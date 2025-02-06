2025台北國際書展／《神明便利商店》跨域發展不設限，謝東霖談手遊、玩具、影集新計畫
在全球IP熱潮下，臺漫作品IP化跨域經營漸成趨勢，而已授權改編成桌遊、遊戲、舞臺劇及影視的人氣作品《神明便利商店》，正是最好的案例。該作品版權由鏡文學持有，並已授權多方進行跨域開發。文策院於今（6）日特別在台北國際書展舉辦沙龍講座，邀請甫獲誠品閱讀職人大賞 「年度最期待作家」、《神明便利商店》原作謝東霖，以及獲鏡文學授權多元開發的艾肯集團參與。活動上謝東霖與艾肯集團代表楊翹瑄大談漫畫跨域發展的可能性，並揭露他們共同合作的新計畫。
活動吸引了大批想一探「神」改編秘辛的讀者參加，展現出作品的超高人氣。《神明便利商店》在2022年首先推出漫畫，故事結合臺灣人最熟悉的兩大文化元素──信仰與超商，透過詼諧幽默的劇情探討眾生的人生課題，連載期間掀起網路熱烈討論，並登上各大平台的銷售排行榜。引發共鳴的故事，除了為作品贏得口碑與銷售佳績，也造就了跨域應用的潛力與優勢。去年三點水製藝文化將《神明便利商店》改編成音樂劇上演，創下亮眼票房，也為劇場和作品本身各帶來新的觀眾。
謝東霖在活動上分享，目前臺漫的能見度還不算高，加上現在的民眾有太多娛樂管道，當初與鏡文學合作，正是希望藉由IP跨域讓作品出圈發展，觸及更多受眾。而艾肯集團也看好《神明便利商店》的改編商機，向鏡文學一舉取得該作影集、遊戲及周邊商品的開發版權。
《神明便利商店》的改編手遊剛於一月正式在臺港澳上市，艾肯集團代表楊翹瑄提到，他們花了不少心思將漫畫原作的元素融進遊戲裡面，例如轉換成道具彩蛋及對白設定等，務求保留漫畫原味。手遊的美術風格有別於漫畫原作，謝東霖表示自己本來對改變畫風這個提議有點疑惑，但後來看到遊戲化的畫風真的很可愛，且更符合手遊玩家喜好，像是為作品開創出一個多重宇宙，也更能回應他當初希望藉由IP跨域拓展受眾的想法。「臺灣漫畫改編成手遊其實是非常罕見的，所以我也很開心有這個機會，我希望這個案例不會是孤例，未來能有更多的臺漫作品有這樣的機會。」他更形容這次合作可以說是為業界投下了一顆定心丸，顯示出臺漫的發展潛力。
在推出手遊的同時，艾肯團隊藉由創新的異業合作進一步宣傳遊戲，包括與全家便利商店合作聯名鮮食，以及與香港潮流品牌「TOOMORE」合作在當地開設快閃店，店內更設置了試玩區讓民眾搶先體驗遊戲。這些企畫將《神明便利商店》從二次元帶到三次元，創造跨次元的互動體驗，成功製造行銷話題。不設限的跨界合作一再為《神明便利商店》注入活力，將作品帶往更高的「境界」。
IP跨域經營是擴大市場與影響力的關鍵，也是目前的趨勢。文策院透過與出版社共同投資合作，以及在國內外舉辦推介媒合會，積極推動漫畫跨域發展，期望打造出臺灣的現象級IP。
文策院連續兩年於台北國際書展設立「臺灣漫畫館」，今年以「漫畫極光，臺漫的魔幻饗宴」為主題，聯手19家出版單位、四大數位漫畫平台，展出49部熱門臺漫作品，並於展期間帶來12場精彩活動。「臺灣漫畫館」位於書展動漫輕小說專區的C212號攤位，歡迎民眾把握機會前來感受臺漫的多元魅力。
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