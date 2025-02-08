《不丹是幸福》不丹真的最幸福？調查員深入實地一探究竟

幸福到底是什麼？

跟隨不丹「幸福調查員」的角度一步步揭開不丹人的幸福面紗。

《不丹是幸福》(Agent of Happiness)由新銳導演阿倫巴塔拉和多蘿蒂亞祖爾博攜手推出的第二部長片紀錄片，分別來自不丹和匈牙利的他們，將以東西方截然不同的視角，在兩位不丹的「幸福調查員」引領下，一步步挖掘人生在世幸福的真諦。

兩人是在拍攝前作《不丹少年轉大人》時認識了「幸福調查員」安柏和他的同事古納，導演阿倫巴表示，當時正在被攝者家中拍攝，兩位調查員正好走了進來，看著他們進行幸福調查工作感到相當有意思，特別是本片的主角安柏，在熟識深聊後發現，走遍全國調查國民幸福指數的他，其實也有著自己所嚮往的幸福人生，因此便決定以此為題，紀錄安柏一邊聆聽他人的幸福標的，一邊追尋屬於自己幸福的旅程。

來自匈牙利的導演多蘿蒂亞祖爾博也直言，不丹人對幸福的解讀與西方文化有著截然不同的內涵。從生活的柴米油鹽、愛情與夢想，再到個人對國族身分的自我認同，觀眾將在觀影過程中發現，這個總被西方稱之為「幸福國度」的小國遠比想像中更多元、迷人。

對於將這個屬於不丹的故事帶到全球觀眾面前，身為不丹為數不多的獨立電影導演阿倫巴表示，儘管「幸福調查員」這份工作和他們的作法可能讓其他國家的人感到新奇獨特，當中出現的人物也僅存在世界上一個渺小、微不足道的小國鄉村中。

但事實當中出現的許許多多人物，變性酒吧歌手、富裕的農民和他的三個妻子、擔心母親酗酒的少女、藉由宗教尋求慰藉的喪偶者，他們每個人的夢想與悲傷、對愛的憧憬與膽怯都是相當具有普世性的，因此就算文化不同的觀眾也能從中得到共鳴，並且開始捫心自問「如果是我，可以達到多少幸福指數呢？」「生活中什麼事情可以讓我發自內心感到快樂呢？」導演阿倫巴表示，這樣的思考將成為欣賞這部電影時最美妙的部分。

《不丹是幸福》。圖/天馬行空

《不丹是幸福》劇情簡介

「幸福國度」不丹的政府將人民的「幸福指數」作為政策制定、推行的重要依據。作為「幸福調查員」的安柏，必須在全國各地奔波，從農村到都市，挨家挨戶拜訪民眾，透過問卷了解他們的夢想及生活難題，進而推斷出每個人的幸福指數。在跟著安柏的腳步調查他人幸福指數的同時，鏡頭也不時穿插安柏自身的處境，與年邁的母親相依為命、對婚姻愛情的嚮往、身為少數移民的自覺。家財萬貫真的就比較幸福嗎？

坐享齊人之福的大地主，幸福也可以加乘嗎？一無所有的跨性別酒吧歌手就不值得追求幸福嗎？在日復一日的調查過程中，安柏發現「幸福究竟是什麼？」這個大哉問似乎遠比「幸福指數」的計算更加深奧莫測。

《不丹是幸福》。圖/天馬行空

《不丹是幸福》。圖/天馬行空

《不丹是幸福》。圖/天馬行空

《不丹是幸福》。圖/天馬行空