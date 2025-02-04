《器子》販嬰、活摘、復仇 張孝全誓言血債血償

琅琅悅讀／ 華映娛樂
《器子》。圖/華映娛樂
《器子》。圖/華映娛樂

動作《器子》由賣座片《可不可以，你也剛好喜歡我》監製梁宏志及導演簡學彬再度攜手合作，宣布定檔4月11日全台上映。本片由張孝全、李沐、婁峻碩、薛仕凌、小春等實力派演員主演，另有「五堅情」陳零九、賴晏駒、邱鋒澤，「頑童MJ116」大淵，以及黃健瑋、尹昭德、游安順、于子育、李杏、陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）、謝承均、程雅晨、潘君侖、黃禮豐、游書庭、吳承洋、吳翔震、王中皇等，堪稱2025卡司最壯大亮眼的台灣電影！

電影籌備五年，拍攝期遇疫情兩度中斷，後製又精雕細琢兩年，如今終於定檔4月11日，張孝全開心表示：「等了很久，《器子》終於要與大家春天見！」李沐則興奮喊話：「經過了很長時間的等待，很期待能夠看到電影成品，也很期待在電影院和觀眾見面！」

《器子》張孝全。圖/華映娛樂

《器子》故事描述張孝全飾演的張其茂，女兒在三個月大時疑似被販嬰集團偷走，妻子過度自責後自戕，他為追查真相反被誣陷入獄。含冤出獄後，他查出兇手竟是活摘集團，女兒當年被鎖定成非法取走心臟的「器子」。滿腹悲憤的他，決心展開以暴制暴的行動……

本片藉殺人直播和器官買賣的議題，突顯社會因貪利及自私而物化人命的血腥殘酷。張孝全的角色滿手殘暴的復仇，卻也背負對妻女的不捨血淚。他將對抗由金錢、權勢、暴力所組成的龐大犯罪網絡。電影節奏明快，轉折不斷，極富娛樂性。

《器子》演員陣容強大，張孝全掛帥演出一心為妻女復仇的「最強老爸」，除了展現兇狠身手，更有飽滿的情緒張力。李沐與婁峻碩再度攜手合作，婁峻碩所屬的「五堅情」夥伴陳零九、賴晏駒、邱鋒澤都特別參演。另一當紅男團「頑童MJ116」也有小春、大淵二位成員加入堅強陣容。

《器子》李沐。圖/華映娛樂

實力派演員薛仕凌、黃健瑋、尹昭德、游安順、于子育紛紛在片中獻出有別以往的演出；與導演簡學彬合作過《可不可以，你也剛好喜歡我》的李杏、陳妤、林映唯、林鶴軒（大鶴）也都在電影中現身，使得這部犯罪動作電影除了追查過程的驚悚，也有許多令人期待的驚喜。

《器子》由華映娛樂股份有限公司、文化內容策進院、中環國際、星泰國際、大慕可可、艾迪昇傳播、轅年視覺創意、三皇生物科技、有戲娛樂、台灣大哥大My Video、鏡文學、凡宇興業共同投資出品。華映娛樂製作發行，定檔4月11日全台上映。更多電影資訊👉「器子」官方臉書粉絲團

《器子》張孝全。圖/華映娛樂

《器子》。圖/華映娛樂

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