《流氓讀書會》漫畫改編 校園打架王如何突破讀書困境
《流氓讀書會》（韓語：스터디그룹，英語：Study Group）改編自同名超人氣網路漫畫。本劇由韓國人氣偶像兼演員黃旼炫領銜主演！講述尹佳敏（黃旼炫飾），一位雖然熱愛學習卻只擅長打架的高中生，如何在全校最亂的班級中與一群怪咖同學組成「讀書會」，在鬧劇與挑戰中奮鬥、追求升學夢想。劇情融合熱血、動作與幽默，展現了尹佳敏與同學們在「甜虐」成長旅程中的掙扎與蛻變。
黃旼炫憑藉其過往多元角色的演技經驗，在本劇中挑戰各種高難度動作場面，無論是爆笑校園鬧劇還是緊張刺激的打鬥場景，都令觀眾相當期待！此外，劇中韓智恩飾演的班導師李韓京，同樣成為亮點，她在亂象叢生的學校中與「讀書會」攜手試圖扭轉校園風氣。
除了主角陣容外，本韓劇還集結了一群新生代演員，包括李鍾賢飾演的金世賢、申秀賢飾演的李智雨、尹尚貞飾演的崔熙媛等。每位角色個性鮮明，從搞笑到熱血，為觀眾帶來情感起伏與驚喜連連。1月24日起每週五上午10點，鎖定LINE TV！一同見證《流氓讀書會》中充滿笑與淚的青春故事！
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