《海觴 - 牡丹與琉球悲歌》榮膺2025沖繩環太平洋電影節開幕片

2025年（第二屆）Cinema at Sea - 沖繩環太平洋國際電影節於1月21日在沖繩那霸市舉辦記者會，由總監黃胤毓親自公開本屆完整入選名單，揭曉49部電影片單。由台灣新銳導演胡皓翔執導的紀錄片《海觴 - 牡丹與琉球悲歌》將是電影節的開幕片，由台灣公視製作的史詩之作、廖克發執導的《由島至島》也繼金馬獎獲獎後，代表台灣入選競賽片。

《海觴 - 牡丹與琉球悲歌》描寫1871年69名沖繩船員因船難滯台，卻因溝通誤解，多人慘遭原住民殺害，史稱「牡丹社事件」，從而改寫了沖繩與台灣的歷史。導演胡皓翔耗費七年時間進行調查與訪談，以採訪與戲劇重演的方式重現被掩蓋的歷史真相，作品將在沖繩舉辦世界首映，並將舉辦專題座談，邀請學者針對這段歷史進行回顧。

沖繩環太電影節提供：電影《海觴 - 牡丹與琉球悲歌》劇照

兩部在沖繩拍攝的台灣電影《夕陽西下》、《琉球之戀》也將在闊別六十年後，重回沖繩進行盛大放映會。這兩部由林福地執導、蔡揚名主演的電影，是台灣劇組在沖繩尚在美軍統治之下獲得特許前往拍攝，不過當年首映後底片就從此佚失，直到2019年才在舊金山的老戲院倉庫被尋獲，之後由國家電影及視聽文化中心成功完成修復。當年演員兼導演「阿姑」周遊將重返沖繩回顧拍攝經過，並由影視聽中心董事長褚明仁帶隊，舉辦特別論壇，介紹台沖情誼的傳奇往事。

太平洋競賽單元共十部，來自日本、南韓、台灣、馬來西亞、印尼、紐西蘭、美國、加拿大、秘魯等環太平洋國家。其中廖克發執導的《由島至島》，以290分鐘片長重現二戰時期不為人知的戰爭史，顛覆台灣在日本殖民時期之下的受害者史觀，首次在日本放映，勢必引發話題；馬來西亞資深導演李添興的《別來無恙》在台灣取景，邀集金馬影帝黃秋生與台灣演員李雪、陳又瑄與馬來西亞新星蘇凱璇主演，兩個時空的故事交織出非凡神采。

沖繩環太電影節提供：電影《琉球之戀》劇照

台灣參與製作與出品的印尼電影《幻之彼岸》以印尼的海上之屋為題，帶有婆羅洲原住民神話面貌，展現魔幻寫實色彩；旅居加拿大的蒙古族導演康宇琪以《呼吸之間》描寫著名自由潛水運動員陸文捷在經過瀕死經驗之後，重新透過潛水完成自我療癒的過程，全片在夏威夷等地取景，海底攝影絕美，令人嘆服。

首次成立的太平洋短片競賽，九部競賽片亦集結日本、台灣、印尼、美國、新喀里多尼亞、南韓等各國文化風貌，其中台灣導演黃聖鈞的《新生重建》在綠島取景，巧妙揉合劇情與實驗風格，以另類角度審視過去的台灣政治現實；旅美台灣導演蔡廷理的劇情短片《夏日婚禮》以拉美裔家庭為背景，描寫一名女子在得知懷孕過後的糾結，作品細膩且富有衝擊力；旅英台灣導演陳繪瀰《馬慕》邀請著名歌手舒米恩（Suming）父親亞基魯碧（Aki Rupi）線上首次大銀幕演出，描寫阿美族老父隨女兒移民英國後，卻仍心繫部落，作品誠摯動人。

電影節特別設立的焦點島嶼單元，將以位在南太平洋的新喀里多尼亞為主題，將選映來自這座群島的五部電影。新喀里多尼亞近年積極爭取脫離法國獨立建國，卻因種種族群矛盾而屢次發生暴力衝突，電影節將透過《Eden Tribal》、《Referendum 2020… And After?》等作的展映，帶領觀眾了解當地的政治與文化風貌。

今屆在環太平洋島嶼還有一大焦點在同樣位在南太平洋的庫克群島，這座人口僅一萬五千人、面積237平方公里的島嶼，目前正計劃脫離紐西蘭爭取加入聯合國。這個新生國家以該國影史首部電影《Stranded Pearl》向國際遞上電影版的明信片，展現了小島獨特文化風情，劇組也受電影節邀請，並將主講太平洋島嶼論壇，暢談島嶼電影經。

電影節亦將邀請毛利族裔的紐西蘭導演麥克．強納森（Mike Jonathan）擔任電影節焦點影人，選映他去年在紐西蘭掀起觀影熱潮的劇情長片《Ka Whawhai Tonu - Struggle without End》，作品重現1864年毛利人與英國軍隊載入史冊的傳奇對戰，扣人心弦的史詩場面令人屏息，觀眾也得以窺知紐西蘭如何透過電影實現文化傳承。

沖繩環太電影節提供：電影《Ka Whawhai Tonu - Struggle without End》劇照

在沖繩大觀單元，電影節也將選映多部沖繩在地製作的電影，包括海外沖繩人的短片選集，由韓國出品的《Okinawa Blue Note》尤其有看頭，全片在沖繩在地取景，由韓國名導曺聖奎執導、韓國傳奇天團「神話」成員金烔完領銜主演，充滿幽默感的愛情遊記，具有十足觀眾緣。

閉幕片則將選映紐西蘭電影《Tinā》，作品由薩摩亞裔紐西蘭國寶級演員安娜佩拉．波拉泰沃（Anapela Polataivao）領銜主演，她所飾演的女主角瑪雷特因2011年基督城地震不幸痛失愛女，陰錯陽差成為合唱團老師的她，使用歌聲的教學帶領自己與同學們找到生命的熱情。作品情感至深，觸動人心，觀眾緣極佳。

沖繩環太電影節提供：電影《Tinā》劇照

延續前一屆與HTC的合作，電影節亦將獲得技術支援，主辦日本電影節少有的VR單元。今屆將選映台灣藝術家黃心健與法國導演妮娜．巴貝爾（Nina Barbier）聯合執導的《星砂》。該片由日本神話故事改編，講述外表呈現星形的多孔蟲「星砂」如同傳說中的星星一般，見證地球百萬年的記憶。作品取景從澎湖七美、屏東墾丁，一路延伸到日本沖繩的竹富島，帶有生命省思的高度。

今屆電影節的終身成就特別獎也在記者會揭曉，將授予成立於1968年的「NDU（日本紀錄片聯盟）」，該組織活躍於1970至90年代，以沖繩市為據點，製作出具有前瞻性並記錄時代及政治轉變的一系列傑作，拍攝足跡遍及沖繩、台灣、中東等地，為世人留下許多珍貴史料，屆時電影節將特別選映其代表作《亞洲只有一個》。

第二屆Cinema at Sea - 沖繩環太平洋國際電影節將在2025年2月22日至3月2日於沖繩那霸的Tenbusu Hall與櫻坂劇場等場地舉辦，將有電影放映與論壇，同時亦將設有產業單元，扶植導演新作。頒獎典禮將在3月1日隆重舉行，屆時將揭曉長、短片競賽大獎得主與演員獎等特別獎項得主。

沖繩環太電影節提供：電影《我的朋友草泥馬》劇照

在第一屆的電影節頒獎典禮上，馬來西亞電影《富都青年》一舉榮獲最佳演員（吳慷仁）、評審團獎與觀眾票選獎三大獎項，導演王禮霖三度上台領獎，而台灣電影《綠金龜的模仿犯》則從伊朗新浪潮名導阿米爾．納德瑞（Amir Naderi）的手中接下最佳影片獎殊榮。而在第二屆的電影節，曾獲坎城影展最佳導演的菲律賓名導曼多薩（Brillante Mendoza）將出任評審團主席，決定大獎誰屬。

該電影節集結沖繩、台灣、德國等多國電影節工作者共同創辦，最初由旅日導演黃胤毓倡議主辦，並出任總監至今，沖繩演員尚玄出任宣傳大使。Cinema at Sea - 沖繩環太平洋國際電影節除了闡揚沖繩電影文化，也目標連結環太平洋的電影產業，並促進各國交流。

太平洋電影競賽 2025

•《光之川 River Returns》(日本) 導演：金子雅和 Masakazu Kaneko

•《泳池裡的男孩 Boy In The Pool》(南韓) 導演：柳延秀 Ryu Yeon-su

•《由島至島 From Island To Island》(台灣) 導演：廖克發 Lau Kek-huat

•《幻之彼岸 Tale Of The Land》(印度、菲律賓、泰國、卡達) 導演：路路．亨德拉 Loeloe Hendra Komara

•《別來無恙 Next Stop, Somewhere》(馬來西亞、台灣) 導演：李添興 James Lee

•《姐弟戀不知情 Chaperone》(美國) 導演：柔伊．艾森柏格 Zoe Eisenberg

•《返回火山島的家 Molokai Bound》(美國) 導演：阿立卡．天願 Alika Tengan (Kanaka Maoli)

•《我們的危險青春 We Were Dangerous》(紐西蘭) 導演：約瑟芬．史都華-特．威烏 Josephine Stewart-Te Whiu

•《呼吸之間 7 Beats Per Minute》(加拿大) 導演：康宇琪 Yuqi Kang

•《我的朋友草泥馬 Through Rocks And Clouds》(秘魯、智利) 導演：佛朗哥．賈西亞．貝塞拉 Franco García Becerra