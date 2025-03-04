《你的國，我的家》奧斯卡最佳紀錄片 百年以巴衝突平民掙扎絕望
★2025奧斯卡金像獎 最佳紀錄長片
★2025英國影藝學院電影獎 最佳紀錄片提名
★2024柏林影展 最佳紀錄片獎
★2024歐洲電影獎 最佳紀錄片
★2024英國獨立電影獎 最佳國際獨立電影入圍
★2024洛杉磯影評人協會 最佳紀錄片
★2024國際紀錄片協會 最佳紀錄片、最佳導演
★2024哥譚獎 最佳紀錄片
百年難解的以巴衝突 布滿血淚的應許之地
用鏡頭揭示不義 以肉身捍衛家園
《你的國，我的家》(No Other Land)是一部紀錄片，導演為巴索．艾德拉（Basel ADRA）、哈姆丹．巴拉爾（Hamdan BALLAL）、尤法．亞伯拉罕（Yuval ABRAHAM）、瑞秋．索（Rachel SZOR）。
位於巴勒斯坦西岸的馬薩費爾亞塔，自八〇年代起被以色列政府劃為軍用「開火區」，土地上的巴勒斯坦居民被裁定為非法居住，展開面對軍方恐嚇迫遷、強拆騷擾的漫長抗爭。
巴勒斯坦年輕居民巴索，追隨父親成為運動者及公民記者，他與以色列記者尤法成為朋友，致力於以鏡頭作為反抗，直擊以色列軍隊對待巴勒斯坦平民的暴力日常，呈現抗爭中的脆弱與韌性。然而隨著軍隊暴力升級，絕望、無力與憂鬱如煙延綿，兩人也不禁對記錄這件事產生懷疑。
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