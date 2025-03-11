《封神第二部：戰火西岐》最強坐騎墨麒麟怒吼 太師聞仲霸氣對決姬發

萬眾矚目的神話史詩電影《封神第二部：戰火西岐》將於3月14日白色情人節上映，《封神三部曲》斥資超過30億人民幣打造，不少粉絲敲碗能在 IMAX 影廳觀賞這部前所未有的特效鉅作，片商公布 IMAX 同步上映的消息！更令人驚喜的是，SCREENX 也將同步參戰！《封神第二部：戰火西岐》將會是台灣繼《寒戰2》後第二部IMAX華語電影，同時也是台灣第一部SCREENX華語電影。

《封神第二部：戰火西岐》IMAX 專屬海報中只見太師聞仲駕馭最強坐騎墨麒麟，凜然佇立於火圈之內，其面前是被熊熊烈焰圍困的姬發。面對強敵，姬發神情緊張，等待時機在絕境中奮力一擊。壯闊又搶眼的視覺風格躍然紙上，也讓人更加期待《封神第二部》在 IMAX 大銀幕上更加宏大瑰麗的視覺盛宴。

《封神第一部》曾憑藉高人氣口碑締造超過 26 億人民幣的票房佳績，《封神第二部》在劇情故事、角色成長、世界觀構建等各方面都有全面拓展，隨著殷商大軍進攻西岐，西岐保衛戰揭幕，更多法術交鋒的奇幻場景、更為壯觀炫目的視聽場面也將採用IMAX特殊畫幅驚豔呈現，電影全片將上下延展鋪滿IMAX銀幕，提供比 2D 影廳多 26% 的畫面內容，為觀眾帶來「全幅視野」的磅礴神話史詩，能深度沉浸在恢弘磅礴的大戰場面，彷彿「親臨」這場封神決戰之巔。

《封神第二部：戰火西岐》將延續前作的磅礡氣勢，帶領觀眾進入更激烈、更浩大的封神世界，其中影迷們最期待的便是「西岐保衛戰」的史詩級戰役，由姜子牙（黃渤 飾）、姬發（于適 飾）帶隊的西岐陣營，將正面迎戰由鄧嬋玉（那爾那茜 飾）、聞仲（吳興國 飾）率領的殷商大軍。觀眾將可以在電影中看到更大規模的戰爭場面，兼顧實戰性與可看性的動作打戲，與姬發這個角色的成長曲線，都將以更細緻、更震撼的方式呈現給觀眾。

除了曝光IMAX消息，片商也同時公布《封神第二部》終極預告，幾百年未經戰火的西岐危在旦夕，全城軍民在姜子牙與姬發的帶領下團結一心，誓死守護家園。姬發從《封神第一部》的「還家」到《封神第二部》的「守家」，而這也是姬發褪下質子身分後首次主持大局，身份上不僅從殷商王家侍衛轉變為「西岐少主」，他也將面臨戰火、人性、責任的種種考驗，由內而外成長為一名胸懷蒼生的「天下共主」。

《封神第二部：戰火西岐》SCREENX 專屬海報。圖/鴻聯國際

此次《封神第二部：戰火西岐》不僅帶來IMAX極致沉浸感，更將成為台灣首部SCREENX華語電影。SCREENX透過三面環繞式銀幕技術，讓影像延展至影廳側牆，觀眾將沉浸於270度的戰場視角，感受戰火紛飛的震撼。西岐城池內外的壯闊攻防戰、魔幻元素交織的神話大戰，也將在SCREENX影廳的沉浸式畫面中進一步升級。

隨著《封神第二部》IMAX消息公開，片商也同步公開《封神第一部》馬拉松直播消息，從3月7日到3月13日將在鴻聯國際YouTube頻道24小時不間斷播放《封神第一部：朝歌風雲》，MyVedio、Friday等串流平台也同步跟進開放免費收看《封神第一部》，觀眾可以把握機會重溫陳牧馳的「封神綁」經典畫面，以及隨時欣賞《封神三部曲》的壯闊場面和精彩橋段。

《封神第二部：戰火西岐》於3月14日震撼登場，西岐與殷商的宿命對決將在IMAX與SCREENX的沉浸式視聽體驗中全面升級，帶領觀眾進入一場氣勢磅礴、充滿想像力的全新史詩篇章。無論是戰火紛飛的壯闊場面，還是姬發、姜子牙、商紂王、妲己等角色的命運抉擇，都將在大銀幕上帶來前所未有的震撼與感動。《封神第二部：戰火西岐》預售票現正熱售中，詳情👉電影《封神三部曲》粉專

《封神第二部：戰火西岐》于適與黃渤在首次合作，帶隊堅守西岐。圖/鴻聯國際

《封神第二部：戰火西岐》IMAX情報，觀眾將可欣賞更加浩大壯闊的大戰場面。圖/鴻聯國際

《封神第二部：戰火西岐》極致呈現人仙魔混戰的大場面，圖為夏雨飾演的申公豹。圖/鴻聯國際

》陳牧馳在《封神第一部》中的橋段，在社群上掀起「封神綁」話題。圖/鴻聯國際

《封神第二部：戰火西岐》IMAX 專屬海報。圖/鴻聯國際