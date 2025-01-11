《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》最強忍蛋三人組拯救土井老師

童年回憶的日本國民動畫《忍者亂太郎》聖誕前夕，以史上最強「忍蛋」回歸，果然來勢洶洶！睽違13年推出的《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》，在日本首日票房擊敗《獅子王：木法沙》登上冠軍，累計票房收入突破新台幣7千萬元，滿意度及口碑推薦度高達98.6%，觀眾不分年齡層更紛紛表示絕對要「好幾刷」！

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》，首次將尼子騷兵衛的原作漫畫《落第忍者亂太郎》以及粉絲最推崇的《小說 落第忍者亂太郎—毒竹忍者隊最強軍師》搬上大銀幕，並以大暖男的「土井老師」做為主角。

故事以緊張刺激的情節展開；土井老師在接受黃昏時忍者諸泉尊奈門的挑戰後失蹤後，忍術學園的師生們發現毒竹忍者隊中的冷酷天才軍師「天鬼」的長相竟與土井老師一模一樣！局勢頓時陷入一場混亂！扣人心弦的情節加上滿滿的師生情誼，充滿熱血與感動，豪華聲優陣容的加持，讓不分世代的觀眾都表示「看到淚崩」！本片於1月29日上映。

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》。圖/華映娛樂

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》的聲優，除了是熟悉的原班人馬傾力出演，更令人意外發現「眾星雲集」含金量超高！全是知名動畫主角的配音聲優為劇場版擔任配音，包括《名偵探柯南》「柯南」的高山南（配音 亂太郎）、《航海王》「魯夫」的田中真弓、《蠟筆小新》「正男」的一龍齋貞友（配音 新兵衛），而在《鬼滅之刃》為終極大魔王「鬼舞辻無慘」配音的關俊彥，則是為土井老師和天鬼二個角色配音等，可說是星光閃閃的重量級聲優大集合。

日本人氣偶像團體「浪花男子」團員這回也重新詮釋師兄光源氏演唱的經典主題曲《勇氣100%》，而成員大西流星和藤原丈一郎也一同「獻聲」忍術學園畢業生的若王寺勘兵衛和櫻木清右衛門。首次挑戰聲優的大西流星和藤原丈一郎，透露從小就是《忍者亂太郎》的忠實粉絲，回憶起錄音過程，藤原坦言：「因為嘗試了高難度的動作場面，其中呼吸的表現最困難，但是越配越投入，覺得全身熱血沸騰。」於是一邊配音一邊脫衣服，讓大西忍不住爆料：「他真的太投入，差點以為他會脫到全裸，幸好最後還有剩一件T恤。」兩人都說希望能把自己的努力和對角色的熱愛，藉由聲音傳遞給觀眾，也不忘呼籲粉絲：「記得帶面紙進戲院！」保證劇場版催淚感動。

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》。圖/華映娛樂

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》的故事描述土井老師在與黃昏時忍者諸泉尊奈門對決後下落不明，山田老師和六年級生們隨即展開搜尋。因土井老師失蹤，校長竟是找來黃昏時軍首領─雜渡昆奈門和諸泉尊奈門來擔任一年葉組的代課老師，讓這群忍蛋們狀況百出。同時，忍術學園的死對頭毒竹城私底下蠢蠢欲動，準備對周圍領地開戰，局勢陷入混亂。

霧丸打工時發現土井老師的所在線索，而毒竹忍者隊中的冷酷天才軍師「天鬼」也在此時突如其來現身，令人震驚的是，天鬼的長相竟與土井老師完全一樣！面對強敵，忍蛋們必須團結一致，發揮彼此間的深厚羈絆，才能克服這場前所未有的考驗。亂太郎、霧丸，新兵衛究竟能不能成功把土井老師找回來？1月29日農曆賀歲檔上映，更多電影資訊👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》。圖/華映娛樂

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》。圖/華映娛樂

《劇場版 忍者亂太郎 毒竹忍者隊最強之軍師》。圖/華映娛樂