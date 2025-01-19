《獨佔接班人》試映會甜份爆棚 毛祁生勝利之吻融化全場

LINE TV全新原創BL劇《獨佔接班人》（英文名：Exclusive Love）定檔於2月14日晚上8點首播，本月17日（五）晚間舉辦口碑特映會，導演邱晧洲與四位主演毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆出席，於影廳內與入場觀眾共同搶先試看第一、第二集精彩內容，全員都是首度看到《獨佔》成品，「獨佔CP」毛祁生表示每幕都很觸動自己，坦言「表現已經盡全力了！」，張家陞則是感動的情緒比較多，在謝謝主創團隊時，更興奮地誤把自己主演的「戲劇」講成自己主演的「電影」，可愛失誤與劇中角色一樣萌翻眾人讓一起觀影的大家姨母笑連連，他也連忙補充「雖然是劇，但是電影的規格啦！」

《獨佔》因劇情節奏快速有趣，前兩集就出現兩人「親親」的戲碼，現場被問及有無做事前準備時，張家陞在回答完「不用準備呀，幹嘛準備。」之後，就秒親毛祁生的臉頰，猝不及防突然發糖，讓現場不斷許願「再一次！」，毛祁生立刻以一個「勝利之吻」的姿勢把張家陞拉過去，背對眾人放閃，還抱著公主抱張家陞深蹲，現場瞬間充滿粉紅泡泡。

《獨佔接班人》徐瑋澤（左）與朴靖恆擺出蝴蝶結手勢拍照。圖/LINE TV

毛祁生也分享拍戲趣事，「我們隔天有一場要脫衣服的戲，導演就進來說明天不用脫，下次脫是一個禮拜後了，我們兩個肯定慶祝起來，就去便利商店，我跟家陞說，你就買，全部我請，然後家陞買了五百塊，吃了泡麵、義大利麵、香腸各種，結果早上起床之後導演就進來，欸，那個，要脫。但底子在，拍起來還是很好看！」張家陞則透露他們都在「密閉空間」培養默契，經常開車接送毛祁生，「他每次都問我說「欸 你順路嗎？」但我不順路也說順路，我們在車上聊天，他也很貼心會買一個提神飲料給我，有一次從台北到宜蘭，我們喝了三罐。」

（左起）徐瑋澤、朴靖恆、邱晧洲、毛祁生、張家陞出席《獨佔接班人》口碑特映會。圖/LINE TV

飾演朴靖恆則是分享「圖章CP」的趣事，「 因為我年紀是最小，基本上都澤澤帶著我走，坦白說我有很多不懂的地方我都問他，他的習慣是直接在片場跟我說，但是我們在片場是戴著麥的，他每次講的「溫馨提醒」，大家都聽得到，但他本人不知道。」兩對CP還挑戰了時下最流行的蝴蝶結手勢、捧臉拍等可愛合照，雙雙上演壁咚戲碼，還互相替對方當牆壁，即搞笑又浪漫。

《獨佔接班人》劇情描述怕鬼又膽小的禮儀公司接班人王湛，與冷血嚴厲的教官唐篤知，在喪禮接班訓練中由衝突到相知，攜手治癒彼此內心傷痛；而婚禮顧問張以慶，為了奪回暗戀多年的好友涂井和，策劃了一場愛與救贖的婚禮。他們在告別過去的傷痛與誤會後，重新定義愛與人生。

《獨佔接班人》毛祁生（左）與張家陞（右）互戳對方臉頰。圖/LINE TV

《獨佔接班人》舉辦口碑特映會。圖/LINE TV

《獨佔接班人》。圖/LINE TV