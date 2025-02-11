《進擊的巨人》9公尺超巨人襲擊台灣燈會 震撼視覺魄力滿點

劇場版《進擊的巨人完結篇THE LAST ATTACK》已突破一億元台幣票房，２月９日於新北微風運河舉辦「進擊的巨人路跑-台北場」從南到北三場主題路跑也聚集了破萬名粉絲，動畫代理商木棉花宣佈4DX、MX4D版本也即將在2/27在台灣和香港同步上映。

而昨晚在桃園的台灣燈會展區測試亮燈，超大型巨人的充氣裝置，引發網路討論熱潮，由桃園市政府觀光旅遊局正式取得授權，在「城市聚光燈」展區打造9公尺高、10公尺寬的巨人大型充氣裝置，2月10日正式亮相，立即吸引眾多粉絲朝聖與巨人合影留念。

超大型巨人現身2025台灣燈會。圖／木棉花

桃園觀旅局周柏吟局長表示，包容多元是桃園的城市魅力所在，希望不同年齡、不同喜好的遊客朋友都能在到訪桃園的過程中，感受旅遊的樂趣。本次台灣燈會也延續過往桃園舉辦動漫主題活動的成功經驗，經過長時間的授權溝通，與日本超人氣動漫「進擊的巨人」攜手合作，打造超大型巨人充氣裝置、主題拍照場景等系列展出內容，希望喜愛「進擊的巨人」，欣賞劇場版電影後還意猶未盡的粉絲朋友們，可以到訪台灣燈會親眼見證巨人聳立的磅礡氣勢。

超大型巨人現身2025台灣燈會。圖／木棉花

周柏吟局長也說，超大型巨人裝置的設計，就像國外知名主題樂園的代表性地標，象徵走進遊樂園感受到的歡樂氛圍，讓超大型巨人充氣裝置成為「城市聚光燈」展區的指標展示作品。也希望遊客朋友來朝聖欣賞超大型巨人同時，也可以到周邊以馬戲團沈浸式樂園為主題的「青春光劇場」燈區，以及位於樂天桃園棒球場，以海洋、棒球運動和親子為核心的「活力發光站」燈區逛逛，還能到台灣燈會首創的蔬食市集，品嚐兼具質感與美味的創新素食餐點。

桃園觀旅局說明，巨人大型充氣裝置設置於「城市聚光燈」展區內的亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳建築上方，整體裝置寬達10公尺，高達9公尺，是燈區中最高的展出作品，搭配燈光設計，讓觀賞遊客近距離感受巨人的魅力。一旁還有主題拍照場景，可以與喜愛的角色人物合照打卡，以及「進擊的巨人」周邊商品販售店，好逛好拍又好買。台灣燈會「進擊的巨人」巨人大型充氣裝置展出至2月23日，更多活動資訊👉台灣燈會官網 ✍️「樂遊桃園」粉絲專頁

台灣燈會超大型巨人裝置作品

展出地點：「城市聚光燈」展區亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳建築上方

展出日期：114年2月10日（一）至2月23日（日）

展出時間：週一至週四14：00至22：00；週五至週日10：00至22：00

超大型巨人現身2025台灣燈會。圖／木棉花

超大型巨人現身2025台灣燈會。圖／木棉花

超大型巨人現身2025台灣燈會。圖／木棉花

超大型巨人現身2025台灣燈會。圖／木棉花

超大型巨人現身2025台灣燈會。圖／木棉花

超大型巨人現身2025台灣燈會。圖／木棉花

進擊的巨人路跑台北場。圖／木棉花

進擊的巨人路跑台北場。圖／木棉花

進擊的巨人路跑台北場。圖／木棉花