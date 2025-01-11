《大膽狂徒～蔦重如夢繁華故事～》蔦屋重三郎是誰？AV女優還原震撼一幕

以江戶時代中後期的吉原遊郭為故事舞台、橫濱流星主演的大河劇《大膽狂徒～蔦重如夢繁華故事～》日前開播，第一集就令觀眾印象深刻，像是與渡邊謙的對手戲、原本只公開是旁白的綾瀨遙化身稻荷神驚喜現身、赤裸呈現吉原殘酷一面的遊女埋葬場景等都是精彩亮點。在第一集中客串扮演無名遺體的3位性感女優是隸屬於「エイトマン」製作公司的，吉高寧寧、藤加奈、與田鈴。她們的名字也出現在片頭字幕中。

首度參演大河劇就擔綱主演，橫邊流星透露，收到演出邀約時只想說：「怎麼會是我？」但也決定全力以赴。曾於電影中演過「蔦屋重三郎」（簡稱「蔦重」）的前輩阿部寬得知消息後便跟他說：「虧你敢接演！我當時覺得很難演欸！」《大膽狂徒～蔦重如夢繁華故事～》KKTV 每週日晚間8上架更新。

KKTV 跟播大河劇《大膽狂徒～蔦重如夢繁華故事～》橫濱流星首度演出大河劇。圖/KKTV

阿部寬與橫濱流星因合作日劇而建立起好交情，鮮少上節目的他，為了橫濱流星破例受訪，表示因為蔦重並非民眾熟知的歷史人物，演起來如何收放都要很講究，因此是很大的挑戰。他分享，大河劇對許多演員來說是一個門檻，過往年輕演員參演都是邊看邊學前輩的演法來累積經驗，像他這樣第一次參演就決定扛下主演，實在勇氣可嘉，還幽默開玩笑說：「這麼年輕就這麼紅，好羨慕啊！」

橫濱流星表示，要如何自然地演出江戶時代人物的言行舉止真的非常困難，使用的方言（江戶腔）也很難掌握，跟人對話還比較可以想像，但連自言自語時都要用江戶腔，讓他大傷腦筋。此外，由於一整天拍攝行程很滿，也不會按照劇本順序拍攝，有時候腦袋會跟不上，光是第一集前後就耗時 4個月才拍完。還自爆「很怕早起」，因為劇中飾演的角色是個性開朗的人，早上拍戲時常被導演提醒「有點陰沉」，笑說「在早晨也能元氣十足！」可能是最大的挑戰。

KKTV 跟播大河劇《大膽狂徒～蔦重如夢繁華故事～》橫濱流星詮釋蔦屋重三郎，在吉原經營出租書店。圖/KKTV

《大膽狂徒～蔦重如夢繁華故事～》描述江戶時代在吉原經營出租書店的小人物蔦屋重三郎，一步步成為影響日本娛樂文化的出版業大亨的傳奇一生。現實中橫濱流星也與高中同學、放浪兄弟成員之一的岩谷翔吾一起出了書，岩谷翔吾透露，雖然橫濱流星是負責原案、他負責撰寫，但每次他傳給文稿給流星，他都會回傳堪稱「萬言書」的修改回饋，因此書裡面也滿滿都是他的心血，甚至連書封都設計好、準備要出版了，流星還想要改書名，笑說要不是出版社有截稿時間，搞不好會一直改下去。

橫濱流星表示，該本書從籌備到出版花了四年的時間，因此在飾演蔦重之前，已經充分感受製作書籍的困難與不易，也希望能將在角色中學到的經驗運用在未來的創作中，與同學一起製作更多的作品。立即到 KKTV 看👉《大膽狂徒～蔦重如夢繁華故事～》

KKTV 跟播大河劇《大膽狂徒～蔦重如夢繁華故事～》小芝風花飾演花魁，是橫濱流星的心梅竹馬。圖/KKTV

KKTV 跟播大河劇《大膽狂徒～蔦重如夢繁華故事～》橫濱流星詮釋出版業大亨蔦屋重三郎。圖/KKTV

KKTV 跟播大河劇《大膽狂徒～蔦重如夢繁華故事～》橫濱流星詮釋蔦屋重三郎，在吉原長大。圖/KKTV