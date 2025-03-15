《噓，國王在冬眠》虞書欣x林一 童趣文學闖出新天地

《噓，國王在冬眠》是作家青浼創作的現代言情小說，連載於晉江文學城。2024年11月由九州出版社出版。

一句話簡介：大佬與菜狗，師徒戀永遠的神

小說講述，在國家大力推動《三億人上冰雪》的政策引導下，2020年冬季，各大滑雪場熱鬧非凡。衛枝從炎熱的南方來到張家口崇禮，在滑雪場的入口處意外遇見了一名滑雪教練。這位教練刻薄冷漠，戴著護臉，有些許像柏原崇。直到某天，衛枝才發現，這位滑雪教練並非普通教練，他曾是單板滑雪自由式八米大跳台的傳奇人物。故事從衛枝這位新手小白的視角出發，通過幽默詼諧的筆觸，帶領讀者了解一個真實的滑雪世界，並講述了中國冰雪事業先驅者們在這條路上奮鬥的歷程。

女主衛枝：一位才華橫溢的漫畫家，因捲入醜聞而失去筆名和作品版權，陷入人生低谷。

男主單崇：曾是職業單板滑雪選手，因家庭原因選擇退休並成為滑雪教練，心中依舊熱愛滑雪。

《噓，國王在冬眠》是作家青浼創作的現代言情小說。圖/擷取自晉江文學城

陸劇《噓，國王在冬眠》改編自青浼創作的同名小說，描寫一段年輕人在追夢旅程中勇於克服困難的勵志故事。由虞書欣、林一領銜主演，費啟鳴、曾可妮、夏浩然、胡文煊主演2025年3月11日播出。

劇情講述，漫畫家衛枝（虞書欣 飾）因捲入醜聞，失去了筆名和作品版權，陷入人生低谷。一次偶然，她被一段單板滑雪視頻所吸引，決心以滑雪為題重新開始創作。她來到北山雪場採風，並與教練單崇（林一 飾）相遇。在跌跌撞撞的滑雪訓練中，衛枝磨練了不服輸的意志，並逐漸對單崇產生了感情。

單崇曾是職業單板滑雪選手，但因妹妹殘疾且自己受傷，在父母的強烈要求下無奈退役。雖然退役，但他心中依然熱愛著單板滑雪。當他目睹衛枝為了熱愛不懈努力時，心中的熱情再次被點燃，決定重回訓練場，為自己的夢想與榮譽而戰。最終，衛枝重拾名譽與作品版權，單崇也在比賽中奪得金牌，實現了自己的滑雪夢想。兩個年輕人經歷成長與奮鬥，最終走到了一起。

本劇是一部典型的愛情甜寵劇，因為虞書欣的演出，成功地將這個常見的題材注入了新生，讓它神奇地復活。如果沒有虞書欣的加盟，這部劇的好評恐怕不多。

《噓，國王在冬眠》。圖/擷取自《噓，國王在冬眠》官方微博

關於好評

輕鬆解壓小甜劇：但整體風格輕鬆，適合放鬆心情。沒有複雜的劇情或跌宕的情感戲，男女主關係推進快，節奏流暢。

虞書欣魅力滿滿：她在漫畫家與滑雪新手間來回切換，表現游刃有餘，賦予角色靈魂。獨特的小動作細膩刻畫少女感，讓角色更加生動有趣。

氛圍細膩質感佳：導演成功突出了演員的優點，特別是男女主的心動瞬間，氛圍營造細膩，拍攝效果讓觀眾更能投入劇情。

新穎的戀愛背景：雖然劇情套路化，但滑雪題材較新穎，對手戲自然流暢，還能讓觀眾感受到這項運動的熱血與堅持，整體氛圍積極正向。

關於差評

虞書欣演技無新意：她的演技穩定但雷同，無論哪部劇都像在「複製貼上」，撅嘴、賣萌、夾子音的表演風格顯得模式化，角色塑造單一，容易審美疲勞。

甜寵套路缺乏創新：常見的甜寵套路，富童趣元素，故事顯得過於低齡化。缺乏創新和深度，更多是為了迎合粉絲需求。對喜歡有挑戰性劇情的觀眾來說顯得無趣。

《噓，國王在冬眠》。圖/擷取自《噓，國王在冬眠》官方微博

《噓，國王在冬眠》。圖/擷取自《噓，國王在冬眠》官方微博

《噓，國王在冬眠》。圖/擷取自《噓，國王在冬眠》官方微博