《乖女孩》英國小鮮肉征服富婆CEO 妮可基嫚沉迷主僕遊戲

奧斯卡影后妮可基嫚主演A24全新情慾驚悚電影《乖女孩》（原文片名：Baby Girl）由《天黑請斃命》導演哈琳娜瑞金自編自導，探討女性的情慾覺醒，並融入BDSM支配與臣服、動物扮演的元素，挖掘女性如何誠實面對被視為禁忌的真實慾望。在美國一上映即引起熱烈討論，斬獲影迷由衷好評。

妮可基嫚與英國年輕人氣男星哈里斯迪金森間炸藥般的化學反應也令女性觀眾心癢難耐，大讚「這才是我要的格雷！」「一路『潮』著魔幻之地前進」「大膽又挑釁的作品」「結束後電影院沒有一張椅子是乾的」「《乖女孩》正是這個清教徒時代所需要的電影」。更特別的是，觀賞《乖女孩》的影廳內，幾乎全場都是女性觀眾，在女性觀眾口碑支持下，北美第二個週末票房甚至比第一週更高！《乖女孩》將於1月17日全台上映。

《乖女孩》。圖/車庫娛樂

除了影迷大力支持外，《乖女孩》也擄獲了全球影評的心，包含《時代雜誌》《綜藝報》《BBC》《國家郵報》等多家外媒都將其列入「年度十大佳片」之一，《The Telegraph》給出滿分五星好評，激讚妮可基嫚是這個世代最偉大的女演員；《NME》則寫道：「妮可基嫚的性感驚悚片《乖女孩》讓《格雷的五十道陰影》顯得平庸」。

劇中精彩的演出也讓妮可基嫚六度衝奧的呼聲愈發高漲。得益於電影話題性及口碑，《乖女孩》上映即創下佳績，首週票房達到918萬美元（約合台幣3億），登頂2024年情慾驚悚賣座冠軍，兩倍票房遠超《懼裂》北美首週票房！《乖女孩》在觀眾的熱烈好評口碑下，第二個週末票房甚至逆勢上漲，也讓金獎品牌A24一舉突破2023年度票房總合，寫下新的里程碑。

《乖女孩》。圖/車庫娛樂

《乖女孩》中不乏點燃熊熊慾火的性感場面，預告一場妮可基嫚在高級餐廳裡，聽從哈里斯迪金森的指示，喝下一杯牛奶的片段引起網友廣泛討論，導演哈琳娜瑞金透露這幕其實來自於她的親身經歷：「當時我在比利時表演完，下台後自己去了酒吧，因為不喝酒所以我點了杯健怡可樂，這時有個年輕的比利時演員，我不能說是誰，他現在很有名。幫我點了一杯牛奶，我認得他但從沒說過話，他比我至少小了15歲。所以我覺得很難以置信也很火辣，為了獎勵他的勇氣我把牛奶喝光了」。

瑞金接著笑說：「儘管不幸的是，這位演員從沒叫過我Babygirl。我希望他能這麼做，但他走了出去，什麼都沒發生。」並表示：「對我來說，真正令人震驚的性通常不是兩個身體相互碰撞，而是關於內心、暗示和想像。（羅蜜）在沾滿污漬的骯髒地毯上爬來爬去、舔掉他（山謬）手裡的一點糖果，他像對待動物一樣撫摸著她才真的很性感。」她在《乖女孩》中以充滿張力的橋段和幽默感作為特洛伊木馬，邀請觀眾一起走進更深層的自我解放之旅。

《乖女孩》。圖/車庫娛樂

牛奶作為電影中頻繁出現的意象，在《乖女孩》裡有著馴服等重要意義。美國1月8日舉行的國家評論協會獎（National Board of Review Awards）中妮可基嫚再度以本片榮獲最佳女演員獎項，頒獎典禮中妮可基嫚上台致詞並接過一杯牛奶說：「我要舉起手上這杯牛奶，向房間裡所有的Babygirl致敬。」語畢便將牛奶一飲而盡，博得現場熱烈掌聲，成為晚宴一大高潮。《乖女孩》故事描述一名位高權重的執行長（妮可基嫚 飾）與年輕實習生（哈里斯迪金森 飾）火熱外遇，將她的事業與家庭置於危險之中。《乖女孩》將於1月17日全台上映。

《乖女孩》。圖/車庫娛樂

《乖女孩》。圖/車庫娛樂

《乖女孩》。圖/車庫娛樂

《乖女孩》。圖/車庫娛樂

《乖女孩》。圖/車庫娛樂

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