《璀璨女人夢》奧斯卡入圍大贏家 13項提名超越《臥虎藏龍》《寄生上流》

第97屆奧斯卡金像獎公佈提名，由CATCHPLAY代理發行電影《懼裂》（The Substance）、《璀璨女人夢》(Emilia Pérez)共獲18項大獎提名。

本屆奧斯卡金像獎的影后之爭將是一場令人屏息的對決，由CATCHPLAY發行，兩部探討女性自我價值的年度重量級電影《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）與《懼裂》(The Substance)的女主角卡拉索菲亞賈斯康Karla Sofía Gascón與黛咪摩爾Demi Moore，憑藉深刻的角色演繹躋身奧斯卡影后提名名單，為全球影迷帶來無限期待。

兩部電影不僅故事主題深刻，演員的表現更是各具亮點。卡拉索菲亞賈斯康「震撼靈魂的轉變」與黛咪摩爾「以情感與力量為角色注入生命」的精湛演出，讓她們的表演在今年的頒獎季中備受矚目。誰將成為本屆奧斯卡影后的最後贏家？這場關於女性力量與自我價值的對決，將在本屆奧斯卡頒獎典禮上揭曉答案。

奧斯卡金像獎入圍公佈《璀璨女人夢》破影史紀錄

超越《臥虎藏龍》、《寄生上流》獲13項提名

由坎城金棕櫚獎名導賈克歐迪亞Jacques Audiard 所執導的《璀璨女人夢》，打破《臥虎藏龍》(10項提名)、《寄生上流》(6項提名)紀錄，以非英語電影入圍奧斯卡13項大獎成為最大贏家。女主角卡拉索菲亞賈斯康第一時間興奮表示：「非常感謝奧斯卡的肯定！」而她也成為首位入圍奧斯卡最佳女主角的跨性別演員，回憶起首次與導演賈克歐迪亞Jacques Audiard會面討論合作時，她便堅定地決定要參與這部電影，當時她自信地對導演喊話：「我想拍出影史上最棒的電影，我想成為影史上最棒的女演員！」

如今，拉索菲亞賈斯康成功以《璀璨女人夢》不斷打破影史紀錄，斬獲多項大獎，成為本年度獎季的最大焦點人物。同樣以《璀璨女人夢》入圍最佳女配角獎的柔伊莎達娜亦感性分享：「我無法輕易用言語表達我對《璀璨女人夢》獲得認同的深切感謝以及喜悅，能夠成為導演賈克歐迪亞所創造的美麗家庭的一員，一直是我的夢想，每個參與其中的人，都傾注他們的愛來講述這個感人的故事，我特別感謝卡拉，她的勇氣與才華給予《璀璨女人夢》深度以及真實性。」台灣影迷即將於3月7日，在大銀幕上見證這位傳奇女星卡拉索菲亞賈斯康在《璀璨女人夢》中散發的迷人魅力與光彩。

《璀璨女人夢》。圖/CATCHPLAY

《璀璨女人夢》由首位獲得坎城影后的跨性別女星卡拉索菲亞賈斯康Karla Sofía Gascón、好萊塢票房女星柔伊莎達娜Zoe Saldana 與西洋小天后賽琳娜戈梅茲Selena Gomez等演員共同主演的《璀璨女人夢》(Emilia Pérez)將於3月7日在台華麗上映。昨(23)日公布第97屆奧斯卡金像獎入圍名單，《璀璨女人夢》(Emilia Pérez)，共入圍包括最佳影片、最佳導演、最佳女主角（卡拉索菲亞賈斯康）、最佳女配角(柔伊莎達娜)、最佳改編劇本、最佳攝影、最佳剪輯、最佳原創配樂、最佳原創歌曲(雙入圍)、最佳音效、最佳化妝與髮型設計、最佳國際影片共13項提名。

電影《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）描述一名懷才不遇的律師麗塔（柔伊莎達娜飾），接下了心狠手辣殺人不眨眼的販毒集團首腦「馬尼塔斯」（卡拉索菲亞賈斯康飾）委託，馬尼塔斯希望麗塔能協助他完成已計畫多年的秘密：成為一名真正的女性，不論是心靈或「身體」。於是，馬尼塔斯變成了艾蜜莉亞開始全新人生，展開與律師麗塔、前妻潔西（賽琳娜戈梅茲飾）和密友四人之間的命運糾葛。

《璀璨女人夢》。圖/CATCHPLAY

《懼裂》入圍第97屆奧斯卡金像獎共5項大獎提名

全球票房飆破25億台幣

而全球票房飆破25億台幣、好評如潮、橫掃獎季的話題電影《懼裂》（The Substance），由黛咪摩爾Demi Moore與瑪格麗特庫利Margaret Qualley聯手飆戲，以大膽瘋狂的震撼演出直搗容貌焦慮的恐懼核心，引發全球影迷深刻共鳴、話題不斷，不只將女主角黛咪摩兒推上金球獎影后，更入圍了第97屆奧斯卡金像獎最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳原創劇本、最佳化妝與髮型設計共5項大獎提名。

日前才獲得第一座金球影后的黛咪摩爾生涯首次入圍奧斯卡最佳女主角，不僅被媒體稱為是好萊塢最華麗的回歸，也引起全網影迷集氣支持，黛咪摩爾表示：「這份榮譽令我難以置信，過去這幾個月的經歷已經超呼了我的想像。我無法用言語表達內心的喜悅和對這份認可的感激。不僅是對我個人而言，更是對這部電影所代表的一切。我深感謙卑。」

《璀璨女人夢》。圖/CATCHPLAY

而法國女導演柯洛里法吉特Coralie Fargeat也憑獨樹一格的強烈編導風格獲得最佳導演及原創劇本提名，不僅是這次最佳導演入圍者中唯一的女性，而在10部提名最佳影片的片單中，《懼裂》也是唯一一部由女導演執導的電影。導演表示：「我們習慣將人歸類。如果你是這樣的人，你就不能做那樣的事；而我認為這部電影就是在打破這些框架。」👉《懼裂》CATCHPLAY+影音平台獨家上架中，同時亦在全台各大戲院熱映，觀眾可把握機會體驗大銀幕震撼。

電影《懼裂》（The Substance）描述曾經紅極一時的好萊塢巨星伊莉莎白(黛咪摩爾飾)，無法面對自己老去的容顏，決定使用一種名為「完美物質」的黑市藥物，透過注射藥物的細胞複製物質，創造出更年輕、更好的另一個自己(瑪格麗特庫利 飾)。「年華老去」及「年輕貌美」的自己該如何共存？會是更強烈的容貌焦慮大戰？還是要不斷迎合大眾對「美」的期待？一場自我身體主導權的爭奪戰即將上演…

《璀璨女人夢》。圖/CATCHPLAY

《懼裂》黛咪摩爾。圖/CATCHPLAY+