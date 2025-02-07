《仙台有樹》鄧為x向涵之 老套先俠？師徒情緣輪迴救贖通通都有

《仙台有樹》是狂上加狂創作的言情奇幻仙俠小說，連載於晉江文學城。2025年3月由北京聯合出版公司發行實體書。本書融合仙俠、轉生與錯位情感，交織著宿命與選擇的糾葛，打造一場命運交錯的愛恨輪迴。

故事講述，仙台奇樹結出的並蒂果展開，揭開一場關於轉生與宿命的糾葛。女主薛冉冉為求生存拜師蘇易水，師門生活看似平靜，卻隱藏著過往的恩怨。她逐漸得知，師父曾手刃惡名昭彰的女魔修沐清歌。然而，當沐清歌重生並試圖再續前緣時，冉冉一開始以為自己應當祝福這段感情，卻意外被師父誤認為沐清歌，並因此捲入一場錯綜複雜的情感與宿命之局。

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》電視劇

古裝劇《仙台有樹》改編自狂上加狂的同名小說，由鄧為、向涵之領銜主演，陳鑫海、張維娜、張睿、鄧凱、程梓、曹煜辰、艾米主演的仙俠劇。2月7日播出。

該劇講述了仙修奇才蘇易水在十八年前被師父沐清歌改變天命，一向離經叛道的「女魔頭」沐清歌也為此背負污名死去。十八年後，沐清歌化為薛冉冉，而已繼任西山派掌門的蘇易水將體弱瀕死的冉冉收入門下，誓要護她一世周全，自此兩人師徒身份互換發生了一系列啼笑皆非的故事。

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

師徒換乘，命運雙向交錯

《仙台有樹》在開播前已登上「2025最想看的仙俠劇TOP2」，觀眾對鄧為與向涵之的CP感、劇版改編方向普遍持樂觀態度。

傳統仙俠劇中的師徒戀，往往以單向虐戀為主，但《仙台有樹》顛覆這一模式，透過「前世女師男徒 → 今生男師女徒」的設定，打造雙向奔赴的情感糾葛。

第一世：她是恣意瀟灑的禦姐師尊，他是驕傲叛逆的少年徒弟。沐清歌傲視群雄，以自身性命護住徒弟蘇易水，成就他未來的強大。然而，這段師徒關係不僅是守護，更有張力滿滿的調戲與反調戲，女強男弱的設定打破傳統，帶來新鮮感與爽感。

第二世：身份逆轉，他成為清冷孤傲的師尊，她則是活潑靈動的小徒弟。曾經的保護與執念，在今生轉化為克制與牽絆，當年的驕傲少年已成為矜持自持的師尊，而她則毫不自知地在他心上撩火。這一次，主打的就是一個「反向互撩」，雙向專寵的張力拉滿，愛意在試探與隱忍中逐漸蔓延。

《仙台有樹》女師男徒，男師女徒、師徒情緣、輪迴救贖、重生復仇、追妻火葬場、雙強cp爽感升級，這部劇滿足你對仙俠愛情的一切幻想。

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博

《仙台有樹》。圖/擷取自微博