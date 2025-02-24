《噬亡村》第二季 人氣漫畫神還原 供花村嗜血真相將揭曉

《噬亡村》（日語：ガンニバル）是日本漫畫家二宮正明創作的同名漫畫。於《週刊漫畫Goraku》2018年10月19日號至2021年12月10日號期間進行連載。2022年12月28日於Disney+全球獨佔播出。第一季上線後席捲全球，原汁原味的日式恐怖令粉絲們紛紛敲碗第二季，Disney+ 正式宣布新一季影集將於3月19日由柳樂優彌等原班人馬、攜手全新演員陣容回歸並在Disney+ 獨家上線，為這個驚悚故事迎來最終大結局。

人氣驚悚懸疑日劇《噬亡村》第一季故事發生在虛構的日本供花村，講述新官上任的警官阿川大悟在人生一蹶不振時抵達當地，曾經讓女兒目睹兇案現場、並造成心理創傷的罪惡感令他痛苦不堪，初來乍到這個看似風平浪靜的小鎮時，原以為一家人將迎來新的人生篇章，但一連串的恐怖事件卻讓他們意識到這個村莊背後似乎隱藏著駭人聽聞的秘密，而掌控村莊的「後藤」一家則和這些懸疑事件有著密不可分的關係。

第一季在一個令人毛骨悚然的懸念中畫下休止符，讓阿川大悟在血腥痛苦的惡夢中掙扎，第二季他則將與時間賽跑，拯救村裡的孩子和他的家人，更需要直面內心不為人知的黑暗面。

《噬亡村》第二季。圖/Disney+

《噬亡村》第二季邀請到《今際之國2》「最強弓箭女」恒松祐里（曾出演《歡迎回來百音》、《AV帝王》第二季）加入，飾演年輕版的後藤家族大家長後藤銀。觀眾將探索這個角色扭曲的背景故事，了解後藤銀如何利用她的魅力和瘋狂來控制村莊，並將村莊推向噬血深淵。

此外，《幕府將軍》的鮮肉新星倉悠貴也將加入演員陣容，飾演村裡一位神父的兒子；《偶然與想像》性格男星中島步將飾演後藤家族內部圈子的執行者後藤定（暫譯）；《最壞的一天》岩瀨亮飾演叛逆的村民川口武（暫譯）；《在車上》陳大淵飾演定派系的成員怜央（暫譯）；日本個性臉名模福島莉拉飾演前後藤家族首領的妹妹；谷中敦飾演神秘的強盜；豐原功補飾演前後藤家族首領後藤欣司（暫譯）；橋爪功則飾演知道所有黑暗秘密的村莊神父神山政宗（暫譯）。

此外，第一季原班人馬柳樂優彌、吉岡里帆、和高杉真宙也將回歸，幕後團隊則延攬《雨中的慾情》導演片山慎三，以及《在車上》編劇大江崇允、監製山本晃久參與製作。《噬亡村》第二季將於3月19日在Disney+ 獨家上線。

《噬亡村》第二季。圖/Disney+