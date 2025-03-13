《獵人兄弟》徐詣帆x沈駿獻唱〈害怕原諒〉太魯閣古調融合弦樂太魔幻

即將於3月21日全台上映的電影《獵人兄弟》，發布由男主角徐詣帆合體新生代歌手沈駿共同演唱的電影宣傳曲〈害怕原諒〉MV。同為太魯閣族的兩人，聽見歌曲中融入太魯閣族的古調，加上弦樂後更有種魔幻感覺，徐詣帆驚訝地說：「原來原住民音樂也能用這樣的方式呈現。」徐詣帆坦言自己大學時就讀音樂系，懷抱著歌手夢想，但因緣際會下成為演員，這次他為自己主演的電影《獵人兄弟》獻唱宣傳曲，感慨道：「這一切，都是上天最好的安排！」

宣傳曲〈害怕原諒〉歌詞中「明明是愛的啊，我們之間為何只剩倔強？」 深刻地帶入了電影中的家庭之間的矛盾，徐詣帆表示，當時拿到歌詞就彷彿回到拍攝時的情境，內心深處再次湧現出那股情感的震撼。

在片中徐詣帆、馬志翔與林慶台飾演父子三人，因一場意外的衝突而分裂，背後藏著長久未解的傷痕與誤解。徐詣帆分享，再次與馬志翔的合作非常信任對方，因為彼此已有著熟悉的默契。談及與林慶台的合作，徐詣帆則分享，多年後再次與林慶台對戲，敬畏之心仍油然而生，單是對方的一個眼神就能讓他完全被征服，同時徐詣帆也提到林慶台身上令人驚訝的反差魅力，他笑說：「慶台哥本身是牧師，但只要當他一踏入山林，他完全是一個奔放的一個小男孩子，他看到山的時候眼睛都亮了！」

徐詣帆、馬志翔、林慶台繼《賽德克•巴萊》後睽違多年再聚首，片商這次特別舉辦「獵人兄弟與賽德克巴萊粉絲集合場」，力邀當年的影迷一同於大銀幕欣賞演員們更成熟精湛的演出，現場還有活動彩蛋，出演《賽德克•巴萊》的演員將現身力挺好夥伴。

活動將在3月23日於台北京站威秀影城舉行，凡購買該場次電影票，不僅能和兩部電影的演員近距離互動合影，還能獲得精美的「獵人兄弟限量徽章」一枚，購票詳情請上電影官方社群查詢。

《獵人兄弟》與《賽德克巴萊》粉絲集合場。圖/牽猴子

電影《獵人兄弟》為新銳導演蘇弘恩首部執導劇情長片，故事以手足之情出發，內容高度呈現原住民家庭生活且帶著懸疑元素，與過往的原住民電影極為不同，故事講述林祥（徐詣帆飾）與林正（馬志翔飾）這對兄弟，因一次意外導致人生分歧，改變了兄弟兩人的命運。

幾年後林正返鄉，不僅打亂了林祥平靜的生活，也喚醒了塵封的秘密。當兄弟重返森林找尋塵封的真相，是否能讓他們找回失去的情誼？還是揭開更深的傷痕？《獵人兄弟》以深刻動人的故事，探討家族間的矛盾與愛的力量，電影將於3月21日全台上映，更多資訊👉《獵人兄弟》官方臉書

《獵人兄弟》徐詣帆（右）分享，再次與馬志翔（左）的合作非常信任對方。圖/牽猴子

《獵人兄弟》徐詣帆（左）則分享，多年後再次與林慶台（右）對戲，敬畏之心仍油然而生，單是對方的一個眼神就能讓他完全被征服。圖/牽猴子

《獵人兄弟》徐詣帆。圖/牽猴子

《獵人兄弟》（左起）馬志翔、林慶台與徐詣帆飾演父子三人，因一場意外的衝突而分裂，背後藏著長久未解的傷痕與誤解。。圖/牽猴子

《獵人兄弟》。圖/牽猴子