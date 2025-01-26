《重裝制裁》地表最帥光頭變身「做工的人」對抗犯罪集團

★《蜂刑者》動作巨星傑森史塔森

★《蜂刑者》動作名導大衛艾亞最新力作

★ 奧斯卡最佳原創劇本提名、動作巨星席維斯史特龍編劇

★《蝙蝠俠》漫畫編劇查克迪克森同名暢銷小說（Levon's Trade，暫譯）改編

「地表最帥光頭」傑森史塔森（Jason Statham）回來啦！由《自殺突擊隊》、《蜂刑者》動作名導（David Ayer）執導、傑森史塔森主演的動作片《重裝制裁》（英文片名：A Working Man），故事描述妻子過世之後，萊文凱德（傑森史塔森 飾）離開了皇家海軍陸戰隊，轉當建築工人。某天，萊文的老闆女兒離奇失蹤，於是拜託萊文運用他過去的技能幫忙找人，結果意外揭發了一個涉及政府與犯罪集團的龐大犯罪陰謀。《重裝制裁》將於3月28日與全美同步上映。

《重裝制裁》。圖/車庫娛樂

大衛艾亞曾執導過《怒火特攻隊》、《自殺突擊隊》等賣座鉅片，《重裝制裁》是他與傑森史塔森的第二次合作，他們上一次合作的《蜂刑者》，創下全球票房50億台幣的佳績，更一度登頂2024全球票房冠軍！

談到這次與傑森史塔森合作的《重裝制裁》，大衛艾亞曾在社群網站上表示：「我為這部電影感到無比自豪。這部片投注了很多心力。傑森真的是一名出色的表演者。片中是嚴肅與搞笑的完美結合。動作場面也很精采。我認為這就是成功的法則。傑森奉獻了自身的一切。我真的很喜歡跟他合作。」

《重裝制裁》。圖/車庫娛樂

除了傑森史塔森之外，《重裝制裁》還集結了以Netflix影集《怪奇物語》「哈普警長」聞名的美國男星大衛哈伯（David Harbour）、曾演出《蟻人》、《月球隕落》的美國男星麥可潘納（Michael Pena），以及曾參演過《班傑明的奇幻旅程》、《355：諜影特攻》的英國男星傑森佛萊明（Jason Flemyng）等卡司。

另外，《重裝制裁》的幕後團隊也相當精采，邀請曾以《洛基》獲得奧斯卡最佳劇本提名的動作巨星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）擔任編劇，與大衛艾亞攜手將《蝙蝠俠》、《制裁者》漫畫編劇查克迪克森（Chuck Dixon）的暢銷小說《萊文的本業》（Levon's Trade，暫譯）改編成《重裝制裁》的劇本，讓人更加期待本片的上映。《重裝制裁》將於3月28日與全美同步上映。

《重裝制裁》。圖/車庫娛樂

《重裝制裁》。圖/車庫娛樂

《重裝制裁》。圖/車庫娛樂

《重裝制裁》。圖/車庫娛樂

《重裝制裁》。圖/車庫娛樂

《重裝制裁》。圖/車庫娛樂

《重裝制裁》。圖/車庫娛樂