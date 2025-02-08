《不丹是幸福》不丹真的最幸福？調查員深入實地一探究竟

琅琅悅讀／ 天馬行空
《不丹是幸福》。圖/天馬行空
《不丹是幸福》。圖/天馬行空

幸福到底是什麼？

跟隨「幸福調查員」的角度一步步揭開不丹人的幸福面紗。

《不丹是幸福》(Agent of Happiness)由新銳導演阿倫巴塔拉和多蘿蒂亞祖爾博攜手推出的第二部長片，分別來自不丹和匈牙利的他們，將以東西方截然不同的視角，在兩位不丹的「幸福調查員」引領下，一步步挖掘人生在世幸福的真諦。

兩人是在拍攝前作《不丹少年轉大人》時認識了「幸福調查員」安柏和他的同事古納，導演阿倫巴表示，當時正在被攝者家中拍攝，兩位調查員正好走了進來，看著他們進行幸福調查工作感到相當有意思，特別是本片的主角安柏，在熟識深聊後發現，走遍全國調查國民幸福指數的他，其實也有著自己所嚮往的幸福人生，因此便決定以此為題，紀錄安柏一邊聆聽他人的幸福標的，一邊追尋屬於自己幸福的旅程。

來自匈牙利的導演多蘿蒂亞祖爾博也直言，不丹人對幸福的解讀與西方文化有著截然不同的內涵。從生活的柴米油鹽、，再到個人對國族身分的自我認同，觀眾將在觀影過程中發現，這個總被西方稱之為「幸福國度」的小國遠比想像中更多元、迷人。

對於將這個屬於不丹的故事帶到全球觀眾面前，身為不丹為數不多的獨立導演阿倫巴表示，儘管「幸福調查員」這份工作和他們的作法可能讓其他國家的人感到新奇獨特，當中出現的人物也僅存在世界上一個渺小、微不足道的小國鄉村中。

但事實當中出現的許許多多人物，變性酒吧歌手、富裕的農民和他的三個妻子、擔心母親酗酒的少女、藉由宗教尋求慰藉的喪偶者，他們每個人的夢想與悲傷、對愛的憧憬與膽怯都是相當具有普世性的，因此就算文化不同的觀眾也能從中得到共鳴，並且開始捫心自問「如果是我，可以達到多少幸福指數呢？」「生活中什麼事情可以讓我發自內心感到快樂呢？」導演阿倫巴表示，這樣的思考將成為欣賞這部電影時最美妙的部分。

《不丹是幸福》。圖/天馬行空

《不丹是幸福》劇情簡介

「幸福國度」不丹的政府將人民的「幸福指數」作為政策制定、推行的重要依據。作為「幸福調查員」的安柏，必須在全國各地奔波，從農村到都市，挨家挨戶拜訪民眾，透過問卷了解他們的夢想及生活難題，進而推斷出每個人的幸福指數。在跟著安柏的腳步調查他人幸福指數的同時，鏡頭也不時穿插安柏自身的處境，與年邁的母親相依為命、對愛情的嚮往、身為少數移民的自覺。家財萬貫真的就比較幸福嗎？

坐享齊人之福的大地主，幸福也可以加乘嗎？一無所有的酒吧歌手就不值得追求幸福嗎？在日復一日的調查過程中，安柏發現「幸福究竟是什麼？」這個大哉問似乎遠比「幸福指數」的計算更加深奧莫測。

《不丹是幸福》。圖/天馬行空

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