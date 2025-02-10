《鬼貓》靈貓跳屍長孫復活 紙人奴僕提燈撐傘

上映5天就賣破500億越南盾！全新恐怖懼作《鬼貓》（英文片名：Spirit Whisker）蟬聯越南雙週票房冠軍，今年2月即將強勢登台。故事描述在順化的陶瓷馬賽克工藝世家中，心愛的長孫離奇死亡，使梅比奇求助於「靈貓」復活孫子，沒想到惡鬼也隨之而來，並發生一連串噩夢般的神祕事件。

本片由《鬼厄犬》劉青倫執導，在布景、服化和特效方面都大幅升級，製片武清華也稱《鬼貓》是他目前為止投資額最高的一部電影：「完全超越了《鬼厄犬》的規模！」並表示未來五年還預計以「民間超自然宇宙」為主軸，推出「五趾豬」、「人面蛇」、「五色鼠」、「虎靈」等志怪系列作，勢為越南恐怖電影再添高潮。《鬼貓》2月21日全台上映。

《鬼貓》。圖/車庫娛樂

根據越南民間恐怖傳說，「靈貓」是由黑色母貓與只吃蟾蜍肉的眼鏡蛇所誕下的邪佞之物，靈貓通常生於荒廢的廟宇、荒蕪的池塘或陰暗沼澤旁，成長速度異常，長大後爪子會愈發鋒利，變得跟刀一樣。它們經常瞪大雙眼，散發著死亡氣息。謠傳若靈貓跳過未蓋棺的屍體，會讓死者被惡鬼附身復活，像活人一樣說話行走。

《鬼貓》取材此一傳說，並融入上一世紀60年代的風俗文化，沿襲古代宮中禮儀，在一場「送屍隊伍」的戲中，安排殭屍般的紙人奴僕為歸來的「長孫」提燈撐傘，行列中還有人持瓷碗奏樂，藉由獨特的傳統元素展現只有越南團隊能做到的詭譎氛圍，其真實感讓出演過許多恐怖電影的演員紅桃（Hong Dao）也不禁起雞皮疙瘩。

導演劉青倫補充：「雖然無法將順化傳統儀式全部帶進這部電影中，但我們希望以某種方式描繪這個家庭令人窒息的氛圍、對傳統和習俗的痴迷。」另外預告中出現的巫師祭壇、老鼠撕咬女子和死者從棺材驚坐起的橋段也引起不少網友討論，得以一窺本片所投資的大場面和大尺度畫面。

《鬼貓》。圖/車庫娛樂

《鬼貓》中家庭男尊女卑的封建思想，與女性想擺脫壓迫的渴望產生衝突，加上惡鬼的詛咒進而導致悲劇發生。電影裡不只演員們完美詮釋角色個性和價值觀，在服化和布景設計上也煞費苦心。由天安（Thien An）飾演的二媳婦身穿材質硬挺的改良式長襖，代表著她對自我的約束和進取的野心。

至於故事的舞台，為了完美呈現60年代順化富裕人家的宅邸，劇組捨棄便利的棚內拍攝，親赴當地找到了一間有望申請為文化遺產的百年老屋，花費數十億越南盾修繕受嚴重侵蝕的木地板和樓梯，在保留原有建築結構的前提下，還原當年每扇門、水池和浮雕的樣貌，一展電影裡大戶人家風華。

《鬼貓》在卡司方面，除了找齊越南一眾老戲骨，也加入由選美皇后轉型演員的人氣女星阮垂仙（Thuy Tien），自承很容易被嚇到的阮垂仙其實不常看恐怖片，但劇中角色激烈的情緒轉折與堅毅個性卻吸引了她，其演出讓對戲的前輩紅桃大讚她有潛力，連不熟悉的順化方言都能掌握。阮垂仙也在去年成為越南市場首位台灣觀光代言人，在赴台拍攝宣傳片期間，每天喝一杯珍奶，直言「讓人很放鬆」，這回主演電影登台，粉絲們千萬不要錯過了。《鬼貓》２月21日死去活來。

《鬼貓》阮垂仙擔任台灣觀光大使。圖/取自IG@tienng12

《鬼貓》。圖/車庫娛樂

《鬼貓》。圖/車庫娛樂

《鬼貓》。圖/車庫娛樂

《鬼貓》。圖/車庫娛樂

《鬼貓》。圖/車庫娛樂

《鬼貓》。圖/車庫娛樂

《鬼貓》。圖/車庫娛樂

《鬼貓》。圖/車庫娛樂