中山73三月推「社畜爆富攻略」：《金孫爆富攻略》《金魚俱樂部》《巴黎交易員》等金錢遊戲看人性

賣座逾10億《金孫爆富攻略》登場！樓一安「中山73」談人性考驗

台中唯一藝術電影院「中山73影視藝文空間」三月份首推焦點主題「社畜爆富攻略」，描繪年輕人為錢拚搏的各種面向，精選泰國、德國、法國及台灣等4部優質強片，其中尤以入圍奧斯卡最佳國際電影15強的泰國神片《金孫爆富攻略》，全球票房賣座逾10億，片中良心與人性的極限拉扯，加上超催淚的祖孫情，足以讓人哭掉一整包衛生紙，獲得「73嚴選」大力推薦！

「社畜爆富攻略」強片還包括笑淚交織的德國賣座喜劇《金魚俱樂部》，講述因意外殘疾的投顧經理，為乾坤大挪移「海角7億」非法資金，踏上一段既爆笑又感動的瑞士提款之旅。法國勵志片《巴黎交易員》，則取材轟動全球的「500億歐元交易弊案」，透過一場金錢遊戲看透人性與慾望。而曾代表台灣出征奧斯卡的電影《該死的阿修羅》，則以一場隨機殺人案、牽扯出6人交織的命運。

台中市影視發展基金會將邀請該片導演樓一安，於3月8日（六）下午4點赴「中山73」實戰講座「人性考驗：阿修羅的善惡天秤」，精彩剖析電影創作與人性，精彩可期，報名資訊👉「中山73影視藝文空間」官方臉書

「中山73」三月嚴選推薦泰國溫馨喜劇《金孫爆富攻略》，感動祖孫情可讓人哭掉一整包衛生紙。圖/海鵬影業

「中山73」三月焦點主題「社畜暴富攻略」選映笑淚交織的德國賣座喜劇《金魚俱樂部》。圖/海鵬影業

「中山73」三月放映法國勵志片《巴黎交易員》，取材轟動全球的「500億歐元交易弊案」。圖/海鵬影業

「中山73」三月放映曾代表台灣出征奧斯卡的電影《該死的阿修羅》，更邀請導演樓一安主講電影講座。圖/海鵬影業

中山73三月推「社畜暴富攻略」樓一安開講「阿修羅善惡天秤」。圖/海鵬影業

「中山73」另一焦點主題則鎖定「生命在微笑」，選映4部親情療癒電影

首選英國導演夏洛特威爾斯（Charlotte Wells）一鳴驚人的電影《日麗》，片中父女情感動全球，橫掃96座電影大獎。日本電影《七五計劃》則勇敢觸及人口老化所引發的安樂死議題，勇奪坎城影展金攝影機獎特別提及。

哥倫比亞親情電影《總是有個人在愛你》，描述一對律師母女的冰島之旅，母女互動感人熱淚，榮獲芝加哥國際影展最佳影片金雨果獎。以色列幽默奇片《快樂告別的方法》，更呈現愛情與友情的快樂聚散、引發感人共鳴，曾橫掃「以色列奧斯卡」最佳影片等14項大獎提名。

「中山73」三月首選橫掃96座電影大獎的電影《日麗》，片中父女情感動全球。圖/海鵬影業

「中山73」3月焦點主題「生命在微笑」選映日本電影《七五計劃》。圖/海鵬影業

「中山73」三月選映以色列幽默奇片《快樂告別的方法》，呈現愛情與友情的快樂聚散。圖/海鵬影業

《殺夫》《查無此心》「中山73」驚悚放映！范少勳、苗可麗獻聲《小狼人》

中山73三月份「首輪藝術電影」將同步映演《殺夫》數位修復版及喜劇片《東京牛仔很忙》。《殺夫》數位修復版由夏文汐主演，該片根據李昂同名原著改編，電影尋獲41年前遭砍的8段精彩畫面，完整重現原著大膽前衛、劇情震撼人心。《殺夫》獲選西班牙聖賽巴斯提安、法國盧米埃、英國倫敦等國際影展，收穫無數國際好評。

《東京牛仔很忙》則描述一名上班族青年遠赴異地，幫助岌岌可危的公司轉虧為盈的趣事。該片橫跨美、日取景，以磅礡配樂佐以詼諧劇情，成功打造最狂的現代牛仔拓荒記，勇奪波士頓影展最佳配樂大獎。

「中山73」三月「首輪藝術電影」《東京牛仔很忙》描述一名上班族遠赴異地拯救公司的趣事。圖/海鵬影業

「中山73」三月首輪推夏文汐《殺夫》數位修復版。圖/海鵬影業

除了改編自日本偶像暢銷小說的《成為星星的少女》，描述四位少女朝著偶像夢想奔馳，共創有笑有淚的閃耀青春，還有《200%小狼人》由金馬獎得主范少勳、金鐘獎影后苗可麗獻聲配音，引領觀眾踏上一趟逗趣瘋狂的登月之旅。

本月「台中拍」將選映由張鈞甯、阮經天所主演的犯罪懸疑驚悚國片《查無此心》，該片曾在台中沙鹿龍崗南坑、豐原分局、正德醫院、烏日高鐵站等地取景拍攝，劇情描述一名女警與菜鳥刑警，聯手追查一起無名女屍案，飾演非法移工仲介的阮經天意外成為連續殺人嫌疑犯，劇情高潮迭起，更揭發錯綜複雜的人性真相。「中山73」三月佳片雲集、堪比百花齊放，觀眾千萬要把握！更多資訊與講座報名👉「中山73影視藝文空間」官方臉書

「中山73」三月放映動畫電影《200%小狼人》，由金馬獎得主范少勳、金鐘獎影后苗可麗獻聲配音。圖/海鵬影業

「中山73」三月放映闔家觀賞的動畫《成為星星的少女》，改編自日本偶像暢銷小說。圖/海鵬影業

「中山73」三月「臺中拍」選映由張鈞甯、阮經天所主演的國片《查無此心》。圖/海鵬影業