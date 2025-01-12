《工作細胞》身體內的激烈戰爭 7500位臨演全力呈現

電影《工作細胞》改編自漫畫家清水茜暢銷突破千萬冊的同名人氣漫畫，由曾執導過叫好叫座的喜劇電影《羅馬浴場》、《飛翔吧！埼玉》的武內英樹執導，找來永野芽郁、佐藤健、蘆田愛菜、阿部貞夫等實力派演員共同演出。

《工作細胞》在日本上映後好評不斷，連續四週蟬聯周末票房冠軍。製片田口表示，因為原作有「不讓人看見細胞宿主人類的模樣」這項特色，因此若要在電影中加入「人類視角」是一大挑戰。因此他與武內導演和德永編劇等人反覆討論，最終仍決議在尊重原著的同時，也希望能描繪出人類世界和體內世界的連結，因此加入了由阿部貞夫和蘆田愛菜飾演的漆崎父女，為奇幻的故事增添更多人性溫暖。

童星出身，曾立志當醫生的蘆田愛菜表示自己高中上生物課時，就在老師的推薦下讀了原作漫畫，「這本書很有趣，也很有教育意義，我非常喜歡！」對於此次和阿部貞夫睽違14年再次合作，蘆田愛菜直言很開心、很有安全感，常常戲外也覺得兩人就像真正的父女一樣。

《工作細胞》希望能描繪出人類世界和體內世界的連結，因此加入了由阿部貞夫(左)和蘆田愛菜(右)飾演的漆崎父女，為奇幻的故事增添更多人性溫暖。圖/天馬行空

對此，阿部貞夫也開心表示自己當年和還是小女孩的蘆田愛菜合作時，都叫她「小愛菜」，但現在都得稱呼她「蘆田小姐了」，「我覺得她成熟了很多。她的演技和口條一直都很好，這次有機會再和她合作，我再次對她的進步印象深刻。」由於此次阿部貞夫所飾演的父親是個總是三餐不正常、喜歡抽菸喝酒的人類，因此他體內的「惡劣」環境被細胞們稱為「黑心工廠」，辛苦的紅血球板垣李光人、加藤諒更是叫苦連天。

對此，阿部貞夫笑稱，「其實在拍攝期間，我沒有什麼機會見到飾演細胞的演員們，所以我真的很期待看到成品，看看這會是一個怎樣的世界。」劇組為了打造出這對父女的體內世界，動員了7500位臨時演員來完成拍攝。田口製片表示，「每個細胞都有自己獨特的性格，為了呈現出他們的性格，我希望盡可能地讓更多臨時演員參與演出。」《工作細胞》將於1月24日在台上映。

《工作細胞》阿部貞夫體內的「惡劣」環境被細胞們稱為「黑心工廠」，辛苦的紅血球板垣李光人(左)、加藤諒(右)更是叫苦連天。圖/天馬行空

人類體內的細胞數竟然有37兆個。運送氧氣的紅血球、與細菌作戰的白血球、以及其他無數細胞，其實正日夜不停地拼命工作，以保護你的健康與性命。高中生漆崎日胡（蘆田愛菜飾）與她的父親阿茂（阿部貞夫飾）過著相依為命的日子。日胡個性嚴謹，一直維持著健康的生活習慣，因此她體內的細胞們總是愉快地工作著。相反地，每日生活既不規律又不重視養生的阿茂，體內則是個黑心的勞動環境，他的細胞總是抱怨連連。雖然是父女，兩人體內的環境卻大不相同。

這對感情融洽的父女，體內的世界也是如此熱鬧。然而，企圖入侵他們體內的病原體已開始蠢蠢欲動。一場攸關漆崎父女的未來，各個細胞之間的「體內史上最大戰爭」即將揭開序幕！？超值預售套票即將於本週五1月10日在博客來售票網、金石堂網路書店、安利美特 台北店/台中店/高雄店、藝豐漫畫便利屋 台南店/高雄店開賣，購買單人套票即可獲得「A4電影周邊L夾」壹個，數量有限，售完為止。更多電影資訊👉天馬行空粉絲團

《工作細胞》曾立志當醫生的蘆田愛菜表示自己高中上生物課時，就在老師的推薦下讀了原作漫畫，「這本書很有趣，也很有教育意義，我非常喜歡！」。圖/天馬行空

《工作細胞》。圖/天馬行空

《工作細胞》。圖/天馬行空

《工作細胞》。圖/天馬行空