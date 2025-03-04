《艾諾拉》稱霸奧斯卡！25歲麥琪麥迪遜封后：與性工作者交流是我最珍貴的收穫

第97屆奧斯卡金像獎Academy Awards頒獎典禮於2025年3月2日在美國加州洛杉磯杜比劇院舉行。由西恩貝克Sean Baker編導的電影《艾諾拉》（Anora）奪得最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳原創劇本、最佳剪輯共5大獎，成本屆最大贏家！

在片中飾演性工作者的25歲女星麥琪麥迪遜Mikey Madison在獲得最佳女主角時，感動表示：「這一切太超現實了，雖然我在洛杉磯長大，但我一直覺得好萊塢很遙遠，所以今天能站在這裡真的很不可思議。我想向性工作者們致意，我會繼續支持你們，我有幸認識這個群體中許多了不起的人，尤其是那些女性，這是我這段難忘經歷中最重要的收穫之一。我也想向其他入圍者們致敬，你們的作品充滿深度、智慧與美，令人驚嘆。我能與你們並列接受這份肯定，深感榮幸。這真是夢想成真」。

電影《艾諾拉》（Anora）描述年輕性工作者艾諾拉（麥琪麥迪遜飾），因工作認識了來自俄羅斯的富二代並衝動嫁給了他，獲得麻雀變鳳凰的機會。但當這個消息傳到富豪父母耳裡時，她的童話故事將遭受重重阻礙...👉《艾諾拉》3月5日於CATCHPLAY+影音平台上架

《艾諾拉》。圖/CATCHPLAY+

於3月7日(五)在台上映的年度最具話題性的熱門電影《璀璨女人夢》（Emilia Pérez），實力派女星柔伊莎達娜Zoe Saldaña在片中展現的精湛演技除了在坎城影展封后，更已橫掃本屆獎季所有最佳女配角獎項，今日再獲第97 屆奧斯卡金像獎最佳女配角寶座，獲獎時她興奮表示：「衷心感謝奧斯卡金像獎，我對這份榮譽感到無比震撼，感謝你們認可像麗塔這樣的女性！」

她也感性地說：「我的祖母於1961年來到這個國家，我是移民父母的驕傲孩子，他們懷揣夢想，秉持尊嚴，憑藉勤勞的雙手奮鬥，而我，是第一位獲得奧斯卡獎的多明尼加裔美國人，我知道我也絕不會是最後一個。能夠因為這個角色獲獎，並且在片中用西班牙語演唱和對話，如果我的祖母還在，她一定會感到無比欣喜。」電影《璀璨女人夢》亦憑歌曲〈El Mal〉拿下最佳原創歌曲獎。

電影《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）描述一名懷才不遇的律師麗塔（柔伊莎達娜飾），接下了心狠手辣殺人不眨眼的販毒集團首腦「馬尼塔斯」（卡拉索菲亞賈斯康飾）委託，馬尼塔斯希望麗塔能協助他完成已計畫多年的秘密：成為一名真正的女性，不論是心靈或「身體」。於是，馬尼塔斯變成了艾蜜莉亞開始全新人生，展開與律師麗塔、前妻潔西（賽琳娜戈梅茲飾）和密友四人之間的命運糾葛。

《璀璨女人夢》〈El Mal〉拿下奧斯卡最佳原創電影歌曲。圖/CATCHPLAY+