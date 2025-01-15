《狼人》變身過程令人驚嘆 特效化妝日花7小時

環球影業將於1月24日(星期五)推出一部夢魘般的全新恐怖片《狼人》（Wolf Man），由布倫屋製片公司呈獻，以及極具遠見的編劇/導演雷沃納爾（《隱形人》）最新力作。「雷沃納爾執導的《隱形人》一片達成非凡的成就。」製片傑森布倫說：「當環球影業詢問我們布倫屋會對《狼人》有什麼樣的詮釋時，我馬上就知道，雷應該擔任這部電影的導演。他擁有無以倫比的能力，能夠從觀眾熟悉的情境中營造出恐懼感，而且不是那種誇張或是奇幻的恐怖情節，而是觸手可及而且非常直接的恐懼感。」

《狼人》的化妝特效是由妝髮設計師珍奧肯（《巨齒鯊》、《魔戒：力量之戒》）和兩度獲得奧斯卡獎提名的特效化妝師亞詹圖坦（《羊男的迷宮》、《黑魔女2》）共同打造，狼人的標誌性外觀必須反映布雷克轉變過程中的不同階段。從各種不同的隱形眼鏡和犬齒，到日益惡化的皮膚和無法癒合的傷口，這些轉變代表了布雷克逐漸喪失人性的過程。

《狼人》。圖/環球影業

導演雷沃納爾希望這部電影能夠向1941年環球經典電影《狼人》的原創化妝師致敬，該片由小朗錢尼主演，片中狼人標誌性的化妝由傳奇化妝師傑克皮爾斯設計。「如果你想到1931年鮑里斯卡洛夫在《科學怪人》中的造型，或是1941年小朗錢尼在《狼人》中的造型，這些都是當時觀眾從未見過的角色形象。」導演雷沃納爾說：「這些形象之所以能夠歷久不衰，完全是因為它們太具有震撼力了。當今任何和怪物設計相關的專業人士都活在那些藝術家的陰影之下。不管是瑞克貝克、羅伯勃丁、史丹溫斯頓或是傑克皮爾斯，這些偉大的化妝師的名字早就已經載入名人堂，他們創造的作品至今仍然深深烙印在人們的心中。」

導演沃納爾與特效化妝師亞詹圖坦很快就同意片中狼人的造型應該是什麼樣子。「亞詹是一個話不多的人。」導演雷沃納爾說：「他告訴我：『我想我知道你想要什麼。』然後他就去做了一個模型，而我第一眼看到就知道非常完美。我非常相信直覺，尤其是在創作過程中，於是我就跟他說：『不要做任何改變。』所以片中狼人的造型完全保留了那個模型的原貌。」特效化妝的工作團隊讓克里斯托福阿波特總共經歷了七個階段的身體轉變，其中包括兩個化妝階段和五個特效化妝階段。

《狼人》。圖/環球影業

在這麼多巨大的轉變中，特效化妝師必須在展開特效化妝過程之前就讓演員做好準備。「這是一項非常耗時費力和追求精準的工作，每一次都必須看起來非常完美。」特效化妝師亞詹圖坦說：「這其實更像是一種心理狀態，因為我們必須花好幾個月的時間進行準備，我的工坊有25人的工作團隊通力合作，確保我們需要的一切都能夠按時準備好。從雕刻師到模具製造師、從彩繪師到假髮製造師，我們總共製作了大約 650個特效化妝組件，涵蓋了手部、胸部、下巴、臉頰、額頭以及耳朵等部位。」

男主角克里斯托福阿波特被特效化妝團隊的作品驚呆了，他說：「我們在開始拍攝任何戲份之前就必須花六到七個小時進行特效化妝，這個過程為我在這一天的拍攝工作設定了充滿能量的情緒和調性。這些特效化妝師都表現得非常出色，我也很幸運能和他們一起說說笑笑，這讓本來非常辛苦的過程變得好玩有趣。」

《狼人》。圖/環球影業

《狼人》故事敘述曾獲金球獎提名的克里斯托福阿波特飾演布雷克，一名住在舊金山的丈夫和父親，當他自己的父親失蹤並被判定死亡之後，他就繼承了他位於奧勒岡州鄉下偏遠地區的童年老家。當他和他事業有成的女強人妻子夏綠蒂（茱莉亞加納 飾）的婚姻逐漸走向破裂，布雷克就說服夏綠蒂帶著他們年幼的女兒金潔（瑪蒂爾達佛斯 飾）一起離開城市，前往他的童年老家度假。

但是當這一家人在深夜來到這座農舍時，他們突然遭到一隻看不見的怪獸攻擊，為了逃離危險，他們就躲進農舍裡面，並且將所有入口封住，而那隻怪獸則在外面徘徊。當他們驚懼地試圖度過漫漫長夜時，布雷克卻開始出現奇怪的舉動，而且逐漸變成一種不知名的怪物，於是夏綠蒂就被迫必須決定：到底是屋內的恐怖更致命，還是外面的危險更可怕？

《狼人》。圖/環球影業

《狼人》一片的導演是雷沃納爾，編劇則是雷沃納爾與蔻柏特塔克。導演雷沃納爾曾經為布倫屋製片公司執導的電影包括《隱形人》、《人類升級》以及《陰兒房第3章：從靈開始》。《狼人》主要演員克里斯托福阿波特（《可憐的東西》、《天黑請關門》）、艾美獎得主茱莉亞加納（影集《黑錢勝地》、《創造安娜》）以及山姆賈格（影集《使女的故事》）、瑪蒂爾達佛斯（影集《養鬼吃人》、《昏迷》）、班尼狄克哈迪（《隱形人》）、班普瑞德蓋斯特（影集《The Sojourn Audio Drama》）、新進演員柴克錢德勒、碧翠絲羅米利（紐西蘭肥皂劇《肖特蘭街》）、麥洛卡森（紐西蘭肥皂劇《肖特蘭街》）。

《狼人》。圖/環球影業

《狼人》。圖/環球影業

《狼人》。圖/環球影業

《狼人》。圖/環球影業

《狼人》。圖/環球影業

《狼人》。圖/環球影業

《狼人》。圖/環球影業

《狼人》。圖/環球影業

《狼人》。圖/環球影業

《狼人》。圖/環球影業

《狼人》。圖/環球影業

《狼人》。圖/環球影業