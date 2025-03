2025 ESG for Culture 影響力獎徵件中 讓合作變深度投資

近年來,企業與文化內容業者攜手合作的風潮蓬勃發展,不僅為企業增加更多價值,也共創了許多文化內容與社會的合作案例!文化內容策進院(文策院)為企業與文化業者雙邊媒合,一年多以來已促成逾 70 件精彩合作,累積企業投入金額亦超過 1,700 萬元,並激盪出豐富多樣的合作。為了擴大合作對象,邀請更多企業參與這場充滿創意與影響力的旅程,今年首辦 「2025 ESG for Culture 影響力獎」,即日起至 6 月 30 日開放報名,歡迎企業夥伴們踴躍參與!期待激發更多跨界合作的靈感,打造更多更有創意的共好方案!

「2025 ESG for Culture 影響力獎」不限公司產業類別,且近一年內有投入 ESG for Culture 並完成具有 ESG 影響力的行動或作品的事業體(公司)均可報名。獎項根據合作的型式及創意度給予 8 種獎項:「資源協助獎」是針對透過經費直接支持文化發展或文化內容產業累計達 300 萬元、「專業協助獎」針對運用自身專業技術或場域與文化業者共創專案、「多元合作獎」則針對公司與兩家以上文化業者合作產生專案、「跨界共榮獎」是針對與文化業者合作帶動非文化內容產業夥伴共同參與專案、「長期夥伴獎」是表揚持續性投入專案並開展長期且深入合作關係、「產業策進獎」則在既有經營方式上與文化業者創造新商業模式、「文化投資獎」則是以投資方式對文化業者至少注資新臺幣 300 萬元,以及最大獎「文化影響力大獎」等。經評選後所有獎項將於今年 11 月份「2025 ESG for Culture 影響力展會」上進行頒發。

文策院董事長蔡嘉駿表示, 「2025 ESG for Culture 影響力獎」專為企業而設置,希望有更多企業看見文化內容合作的無限可能,也期盼能透過獎項,鼓勵企業與文化內容業者發揮創意,玩出新火花!

ESG for Culture 影響力中心的成立,是希望用更多元的方式讓企業和文化內容業者攜手合作。過去,企業支持文化內容多半是以 CSR (企業社會責任) 方式進行,但現在已進化到需要與企業的核心業務結合,以「ESG for Culture」概念創造更豐富、更有影響力的回饋!在文策院助力下,已成功媒合逾 70 組案例,企業的參與類型相當廣泛,涵蓋百貨、金融、科技、租賃、製造、零售、重電、醫療、綠能、紡織、美容、遊學代辦、回收、營造、建築業等。

文化內容與企業的合作案例也引起廣大回響與關注,其中由瀚宇彩晶提供公司的科技產品閱讀器,讓本院加速器芒果遊戲應用在與「國立公共資訊圖書館」的實境解謎遊戲合作中來推廣閱讀,並透過串聯中部四大館舍來推廣,150 天的活動吸引破萬人參與。

能源業者睿禾控股、益鈞環保科技、綠電再生,以及文化內容業者半隻羊立體書實驗室多方合作的環保永續展位,將廢棄物轉化為超過九成以上回收率的展攤,充分發揮環保永續的精神,更分別於 2023 及 2024 年台灣國際智慧能源週獲得永續金獎、永續創意獎。其餘案例亦包含了營建業與影視業者、汽車租賃業者與音樂及表演藝術業者合作,以及科技業者以企業本業列印立體畫作等等各式多元跨界合作,這些都創造了正向的影響力。

文策院院長盧俊偉強調,這些精彩的合作案例,不僅展現了企業與文化內容業者攜手共創的無限可能,更為社會帶來正面的影響與價值,亦提升企業商業價值。文策院期待攜手雙方,讓 ESG 不只是企業的社會責任,更能成為具有文化價值的深度投資。👉「2025 ESG for Culture 影響力獎」報名資訊