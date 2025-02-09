HTC聯手文策院 徵求國際級虛擬展演內容，共創沉浸式娛樂未來

「2025年文化科技內容場域商業驗證計畫：HTC BEATDAY虛擬平臺展演計畫」即日起至2月26日止受理報名

HTC宏達國際電子股份有限公司旗下內容品牌VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY致力於打造創新作品，並為觀眾帶來非凡的娛樂體驗。今(2/7)攜手文化內容策進院（文策院）向市場徵件，由文策院提供資金、HTC提供BEATDAY 3D 6Dof平台資源，共同徵求具國際市場能量的虛擬展演內容於BEATDAY平台上架展演，共同開創虛擬娛樂展演新商模。即日起至2025年2月26日止，歡迎有志進行3D 6Dof展演的3D虛擬偶像或角色踴躍投件。

VIVE ORIGIANLS助力VTuber產業快速跨越技術壁壘

VIVE ORIGINALS長期耕耘XR與AI等新科技，致力於XR原創內容的製作與發行，全球首創的全息娛樂平台BEATDAY以類遊戲形式，透過容積攝影、XR、動作捕捉、3D動畫等新科技，讓VTuber或藝人與粉絲進行全角度互動。

平台除了原創自製內容外，近年來更致力於成為面向全球VTuber的6Dof開放式平台，提供一站式商務服務，包括：完整的第三方內容上架、商售票務系統、高規格3D 6Dof即時動捕串流、社群互動系統，讓更多有志挑戰6Dof演出的VTuber快速跨越技術壁壘。

HTC VIVE ORIGINALS垂直佈局VTuber產業 開創虛擬娛樂展演新商模。圖／HTC VIVE ORIGINALS

BEATDAY 3D 6Dof平台技術將台灣原創影響力推向國際

近年BEATDAY深耕VTuber 6Dof演出，VIVE ORIGINALS總經理劉思銘透露：「全球虛擬偶像崛起， VTuber市場規模逐年攀升、擴張，有鑑於VTuber在3D化的趨勢下，我們運用自家技術優勢與文策院攜手合作，開放VTuber內容上架BEATDAY平台，創造更多元虛擬偶像互動形式，將促使台灣VTuber創作內容影響力跨越國界、走向國際。」

BEATDAY平台展演技術多元支援超過20種新型態互動模式

BEATDAY已發展多種6Dof演出模式包括：演唱會、LIVE SHOW、1對1見面會等，去年與台灣最具影響力的VTuber杏仁咪嚕舉辦多場LIVE SHOW，累積超過20組KOL、VTuber跨界參與演出，平台支援超過20種新型態互動模式，建構全方位娛樂生態系。2025年開春將再攜手杏仁咪嚕打造全台第一個線上元宵燈節活動，推出蛇年主燈點燈秀，購票觀眾還可以在虛擬場景進行「共創」，透過「點燈」寫下自己的心願，在虛擬世界體驗最獨特的元宵節慶典。

BEATDAY與國際級VTuber杏仁ミル合作《BIG DREAMER演唱會》2月盛大開唱。圖／HTC VIVE ORIGINALS

VIVE ORIGINALS將繼續佈局VTuber產業，包含VTuber IP養成、新型態節目開發、VR演出等領域，2024年底VIVE ORIGINALS亦獲得文化部補助與文策院投資，將於2025年推出全球首檔VTuber電視選秀節目，進軍VTuber藝人經紀；同時也將推出全球首檔VTuber VR音樂互動電影，讓粉絲得以在VR 6Dof世界中，體驗VTuber音樂演出。 徵件內容請見👉「2025年文化科技內容場域商業驗證計畫：HTC BEATDAY虛擬平臺展演計畫」

BEATDAY平台展演技術多元支援超過20種新型態互動模式。圖／HTC VIVE ORIGINALS

BEATDAY向全球開放6Dof平台服務 助力VTuber產業快速跨越技術壁壘。圖／HTC VIVE ORIGINALS