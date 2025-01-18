《名偵探柯南》期中考106題太難？角色驚訝瞬間全記錄
《名偵探柯南》是日本漫畫家青山剛昌筆下的推理漫畫作品。描述高中生偵探工藤新一被黑暗組織灌下神秘藥物導致自己縮小後，試圖調查該組織以及破獲其他各種案件找出讓自己能夠恢復原狀的解藥的故事。漫畫從1994年6月開始在《週刊少年Sunday》連載，之後被改編為各種系列的衍生作品，包電視動畫、劇場版、OVA、漫畫特別篇，和真人電視劇等。
2025年1月15日《名偵探柯南》官方在X（推特）帳號上正式啟動「柯南閱讀俱樂部」，推出主題活動「一年讀完柯南三十年」，邀請粉絲在一年內重溫這部經典作品的精華片段。
官方發布的活動海報中，集合了多位角色的經典驚訝表情，挑戰讀者能否認出每個角色及其出處（第幾話）。同時，還設計了一套全日文的漫畫問答，共106題，每集漫畫一題。挑戰者不僅能測試自己的柯南知識，還能從趣味十足的題目中回味故事情節。
參與者分享心得時笑稱：「玩完後後勁有點強！」活動既讓忠實粉絲回顧經典，又吸引新讀者加入，深入體驗《名偵探柯南》三十年來的精彩故事與角色成長。更多詳情👉《名偵探柯南》閱讀俱樂部官方網站
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