《難哄》白敬亭x章若楠 氛圍感強戀愛MV快轉才對味

《難哄》是晉江文學城簽約作者竹已的原創輕小說，2020年12月由江蘇鳳凰文藝出版社出版紙本小說。

《難哄》與《偷偷藏不住》、《折月亮》同屬「南蕪三部曲」。該系列作品在網路上積累了數十億的積分，深受讀者喜愛。《偷偷藏不住》講述的是妹妹桑稚與段嘉許的故事，而《難哄》講述的是哥哥桑延與溫以凡的故事。

小說講述了溫以凡與高中同學桑延在多年後因機緣巧合合租，兩人從最初的若即若離，到逐漸打破隔閡，最終攜手共度幸福生活的情感歷程。《難哄》小說憑藉細膩的情感描寫和真摯的角色塑造，受廣大讀者喜愛，也成為網絡文學中的熱門IP之一。

《難哄》小說，作者竹已。圖/擷取自網路

《難哄》電視劇

《難哄》根據竹已的同名小說改編，由瞿友寧執導，白敬亭、章若楠領銜主演，陳昊森、張淼怡、原野、翟瀟聞、吳宇恆、劉楚恬等出演的都市愛情劇。2025年2月18日播出。

本劇以「久別重逢，破鏡重圓」為故事主線，聚焦家庭關係、女性成長等社會議題。影集講述了曾約定考同一所大學的桑延（白敬亭 飾）、溫以凡（章若楠 飾）因誤會而錯過彼此，闊別9年後再度邂逅，溫以凡在桑延的守護下慢慢走出陰影，重新擁有追求愛情的勇氣與直面一切的信念。

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》作為晉江文學城的熱門改編作品，播出後評價呈現兩極化。一方面，其唯美的視覺風格、氛圍感拍攝及演員的高顏值獲得好評，另一方面，劇情節奏緩慢、演技表現爭議以及過度MV化的處理方式則受到不少批評。

關於好評

1、氛圍與畫面：唯美精緻，堪稱「氛圍感教科書」

本劇透過冷調光影與柔光濾鏡，打造出極具美感的畫面，每一幀都像電影海報。職場線與校園線雙時空交錯，既展現青春回憶的純粹，又呈現成年人的現實困境。取景地重慶的霧霭與霓虹營造出獨特的都市氛圍，為劇集增添層次感。

2、配樂與細節：音樂與場景高度契合

配樂製作精良，音樂與畫面完美融合，增添情感共鳴。佈景真實細膩，女主角居住在合租房，展現接地氣的生活感，在浪漫與現實之間取得平衡。

3、劇情與改編：青春疼痛，純真感十足

劇情漸入佳境，白敬亭與章若楠的互動令人心動。戲劇氛圍讓人聯想到導演瞿友寧的代表作《惡作劇之吻》，純真感十足。

關於差評

1、劇情與節奏：劇情單薄，節奏緩慢

本劇以「久別重逢，破鏡重圓」為主線，但敘事單調，過於依賴畫面營造氛圍，而缺乏劇情的實質推動。許多應該細緻刻畫的情節僅以台詞輕描淡寫，導致劇情流於表面，缺乏足夠的情感層次與張力。

2、角色塑造與演技：缺乏張力，沒有CP感

兩位主演「淡顏CP」缺乏張力，沒有明顯的情感拉扯感，互動較為平淡。男主角白敬亭台詞不夠清晰，女主章若楠演技生硬，難以呈現角色內心的掙扎。

3、過度MV化：美則美矣，像偶像劇海報

劇集大量運用唯美構圖與慢節奏拍攝，強調畫面美感，導致劇情推進緩慢，整體氛圍更像是一部加長版MV。影像感過重，演員彷彿在「拍海報」而非真正演戲。

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博

《難哄》。圖/擷取自微博