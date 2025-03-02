《MINECRAFT麥塊電影》這個世界太方了！熊貓、蜜蜂、豬靈、羊駝、野狼、雞騎士、骷髏、鐵魔像等全員魔性出擊

「水行俠」傑森摩莫亞、「搖滾教室」男星傑克布萊克主演新片《MINECRAFT麥塊電影》，將在今年春假把史上銷量最高遊戲《Minecraft》搬上大銀幕！發布最新預告及正式海報，揭露兩位男星突然被傳送到由方塊組成的「主世界」，不僅遇見超萌的熊貓家族，傑克布萊克也獲得能飛天遁地的經典道具「鞘翅」，與豬布林軍團展開一場驚險刺激的高空追擊戰，傑森摩莫亞甚至還遇到遊戲中現身機率僅有千分之一的粉色綿羊，簡直嗨翻全球玩家！

傑森摩莫亞在《MINECRAFT麥塊電影》飾演想東山再起的過氣電玩選手，身穿粉紅色夾克、老舊牛仔褲的浮誇造型，詮釋九零年代的可愛復古形象，卻不小心穿越到「主世界」。

為了守護主世界的歡樂與創造力，免於黑暗勢力的侵害，傑森摩莫亞與傑克布萊克在片中跳脫傳統思維，靠著源源不絕的創意作法，顛覆想像力拯救世界。兩人用方塊打造出不同的武器、道具，更想出用水桶著陸、用鞘翅飛翔、用炸藥迎擊夜晚骷髏等各種腦洞大開的方法，齊心迎戰黑暗勢力的豬布林軍團！

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

以創意為核心的電影《MINECRAFT麥塊電影》，改編自稱霸遊戲史上銷量最高的電玩《Minecraft》，遊戲將整個世界都變成方塊狀的元素，並以超乎想像的高自由度著稱，電影也完美結合這些特色，打造出沉浸感十足的方塊世界，光看主角們在主世界遨遊探險，就讓全球玩家欣喜若狂。

電影讓可愛的方塊造型動物躍上大銀幕，包含狼、羊駝、蜜蜂、熊貓，又萌又Q的外型十分討人喜愛，而遊戲玩家又愛又恨的雞騎士(小殭屍與雞的組合搭檔)也在片中驚喜登場。此外，最新預告也出現遊戲最經典的飛行道具鞘翅，幫助傑森摩莫亞一舉飛上天空，驚險躲過豬布林大軍追擊，可說是將遊戲經典元素發揮地淋漓盡致。

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》故事描述四位邊緣人「垃圾人」蓋瑞森(傑森摩莫亞 飾)、亨利(賽巴斯汀尤金漢森 飾)、娜塔莉(愛瑪梅耶斯 飾)和譚恩(丹妮爾布魯克斯 飾)，突然被拉進一個神祕入口，進入充滿想像力又古怪的方塊仙境「主世界」中。

為了回家，他們必須設法掌控這個世界，並與專業蓋房人史蒂夫(傑克布萊克 飾)，並一同踏上神奇的探索之旅。此趟冒險旅程將挑戰他們五人的勇氣，並重新激發他們每個人具有獨特創造力的特質，而這些正是他們返回現實世界成長茁壯所需的技能。《MINECRAFT麥塊電影》將於4月2日(週三)春假 2D · 3D · IMAX · 4DX · MX4D · Atmos · Dolby Cinema · Screen X 同步上映。

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟

《MINECRAFT麥塊電影》。圖/華納兄弟