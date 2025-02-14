《給我一首琴的時間》改編自《不能說的·秘密》周杰倫旋律情人節新篇章

韓國打造「台式感性」電影《給我一首琴的時間》（韓語：말할수없는비밀，英語：Secret: Untold Melody）將在3月14日白色情人節全台上映！近年韓國流行起「台式感性」，韓國大咖藝人紛紛來台，而華語歌壇天王周杰倫首部自編自導自演電影《不能說的·秘密》於2007年上映時，就以充滿奇幻元素的音樂愛情故事，在韓國一夕爆紅、掀起台灣純愛風潮。

《不能說的·秘密》被《萬惡新世界》 、《哈爾濱》金獎製作團隊HIVE Media Corp相中翻拍，交由《迴憶》導演徐宥珉執導，男主角「葉湘倫」敲定為都敬秀演出，引起粉絲騷動。電影《給我一首琴的時間》將在3月14日白色情人節全台上映，浪漫經典電影以全新面貌甜翻大銀幕。

《給我一首琴的時間》元眞兒氣質空靈，被網友認為神似桂綸鎂。圖/網銀國際影視

電影《給我一首琴的時間》改編自周杰倫首部導演處女作《不能說的·秘密》，男主角「葉湘倫」由人氣男星都敬秀挑大樑，氣質空靈的元眞兒演出「韓版路小雨」，《黑暗榮耀》高中時期朴涎鎮一角爆紅的辛叡恩化身「韓版晴依」，保留原作劇情的同時，細微調整角色、背景設定以及整體氛圍，與原作設定於高中校園不同，《給我一首琴的時間》將故事搬到大學校園，講述音樂與大學生的故事，融入更多層次的情感及貼近當代的寫實情節，更符合2025年的敘事方式，為觀眾帶來溫暖感動，在韓國上映後獲得各界好評，網友大讚都敬秀、元眞兒的互動充滿粉紅泡泡，更完美演繹學生時期專有的純愛氛圍。

電影《給我一首琴的時間》劇情敘述宥俊（都敬秀 飾）是一位在國外留學的優秀鋼琴家，他為了治療手腕回到家鄉，成為韓國一所音樂學院的交換學生。有一天，宥俊在校園的舊練琴室偶遇了正在演奏神秘曲目的貞雅（元眞兒 飾）。隨著他們相處的時間越來越長，愛情逐漸萌芽。然而，貞雅卻一直保持距離，用她神秘的行為讓宥俊感到困惑。當貞雅某天突然消失後，宥俊開始尋找她的下落，並發現了她的隱藏秘密。更多詳細👉WANIN Visual MOVIE粉絲專頁

《黑暗榮耀》高中時期朴涎鎮一角爆紅的辛叡恩以甜美形象登場《給我一首琴的時間》。圖/網銀國際影視

《給我一首琴的時間》男主角「葉湘倫」敲定為都敬秀演出。圖/網銀國際影視

韓國打造「台式感性」電影《給我一首琴的時間》將在3月14日白色情人節全台上映。圖/網銀國際影視

《給我一首琴的時間》。圖/網銀國際影視