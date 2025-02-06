2025台北國際書展／《神明便利商店》跨域發展不設限，謝東霖談手遊、玩具、影集新計畫

在全球IP熱潮下，臺漫作品IP化跨域經營漸成趨勢，而已授權改編成桌遊、遊戲、舞臺劇及影視的人氣作品《神明便利商店》，正是最好的案例。該作品版權由鏡文學持有，並已授權多方進行跨域開發。文策院於今（6）日特別在台北國際書展舉辦沙龍講座，邀請甫獲誠品閱讀職人大賞 「年度最期待作家」、《神明便利商店》原作謝東霖，以及獲鏡文學授權多元開發的艾肯集團參與。活動上謝東霖與艾肯集團代表楊翹瑄大談漫畫跨域發展的可能性，並揭露他們共同合作的新計畫。

活動吸引了大批想一探「神」改編秘辛的讀者參加，展現出作品的超高人氣。《神明便利商店》在2022年首先推出漫畫，故事結合臺灣人最熟悉的兩大文化元素──信仰與超商，透過詼諧幽默的劇情探討眾生的人生課題，連載期間掀起網路熱烈討論，並登上各大平台的銷售排行榜。引發共鳴的故事，除了為作品贏得口碑與銷售佳績，也造就了跨域應用的潛力與優勢。去年三點水製藝文化將《神明便利商店》改編成音樂劇上演，創下亮眼票房，也為劇場和作品本身各帶來新的觀眾。

甫獲誠品閱讀職人大賞 「年度最期待作家」的謝東霖表示希望藉由IP跨域讓自己的作品觸及更多受眾。。圖/文策院

謝東霖在活動上分享，目前臺漫的能見度還不算高，加上現在的民眾有太多娛樂管道，當初與鏡文學合作，正是希望藉由IP跨域讓作品出圈發展，觸及更多受眾。而艾肯集團也看好《神明便利商店》的改編商機，向鏡文學一舉取得該作影集、遊戲及周邊商品的開發版權。

《神明便利商店》的改編手遊剛於一月正式在臺港澳上市，艾肯集團代表楊翹瑄提到，他們花了不少心思將漫畫原作的元素融進遊戲裡面，例如轉換成道具彩蛋及對白設定等，務求保留漫畫原味。手遊的美術風格有別於漫畫原作，謝東霖表示自己本來對改變畫風這個提議有點疑惑，但後來看到遊戲化的畫風真的很可愛，且更符合手遊玩家喜好，像是為作品開創出一個多重宇宙，也更能回應他當初希望藉由IP跨域拓展受眾的想法。「臺灣漫畫改編成手遊其實是非常罕見的，所以我也很開心有這個機會，我希望這個案例不會是孤例，未來能有更多的臺漫作品有這樣的機會。」他更形容這次合作可以說是為業界投下了一顆定心丸，顯示出臺漫的發展潛力。

兩位講者在活動上透露《神明便利商店》的周邊及影視改編計畫也正在進行中，值得期待。。圖/文策院

在推出手遊的同時，艾肯團隊藉由創新的異業合作進一步宣傳遊戲，包括與全家便利商店合作聯名鮮食，以及與香港潮流品牌「TOOMORE」合作在當地開設快閃店，店內更設置了試玩區讓民眾搶先體驗遊戲。這些企畫將《神明便利商店》從二次元帶到三次元，創造跨次元的互動體驗，成功製造行銷話題。不設限的跨界合作一再為《神明便利商店》注入活力，將作品帶往更高的「境界」。

IP跨域經營是擴大市場與影響力的關鍵，也是目前的趨勢。文策院透過與出版社共同投資合作，以及在國內外舉辦推介媒合會，積極推動漫畫跨域發展，期望打造出臺灣的現象級IP。

文策院連續兩年於台北國際書展設立「臺灣漫畫館」，今年以「漫畫極光，臺漫的魔幻饗宴」為主題，聯手19家出版單位、四大數位漫畫平台，展出49部熱門臺漫作品，並於展期間帶來12場精彩活動。「臺灣漫畫館」位於書展動漫輕小說專區的C212號攤位，歡迎民眾把握機會前來感受臺漫的多元魅力。

漫畫家謝東霖與艾肯集團代表楊翹瑄在台北書展沙龍對談漫畫跨域發展的可能性。。圖/文策院

書展首日臺漫館盛況，一度出現排隊參觀人潮，人氣買氣滿滿。。圖/文策院