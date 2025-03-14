《F1》布萊德彼特F1賽車炫技 導演驚叫：拜託你開慢點

曾以《捍衛戰士：獨行俠》在台創下票房佳績的名導喬瑟夫柯辛斯基，繼阿湯哥後又找來「不老男神」布萊德彼特合作，推出與地球上最高速賽事「一級方程式賽車」同名的新片《F1》，3月14日發布最新預告揭露劇情，布萊德彼特飾演一位實力堅強、卻因一場意外而退役的前一級方程式賽車手，為了幫好友打造最強車隊，決定重返賽道放手一搏，挑戰世界極速巔峰。

布萊德彼特在本片親自上陣，駕駛專業賽車在一級方程式賽道上玩命狂飆，敬業程度不僅讓保險公司冷汗直流，更讓導演在現場哭喊「拜託你開慢點！」。布萊德彼特靠著親上陣的精采表演，詮釋一級方程式比賽毫秒必爭的緊張氣氛，並與奧斯卡最佳男配角哈維爾巴登、影壇新秀達姆森伊卓瑞斯聯手，帶來大銀幕最極致的飆速體驗。

《F1》電影劇情描述實力獲封「最強遺珠」的賽車手桑尼海耶斯(布萊德彼特 飾)，在1990年代曾是前途無量的一級方程式新秀車手，但他的職業生涯卻因一場意外而墜入谷底。三十年後，他成了一名四處漂泊的受僱車手，而他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆－魯本塞凡提斯(哈維爾巴登 飾)找上門來。

魯本說服桑尼給自己最後一次機會重回一級方程式賽場，幫助他拯救車隊，並挑戰成為全世界最強車手。桑尼將與隊上一心想追求極限速度的新秀車手喬許皮爾斯(達姆森伊卓瑞斯 飾)一起出賽。當引擎怒吼、賽事進入白熱化之時，桑尼過去的陰影也步步逼近，他很快就發現，在一級方程式賽場上，隊友也是你的勁敵，然而通往救贖的道路，絕非孤身一人能走完的旅程。

《F1》布萊德彼特(右)與達姆森伊卓瑞斯(左)聯手，帶來大銀幕極致飆速體驗。圖/華納兄弟提供

導演喬瑟夫柯辛斯基表示他是因疫情期間都待在家，才開始觀賞一級方程式賽事，他尤其喜歡看原本落在後段排名的車隊，努力逆轉賽果的比賽，他直言「每次看到這樣的比賽都十分感動」，因此才萌生拍攝《F1》的構想。他形容本片是一部關於友情、團隊精神，以及自我救贖的故事，並不是傳統賽車片，而是可以讓不了解賽車的觀眾，也能完全享受其中的電影，並且會愛上賽車這項運動。

電影《F1》在大獎賽舉辦期間拍攝，劇組如同其他車隊一樣有著專屬車庫，演員隨時待命熱胎，才能利用比賽休息與中間空檔進行拍攝，讓導演自豪表示「這絕對是影史上最真實的賽車電影」。《F1》將於6月25日(週三) 2D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · Screen X 同步上映。

《F1》布萊德彼特飾演退役賽車手，為幫好友打造車隊，重返賽道挑戰世界極速巔峰。圖/華納兄弟提供

《F1》布萊德彼特。圖/華納兄弟提供