《風之谷》王蟲迷狂喜 劉品言：吉卜力動畫是沮喪解藥

日本動畫大師宮﨑駿的經典神作《風之谷》將在3月6日（四）首登全台大銀幕，3月3日吉卜力動畫迷劉品言現身台北松仁威秀「王蟲大軍來襲特映會」站台力挺，即使因左腳踝骨碎裂須拄著枴杖行動，仍藏不住好心情，除了秀出自己的王蟲款迴力車系列收藏，更興奮跟「娜烏西卡噴氣式滑翔翼」拍照立體座合影，現場也吸引全台王蟲粉帶著個人珍藏共襄盛舉。

劉品言直呼自己起碼50刷《風之谷》，最愛的吉卜力角色之一就是娜烏西卡，並發現自己與她有著巧妙連結：「娜烏西卡是我非常想成為的樣子，剛好她在電影裡面也有腳受傷的情節，我告訴自己，就算受傷了也要勇敢面對！」

磅礡震撼的吉卜力經典鉅作《風之谷》名列「影史百大動畫」，除了是「吉卜力三巨頭」宮﨑駿、高畑勳、鈴木敏夫及配樂大師久石讓「夢幻聯動」的合作起點，製作團隊更集結了《機動戰士鋼彈》的中村光毅、《銀河鐵道999》的小松原一男及後來以《新世紀福音戰士》聲名大噪的庵野秀明等日本動畫界大師強強聯手，被譽為一生必看大銀幕的吉卜力動畫電影，其中重頭戲巨神兵的原畫是由庵野秀明負責，令影迷津津樂道。限量的典藏預售電影套票在Pinkoi獨家開賣，僅一週便搶購一空，金獎設計師方序中與知名插畫家董十行再度聯手打造的台灣限定海報「限量版王蟲圖鑑」作為首週重磅特典，也引起全球吉卜力迷熱烈討論，未演先轟動！

劉品言對吉卜力動畫片如數家珍，表示最愛的作品是《風之谷》、《龍貓》、《神隱少女》和《霍爾的移動城堡》，最愛的吉卜力動畫角色則是《神隱少女》白龍、《風之谷》娜烏西卡以及《霍爾的移動城堡》蘇菲，昨晚特映會現場她特地穿上象徵娜烏西卡的藍色系服裝，劉品言說：「我會投射自己是娜烏西卡，也會想像自己肩膀上有一隻迪多！」

劉品言表示受傷之後，經常沒來由的沮喪，慶幸還有《風之谷》跟其他活動邀約，讓她可以漂漂亮亮出席調整心情，而以往心情比較沮喪的時候，劉品言都會重溫宮﨑駿每部作品，因此《風之谷》加起來起碼看了50次，不過朝聖大銀幕的心情又特別不一樣，「我覺得《風之谷》在這個時期上映，大家應該會非常有感，片裡有講到關於空氣汙染與許多自然環境改變，絕對會更有身歷其境的體驗，希望大家3月6日一定要進電影院看《風之谷》。」

《風之谷》公主娜烏西卡乘著噴氣式滑翔翼探險。圖/甲上娛樂

《風之谷》娜烏西卡捨身化解人類與王蟲之間的矛盾。圖/甲上娛樂

《風之谷》以獨特的「腐海」設定世界觀和深刻的環保哲學，在全球擁有極高人氣及評價，故事描述自然資源遭受嚴重破壞、人類文明毀於一旦的戰後腐化世界，由於地表被劇毒腐海所覆蓋，人類只能在被汙染的大地及巨型昆蟲威脅下求生，唯有「風之谷」因海風吹拂而不受腐海之毒侵擾。擁有獨特溝通能力的風之谷公主娜烏西卡，經常乘著噴氣式滑翔翼到腐海探險，某天，多魯美奇亞帝國的運輸機墜毀於風之谷，上頭載著千年前毀滅世界的生化武器「巨神兵」，讓風之谷頓時捲入爭奪巨神兵的戰爭中，為了人類與世界的存亡，娜烏西卡必須挺身而出！

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《風之谷》首周特典公告。圖/甲上娛樂

《風之谷》劉品言(前排中)與王蟲粉一起欣賞《風之谷》。圖/甲上娛樂

《風之谷》劉品言秀出自己的王蟲款迴力車系列收藏。圖/甲上娛樂

《風之谷》劉品言非常喜歡《風之谷》台灣限定海報「限量版王蟲圖鑑」。圖/甲上娛樂

《風之谷》劉品言興奮跟「娜烏西卡噴氣式滑翔翼」拍照立體座合影。圖/甲上娛樂