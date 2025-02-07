《感應》讓你從鬼的視角觀看 奧斯卡金獎導演買凶宅撞鬼啟發

奧斯卡金獎名導買凶宅真撞鬼 主觀視角打造《感應》沉浸窺視體驗

由金獎製片公司「NEON」繼《長腿》（Longlegs）後，再度推出的超自然靈異新片《感應》（Presence），即將在2月14日於台灣正式獻映，打造情人節檔最另類的觀賞體驗。本片由曾憑藉《性、謊言、錄影帶》（Sex, Lies, and Videotape）奪下坎城金棕櫚獎，並以《天人交戰》（Traffic）勇奪奧斯卡最佳導演的金獎名導史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）執導，強強聯手的鍍金幕後陣容，讓本片未演先獲廣大影迷討論。

索德柏以自身住在凶宅的靈異經驗為靈感，與同樣曾在家中撞鬼的千萬票房名編劇大衛柯普（David Koepp）攜手合作，推出這部超乎想像的超自然話題新作。此次，索德柏也身兼攝影一職，推翻過去曾公開否定主觀視角敘事的言論，挑戰「全片以第一人稱視角拍攝」，更親自扛著攝影機，只為帶觀眾體驗超獨特的沉浸式窺視感。不過長時間的負重也讓他直呼痛苦，喊道：「我的手臂簡直像被水泥澆灌一樣！」值得一提的是，他還自爆為了保持拍攝中的靜音，不得不脫下心愛的「這一項幸運物品」。

《感應》。圖/采昌國際

史蒂芬索德柏家中有鬼喊「刺激」 觸發金牌編劇共造《感應》

曾執導《瞞天過海》系列（Ocean's Eleven）、《永不妥協》（Erin Brockovich）、《藥命關係》（Side Effects）的奧斯卡金獎名導史蒂芬索德柏，這回推出靈異新作《感應》，靈感源於他自身入住凶宅的真實靈異經歷，他對此分享：「我們偶爾會遇到類似『我有把那個燈關掉嗎？』這種奇怪小事，但我從來沒感受到威脅，也不害怕，甚至並不在意。」不過某日，他們請到的房屋代管人員，明確在家中看見不知名女人的身影在屋內穿梭，索德柏表示：「當我聽到這樣的故事時，我心想『為何這些事情沒有發生在我身上？』聽起來好刺激啊！」靈感變因此湧現。

寫下創作靈感之後，他與曾撰寫過《不可能的任務》（Mission: Impossible）、《侏儸紀公園》（Jurassic Park）的知名編劇大衛柯普分享，而大衛柯普與家人也正巧在自家中有相同的毛骨悚然撞鬼經驗，因此馬上決定接續本片劇本創作，並表示：「一切都發生在個地點，奇怪的事情發生、一個家庭崩解，我覺得這觸及了所有我個人的癖好。」兩人也因此攜手創作出超乎觀眾想像的超自然話題新作。

《感應》。圖/采昌國際

史蒂芬索德柏打臉過去言論 負重12磅為《感應》狠心脫下這一物

史蒂芬索德柏為了《感應》，不僅擔綱導演，更身兼攝影一職。過去，他曾公開表示：「純粹的主觀視角敘事電影行不通！因為我們有一種原始需求，想要看到角色的情感反應。」但這次他竟自打嘴巴，挑戰全片以「第一人稱視角」的主觀鏡頭拍攝，打造超獨特的沉浸式窺視感。對於想法轉變，他也對此表示：「主觀鏡頭的美學構思，並不會讓我們疏遠，反而讓我們更加投入，因為它給人一種真實窺視感。你會覺得這是一個真實的家庭，這些事情真的發生在他們身上，而你正在觀看。若本片採用反向視角，就什麼也看不見了。」

他甚至親自扛著12磅的攝影機在屋中走位、拍攝，長時間負重讓他直呼痛苦：「它不算很重，但在將它伸出身體八分鐘後，就會變得很吃力，我的手臂簡直像被水泥澆灌了一樣！」這也讓他開玩笑，反省自己應該要先去健身鍛鍊。他甚至還透露為本片做出一大犧牲，原因是從2011年拍攝《即刻反擊》（Haywire）以來，他都會在拍攝時穿著心愛的「幸運靴」工作，但這次為了確保拍攝中可以達到絕對的安靜，讓他自曝：「每天早上到片場，我就得把靴子脫下放在角落，再穿上功夫鞋移動。」

《感應》。圖/采昌國際

這部透過靈異第一視角，打造嶄新毛骨悚然觀影體驗的《感應》，即將在2月14日於台灣正式獻映。本片劇情描述蕾貝卡（劉玉玲飾演）和先生克里斯（克里斯蘇利文飾演）帶著兒子泰勒（艾迪瑪黛飾演）和女兒克蘿伊（卡莉娜梁飾演），一家四口搬進郊區一處新家。

克蘿伊因為失去摯友而陷入悲傷，同時又常因為和哥哥不合引發爭執，加上媽媽對哥哥的偏愛，讓她感到無依無靠。來到新家之後，她默默感受到這個家中，似乎有股詭異的靈異力量存在，而這股力量從一開始就圍繞在她身邊，並逐漸轉移至影響整個家庭，讓這家人必須搞清楚，這股神秘力量究竟想要告訴他們什麼…。電影2月14日全台上映。​

《感應》。圖/采昌國際

《感應》。圖/采昌國際

《感應》。圖/采昌國際