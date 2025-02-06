《揭密最前線》最強女記者直擊黑幕 青龍影后憶亡母哭戲戳心

金憓秀、鄭星一主演今年開春最爽偵查喜劇《揭密最前線》現正在Disney+熱映中，在春節期間於全球OTT收視排名網站Flix Patrol一舉登上Disney+台灣、南韓的收視冠軍，快節奏的劇情發展以及主角群的精湛表演，讓《揭密最前線》成為今年初最火紅的戲劇之一，講述追蹤案件、事故的調查報導節目小組「Trigger」，每集都帶來新的謎團，包括吸毒邪教、虐貓殺人犯以及恐怖情人追蹤，都引起全球網友熱烈討論。最近適逢新春假期，兩位主角金憓秀、鄭星一也積極於各節目宣傳，金憓秀更自招連假行程就是「吃了很多、睡了很多」，態度相當親和、大方，讓許多粉絲狂讚。

《揭密最前線》最新集數帶來火災工安意外以及恐怖情人跟蹤案件，其中一段戲讓吳疏龍回憶當年因意外而過世的亡母，一邊回憶一邊哽咽落淚，再現「青龍獎」影后的精湛演技，果然飆出超高收看數。隨著劇情的推進，她與原本不合的韓道也越來越充滿默契，但在第6集片尾投下劇情震撼彈，向來私自公布節目秘辛的神祕網友「扳機博士」疑似是節目工作人員，該網友的真實身分似乎也呼之欲出，精采劇情讓人迫不及待想要知道接下來的發展。

《揭密最前線》。圖/Disney+

隨著春節假期剛結束，金憓秀、鄭星一也登上好友朴明洙的節目受訪，金憓秀笑稱《揭密最前線》與過往戲劇最不一樣的地方，在於不用穿上華麗漂亮的禮服，當然也可以不用刻意維持身材，因為劇情設定她的角色是一名充滿熱情的工作狂記者，「我穿了很多衣服，但看起來都比較像是方便採訪的大衣、外套，還要背著一個大包包」，鄭星一也說自己以前的角色要常穿西裝，這次的穿著風格則非常生活化，「我在這部戲劇裡展現了很多笨笨、傻傻的真實性格」。

金憓秀也自嘲是大胃王，被問到春節休假行程，她則直言「吃了很多、睡了很多」，更搞笑表示常聽別人說隨著年紀增長，食慾也會下降，但自己一直到現在仍很愛吃，鄭星一在旁則微笑表示「我也有好好休息喔」。

《揭密最前線》由金憓秀（曾出演《Signal 信號》、《神鬼海底撈》）飾演堅韌頑強的主持人吳疏龍，鄭星一（曾出演《黑暗榮耀》、《我們的藍調時光》）飾演菜鳥製作人韓道，以及朱鐘赫（曾出演《非常律師禹英禑》）飾演助理導演姜氣虎。《揭密最前線》由作家紀良擔任編劇，並由《驅魔麵館》劉先東執導。刑偵韓劇《揭密最前線》於Disney+ 熱播中，並於每週三持續更新最新集數。

《揭密最前線》。圖/Disney+

《揭密最前線》。圖/Disney+

《揭密最前線》。圖/Disney+

《揭密最前線》。圖/Disney+

《揭密最前線》。圖/Disney+

《揭密最前線》。圖/Disney+

《揭密最前線》。圖/Disney+

《揭密最前線》。圖/Disney+

《揭密最前線》。圖/Disney+

《揭密最前線》。圖/Disney+

《揭密最前線》。圖/Disney+

《揭密最前線》。圖/Disney+