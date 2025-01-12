《哈利波特：火盃的考驗》19歲羅伯派汀森的魔法首秀 從霍格華茲到暮光之城

風靡全球的知名電影《哈利波特》全系列即將首度在台聯映，今年適逢第四集《哈利波特：火盃的考驗》上映20週年紀念，片商特別加碼上映IMAX版本饗宴影迷。該片1月9日在台北大直美麗華影城舉辦IMAX特映會，該地正巧是20年前的上映影城，吸引許多粉絲穿著魔法學院巫師袍、帶魔杖共襄盛舉，現場宛如霍格華茲同學會般熱鬧非凡，觀眾更盛讚電影「重溫依舊滿滿感動」、「大銀幕的魁地奇球賽才好看！」。

此外，該片也是男星羅伯派汀森的大銀幕處女作，粉絲也能在片中一窺他19歲時的小鮮肉青澀模樣。

《哈利波特：火盃的考驗》為羅伯派汀森大銀幕處女作。圖/華納兄弟

《哈利波特：火盃的考驗》當年在台上映後掀起一波魔法熱潮，不僅創下3.5億台幣票房紀錄，IMAX版更有連續上映15週的驚人佳績。該片劇情包含緊張刺激的「魁地奇世界盃總決賽」，與集結歐洲三大魔法學校同台競爭的「三巫鬥法大賽」，絕對都是哈利波特迷心中最難忘的回憶，這次重映能以IMAX規格感受，勢必是影迷最期待的體驗。而魔法世界大反派「伏地魔」也在本集復活，讓魔法世界陷入危機，正邪之戰正式進入白熱化，成為系列故事中最重要的轉捩點。

《哈利波特：火盃的考驗》羅伯派汀森(中)當年19歲演出。圖/華納兄弟

《哈利波特：火盃的考驗》同時也有許多首度露面的新角色，包含由華裔女星飾演的張秋、以及首度演出電影的羅伯派汀森，他在片中飾演資優生「西追迪哥里」，是影響主角哈利波特最深的重要角色之一。

當年僅19歲的羅伯派汀森憑藉俊俏外型，及帥氣的角色形象吸粉無數，一舉躍升影壇寵兒，後續得以接演《暮光之城》、《蝙蝠俠》等賣座鉅片，今年更與韓國名導奉俊昊合作新片《米奇17號》，《哈利波特：火盃的考驗》可說他演員生涯最重要的起點，也是粉絲必看之作。

《哈利波特》系列電影改編自英國作家J·K·羅琳的奇幻文學系列小說，小說描寫主角哈利波特在霍格華茲魔法學校七年學習生活中的冒險故事。《哈利波特》全系列共8部電影，將於1月17日起首度在台聯映。電影預售票熱賣中，購票就有機會獲得電影特典海報，購買《哈利波特：火盃的考驗》IMAX預售票更能獲得20週年限定海報，詳情請洽各大戲院。

《哈利波特：火盃的考驗》。圖/華納兄弟

《哈利波特》全系列共8部電影。圖/華納兄弟