《海觴 - 牡丹與琉球悲歌》榮膺2025沖繩環太平洋電影節開幕片

2025年(第二屆)Cinema at Sea - 沖繩環太平洋國際電影節於1月21日在沖繩那霸市舉辦記者會,由總監黃胤毓親自公開本屆完整入選名單,揭曉49部電影片單。由台灣新銳導演胡皓翔執導的紀錄片《海觴 - 牡丹與琉球悲歌》將是電影節的開幕片,由台灣公視製作的史詩之作、廖克發執導的《由島至島》也繼金馬獎獲獎後,代表台灣入選競賽片。

《海觴 - 牡丹與琉球悲歌》描寫1871年69名沖繩船員因船難滯台,卻因溝通誤解,多人慘遭原住民殺害,史稱「牡丹社事件」,從而改寫了沖繩與台灣的歷史。導演胡皓翔耗費七年時間進行調查與訪談,以採訪與戲劇重演的方式重現被掩蓋的歷史真相,作品將在沖繩舉辦世界首映,並將舉辦專題座談,邀請學者針對這段歷史進行回顧。

沖繩環太電影節提供:電影《海觴 - 牡丹與琉球悲歌》劇照

兩部在沖繩拍攝的台灣電影《夕陽西下》、《琉球之戀》也將在闊別六十年後,重回沖繩進行盛大放映會。這兩部由林福地執導、蔡揚名主演的電影,是台灣劇組在沖繩尚在美軍統治之下獲得特許前往拍攝,不過當年首映後底片就從此佚失,直到2019年才在舊金山的老戲院倉庫被尋獲,之後由國家電影及視聽文化中心成功完成修復。當年演員兼導演「阿姑」周遊將重返沖繩回顧拍攝經過,並由影視聽中心董事長褚明仁帶隊,舉辦特別論壇,介紹台沖情誼的傳奇往事。

太平洋競賽單元共十部,來自日本、南韓、台灣、馬來西亞、印尼、紐西蘭、美國、加拿大、秘魯等環太平洋國家。其中廖克發執導的《由島至島》,以290分鐘片長重現二戰時期不為人知的戰爭史,顛覆台灣在日本殖民時期之下的受害者史觀,首次在日本放映,勢必引發話題;馬來西亞資深導演李添興的《別來無恙》在台灣取景,邀集金馬影帝黃秋生與台灣演員李雪、陳又瑄與馬來西亞新星蘇凱璇主演,兩個時空的故事交織出非凡神采。

沖繩環太電影節提供:電影《琉球之戀》劇照

台灣參與製作與出品的印尼電影《幻之彼岸》以印尼的海上之屋為題,帶有婆羅洲原住民神話面貌,展現魔幻寫實色彩;旅居加拿大的蒙古族導演康宇琪以《呼吸之間》描寫著名自由潛水運動員陸文捷在經過瀕死經驗之後,重新透過潛水完成自我療癒的過程,全片在夏威夷等地取景,海底攝影絕美,令人嘆服。

首次成立的太平洋短片競賽,九部競賽片亦集結日本、台灣、印尼、美國、新喀里多尼亞、南韓等各國文化風貌,其中台灣導演黃聖鈞的《新生重建》在綠島取景,巧妙揉合劇情與實驗風格,以另類角度審視過去的台灣政治現實;旅美台灣導演蔡廷理的劇情短片《夏日婚禮》以拉美裔家庭為背景,描寫一名女子在得知懷孕過後的糾結,作品細膩且富有衝擊力;旅英台灣導演陳繪瀰《馬慕》邀請著名歌手舒米恩(Suming)父親亞基魯碧(Aki Rupi)線上首次大銀幕演出,描寫阿美族老父隨女兒移民英國後,卻仍心繫部落,作品誠摯動人。

電影節特別設立的焦點島嶼單元,將以位在南太平洋的新喀里多尼亞為主題,將選映來自這座群島的五部電影。新喀里多尼亞近年積極爭取脫離法國獨立建國,卻因種種族群矛盾而屢次發生暴力衝突,電影節將透過《Eden Tribal》、《Referendum 2020… And After?》等作的展映,帶領觀眾了解當地的政治與文化風貌。

今屆在環太平洋島嶼還有一大焦點在同樣位在南太平洋的庫克群島,這座人口僅一萬五千人、面積237平方公里的島嶼,目前正計劃脫離紐西蘭爭取加入聯合國。這個新生國家以該國影史首部電影《Stranded Pearl》向國際遞上電影版的明信片,展現了小島獨特文化風情,劇組也受電影節邀請,並將主講太平洋島嶼論壇,暢談島嶼電影經。

電影節亦將邀請毛利族裔的紐西蘭導演麥克.強納森(Mike Jonathan)擔任電影節焦點影人,選映他去年在紐西蘭掀起觀影熱潮的劇情長片《Ka Whawhai Tonu - Struggle without End》,作品重現1864年毛利人與英國軍隊載入史冊的傳奇對戰,扣人心弦的史詩場面令人屏息,觀眾也得以窺知紐西蘭如何透過電影實現文化傳承。

沖繩環太電影節提供:電影《Ka Whawhai Tonu - Struggle without End》劇照

在沖繩大觀單元,電影節也將選映多部沖繩在地製作的電影,包括海外沖繩人的短片選集,由韓國出品的《Okinawa Blue Note》尤其有看頭,全片在沖繩在地取景,由韓國名導曺聖奎執導、韓國傳奇天團「神話」成員金烔完領銜主演,充滿幽默感的愛情遊記,具有十足觀眾緣。

閉幕片則將選映紐西蘭電影《Tinā》,作品由薩摩亞裔紐西蘭國寶級演員安娜佩拉.波拉泰沃(Anapela Polataivao)領銜主演,她所飾演的女主角瑪雷特因2011年基督城地震不幸痛失愛女,陰錯陽差成為合唱團老師的她,使用歌聲的教學帶領自己與同學們找到生命的熱情。作品情感至深,觸動人心,觀眾緣極佳。

沖繩環太電影節提供:電影《Tinā》劇照

延續前一屆與HTC的合作,電影節亦將獲得技術支援,主辦日本電影節少有的VR單元。今屆將選映台灣藝術家黃心健與法國導演妮娜.巴貝爾(Nina Barbier)聯合執導的《星砂》。該片由日本神話故事改編,講述外表呈現星形的多孔蟲「星砂」如同傳說中的星星一般,見證地球百萬年的記憶。作品取景從澎湖七美、屏東墾丁,一路延伸到日本沖繩的竹富島,帶有生命省思的高度。

今屆電影節的終身成就特別獎也在記者會揭曉,將授予成立於1968年的「NDU(日本紀錄片聯盟)」,該組織活躍於1970至90年代,以沖繩市為據點,製作出具有前瞻性並記錄時代及政治轉變的一系列傑作,拍攝足跡遍及沖繩、台灣、中東等地,為世人留下許多珍貴史料,屆時電影節將特別選映其代表作《亞洲只有一個》。

第二屆Cinema at Sea - 沖繩環太平洋國際電影節將在2025年2月22日至3月2日於沖繩那霸的Tenbusu Hall與櫻坂劇場等場地舉辦,將有電影放映與論壇,同時亦將設有產業單元,扶植導演新作。頒獎典禮將在3月1日隆重舉行,屆時將揭曉長、短片競賽大獎得主與演員獎等特別獎項得主。

沖繩環太電影節提供:電影《我的朋友草泥馬》劇照

在第一屆的電影節頒獎典禮上,馬來西亞電影《富都青年》一舉榮獲最佳演員(吳慷仁)、評審團獎與觀眾票選獎三大獎項,導演王禮霖三度上台領獎,而台灣電影《綠金龜的模仿犯》則從伊朗新浪潮名導阿米爾.納德瑞(Amir Naderi)的手中接下最佳影片獎殊榮。而在第二屆的電影節,曾獲坎城影展最佳導演的菲律賓名導曼多薩(Brillante Mendoza)將出任評審團主席,決定大獎誰屬。

該電影節集結沖繩、台灣、德國等多國電影節工作者共同創辦,最初由旅日導演黃胤毓倡議主辦,並出任總監至今,沖繩演員尚玄出任宣傳大使。Cinema at Sea - 沖繩環太平洋國際電影節除了闡揚沖繩電影文化,也目標連結環太平洋的電影產業,並促進各國交流。

太平洋電影競賽 2025

•《光之川 River Returns》(日本) 導演:金子雅和 Masakazu Kaneko

•《泳池裡的男孩 Boy In The Pool》(南韓) 導演:柳延秀 Ryu Yeon-su

•《由島至島 From Island To Island》(台灣) 導演:廖克發 Lau Kek-huat

•《幻之彼岸 Tale Of The Land》(印度、菲律賓、泰國、卡達) 導演:路路.亨德拉 Loeloe Hendra Komara

•《別來無恙 Next Stop, Somewhere》(馬來西亞、台灣) 導演:李添興 James Lee

•《姐弟戀不知情 Chaperone》(美國) 導演:柔伊.艾森柏格 Zoe Eisenberg

•《返回火山島的家 Molokai Bound》(美國) 導演:阿立卡.天願 Alika Tengan (Kanaka Maoli)

•《我們的危險青春 We Were Dangerous》(紐西蘭) 導演:約瑟芬.史都華-特.威烏 Josephine Stewart-Te Whiu

•《呼吸之間 7 Beats Per Minute》(加拿大) 導演:康宇琪 Yuqi Kang

•《我的朋友草泥馬 Through Rocks And Clouds》(秘魯、智利) 導演:佛朗哥.賈西亞.貝塞拉 Franco García Becerra