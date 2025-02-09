《邪降女帝》殘暴酷刑現場 活剝人皮極致殘虐

由《邪降》賣座團隊打造，並蟬聯泰國三週票房冠軍的恐怖電影《邪降女帝》（Panor），將於3月7日全台血腥獻映！電影講述自幼飽受全村霸凌的「潘娜」，長大後運用降頭術展開復仇，掀起一場殘忍至極的降頭虐殺。日前首波預告曝光後，喚醒了許多人的童年夢魘，正式預告釋出，更多殘暴畫面與驚悚情節首度公開，包括活撕人皮、暴虐斷趾等極具衝擊性的恐怖場景，令不少網友看得膽戰心驚，甚至有觀眾驚呼：「嚇到忘記呼吸！」。

睽違17年！泰國《邪降》原班團隊打造駭人新作

睽違17年，泰國經典恐怖片《邪降》原班團隊推出駭人新作《邪降女帝》，並找回系列導演普提彭賽斯瑞考執導，本片集結《鬼單眼》丘普朗阿瑞昆、《鬼聲泣》拉塔娃蒂婉通（Mim），以及人氣男團Trinity成員傑克林坤萬齊提柴（Jackie）等泰國當紅明星共同主演，全新卡司將帶領觀眾一探邪艷潘老師的神秘起源，而嶄新的凌虐手法更將帶來令人窒息的觀影體驗。本片自開拍便備受期待，正式上映後，首周票房便打破《神鬼戰士2》、《魔法壞女巫》等好萊塢大片的紀錄，並連續三週穩坐票房冠軍，累積票房突破泰銖6300萬票房，成為繼《鬼聲泣2》後最賣座的泰國恐怖片，，也是今年泰國最高票房紀錄！

《邪降女帝》。圖/威視電影

正式預告曝光！極致殘暴畫面挑戰觀眾極限

在釋出的正式預告中，開場便見主角潘娜全身發紅潰爛，痛苦抓撓至流血，甚至將半邊臉皮活生生撕下，畫面令人毛骨悚然。預告尾聲更預示，覺醒後的潘娜殘暴至極，竟以斷指夾硬生生折斷他人腳趾，極具衝擊性的畫面讓人不寒而慄。網友紛紛驚呼：「兩分多鐘已經受不了……」、「嚇到忘記呼吸！」、「光看預告就全身起雞皮疙瘩！」此外，本片在泰國上映時，更以「每兩分鐘嚇爛一次」作為宣傳口號，為全片馬拉松式的驚悚情節掛上品質保證！

導演揭秘：真實呈現是恐怖關鍵

談及《邪降女帝》成功吸引觀眾目光的關鍵，導演提彭賽斯瑞考透露，秘訣在於所有畫面都力求真實呈現。這種風格自《邪降》系列沿用至今，並取得了卓越的成效。他表示：「我們盡可能還原真實場景，減少使用電腦特效。當演員親眼看到實體時，情緒反應會更加自然，觀眾也能更投入劇情。」在片場，第一個感受到逼真恐懼的，往往就是透過監視螢幕觀看的導演本人，他必須確保每個畫面都具有足夠的渲染力。此外，極度逼真的特效化妝不僅讓演員們驚嘆不已，就連在場的劇組人員都常常忍不住尖叫出聲！

《邪降女帝》。圖/威視電影

3月7日 巫蠱煉獄如影隨形，女帝覺醒開掛血洗

在潘娜（丘普朗阿瑞昆 飾）出生那天，村裡被施展了不明邪術，從此成了不祥之女，任何與她相關的人，都將厄運纏身。可憐的潘娜自小受盡村民欺凌，就連母親也對她視若無睹。長大後，潘娜在學校同樣備受霸凌，村裡的權貴之女賈碧（拉塔娃蒂婉通 飾）甚至聯手一幫同學，找來巫師對她施咒下蠱。危急之際，潘娜意外得知自己的黑暗身世，成為惡魔是她唯一活路，一場暴虐的復仇血洗就此展開…《邪降女帝》將於2025年3月7日全台上映，更多資訊👉威視電影官方粉絲專頁

《邪降女帝》。圖/威視電影

《邪降女帝》潘娜親手將半邊臉皮撕下，畫面怵目驚心。圖/威視電影

《邪降女帝》。圖/威視電影