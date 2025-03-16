《民主，練習中》募資中 林正盛x楊正欣揭密地方政治如何養成「政治怪獸」

描述「318太陽花運動」之後，三位懷抱理想的年輕人返鄉參政故事的紀錄電影《民主，練習中》，正如火如荼進行上映募資。該片監製林正盛帶領與他合作多年的新銳導演楊正欣，特地在「318太陽花運動」十一週年前夕，邀請片中三位當年返鄉參政的主角：廖郁賢（阿賢）、郭稟翰（西瓜）和傅銘偉（小花）出席募資特映會造勢，一朵朵太陽花在風雨中綻放，現場氣氛格外熱烈感動。林正盛表示，這部拍攝多年的紀錄電影《民主，練習中》，幸賴文化部輔導金補助才得以完成後製，目前正在進行上映募資，雖已募得八十萬元支持，尚有一百萬元資金缺口，必須趕快募集完成。有趣的是，為加速覓得上映資金，導演楊正欣還特地帶著她的愛犬「百萬」跟電影海報合照，希望帶旺募款。《民主，練習中》預定6月27日全台上映。

紀錄電影《民主，練習中》劇情藉由三位主角廖郁賢（前雲林縣議員）、小花（傅銘偉，廖郁賢幕僚長）、西瓜（郭稟翰，前時代力量宜蘭黨部主委）際遇，一揭台灣民主選舉長期遭受地方暗黑勢力把持的秘辛。片中廖郁賢在小花輔佐下，曾當選雲林縣議員；西瓜則在敗選後，決定經營宜蘭、厚植地方實力。三人今天分別從雲林、宜蘭趕來，除與夥伴們相聚，更一起高舉太陽花、重掀11年來堅持的理想，為電影上映募資造勢發聲。時值台灣風起雲湧的「大罷免」關鍵時刻，電影《民主，練習中》尤其顯得格外意義非凡，更需要全民力挺。

《民主，練習中》拍到第三勢力政黨與地方政治的纏鬥(圖為廖郁賢選舉街頭)。圖/海鵬影業提供

楊正欣執照妖鏡拍《民主，練習中》配樂朱頭皮夢到坂本龍一

導演楊正欣多年來一直拍攝社會議題紀錄片，也是林正盛執導的紀錄片《撼山河》攝影，，過去絕少被攤開在媒體鏡頭下，讓人大開眼界。監製林正盛表示，民主政治必須關切地方政治，不能只是「從台北看天下」，畢竟立法院許多光怪陸離的民意代表，多半是由地方政壇縱容出來的。他認為《民主，練習中》就是一面照妖鏡，能讓觀眾了解地方政治如何成為「政治怪獸」的產地。

值得一提的是，《民主，練習中》也獲得資深音樂人朱頭皮力助為影片做配樂，他今天也趕來助陣。朱頭皮近來擔任雙和立委罷免行動領銜人，他期許能有更多關心地方政治的影片，讓台灣年輕人認識自己家鄉的故事。有趣的是，已經忙得不可開交的他，在答應為《民主，練習中》配樂後，有天晚上竟夢到坂本龍一哼了一段旋律給他聽，醒來之後靈感大發，很快就完成電影的配樂！朱頭皮感覺一切如有神助，認為「舉頭三尺有民主，我們都在練習中！」

今天的《民主，練習中》募資特映會，也邀請了「318太陽花運動」的許多幕後夥伴，包括國際部、二樓奴工區、拖鞋阿北直播組、原住民青年陣線、g0v零時政府等組織。楊正欣導演表示，社會運動是靠千千萬萬的參與者所撐起來的。她認為，這些默默付出的運動參與者，就是守護台灣民主的最重要力量。《民主，練習中》正在嘖嘖募資平台上進行群眾募資，目前已獲得80萬元支持，尚缺一百萬元資金缺口。該片要在一個月內達到180萬元資金募集，順利在6/27全台戲院上映。更多資訊👉《民主，練習中》FB

楊正欣執太陽花造勢《民主，練習中》攜「百萬」出席募資。圖/海鵬影業提供