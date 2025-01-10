《第一聖拳》牧師x僧人x巫覡 聯手對決三岔路幫

動作喜劇鉅獻《第一聖拳》黑道牧師X流氓僧人X刑警巫覡 最強復仇者聯盟！

動作喜劇鉅獻《第一聖拳》(Holy Punch)由《衣袖紅鑲邊》吳代煥、《好搭檔》池承炫、《7號房的禮物》金正泰、《風願》李容奎主演，由黑道牧師、流氓僧人、刑警巫覡組成史上最強復仇者聯盟，向死對頭展開絕地大反攻！

《第一聖拳》故事敘述兩名黑道成員慶哲（吳代煥 飾）和泰勇在為老大慶生時，死對頭三岔路幫突然闖入並殺死了他們的老大，慶哲和泰勇後來便各自隱身在教會和寺廟。慶哲所待的教會原本因假牧師而差點被毀掉，慶哲竟陰錯陽差地成為新牧師，備受教徒敬重；泰勇趕走躲在寺廟中的罪犯後，和住持一起生活。

兩人過著隱姓埋名的生活，等待復仇之日的到來。然而，三岔路幫繼續犯下放高利貸、人口販賣等罪行，這讓巫覡刑警道弼（池承炫 飾）非常憤怒，為了逮捕三岔路幫的老大，道弼找上了慶哲和泰勇，向他們倆提議要合作。牧師、僧人、巫覡展開前所未見的復仇行動！

《第一聖拳》動作喜劇鉅獻《第一聖拳》黑道牧師X流氓僧人X刑警巫覡 最強復仇者聯盟。圖/車庫娛樂

出道15年的池承炫近期以《好搭檔》中張娜拉的「渣男丈夫」一角備受關注，之前他曾透過《請輸入檢索詞WWW》、《娑婆訶》、《戀人》等作品展現多變演技，這次他在《第一聖拳》裡飾演突然被神靈附體的刑警一角，導演高勳表示：「池承炫真的是位很認真的演員，他為了要完美詮釋角色而十分努力，還不停地和我溝通」。

導演表示雖然劇本上有寫著被神靈附體的過程，但池承炫說自己完全不會跳舞，很苦惱該如何表現出被附體時的肢體動作，導演說：「所以池承炫就自己練舞練超過一個月後，來到拍攝現場，和我討論了各式各樣的舞蹈動作，一起打造出適合電影中被神靈附體的動作，我看到他如此努力的模樣，不禁心想他真是位天生的演員！」池承炫則表示：「為了角色被神靈附體的部分，我真的很認真地練舞了，拍攝時也不顧形象地努力展現有趣的演技！」甚至還有韓國觀眾認為池承炫在《第一聖拳》中的巫覡演技媲美《破墓》中的金高銀，令人十分驚嘆！動作喜劇鉅獻《第一聖拳》1月10日（五）在臺上映！

《第一聖拳》牧師、僧人、巫覡展開前所未見的復仇行動。圖/車庫娛樂

《衣袖紅鑲邊》吳代煥身為基督徒扮「不良牧師」不敢面對認識的牧師？！

在《衣袖紅鑲邊》、《辣手警探2》、《浮游先生》、《背包廚神白種元》中表現亮眼的演員吳代煥，這次在《第一聖拳》中飾演偽裝成牧師的黑道分子！其實吳代煥戲外是一名基督徒，還在教會擔任執事，對於這次飾演不良牧師一角是否曾感到苦惱，他表示：「雖然我是基督徒，但這個角色也沒說錯什麼話，只是舉止有點不太一樣，所以我一點都不感到苦惱。」但吳代煥也坦言在塑造角色時，並沒有請教認識的牧師，而且也不敢邀請牧師參加《第一聖拳》的試映會，因為他十分尊敬對方，覺得很難啟齒，雖然覺得牧師可能也會自己去看這部電影。

《第一聖拳》吳代煥身為基督徒扮「不良牧師」不敢面對認識的牧師。圖/車庫娛樂

吳代煥在《第一聖拳》中所飾演的牧師角色的歌喉非常好，唱詩歌時有如新鶯出谷般令教徒們驚豔不已，吳代煥也為此做了許多準備，他表示：「收到電影中要唱的詩歌樂譜後，因為我太太在教會負責伴奏，我就請她協助我一起練習，但那詩歌的高音部分令我難以駕馭，所以我曾詢問是否能降Key，但導演希望還是能維持高音的部分，後來覺得這個設定真的很有趣，也努力地想以自己的聲音去飆高音！」

此外，《7號房的禮物》金正泰在本作中飾演三岔路幫的老大，對於參演本作的原因，他表示：「覺得《第一聖拳》應該會是一部很有趣的電影，因此決定參演。基本上這部電影有著許多笑哏，比起日常生活的笑料，想將那些笑哏弄得更戲劇化一點。」動作片喜劇鉅獻《第一聖拳》1月10日（五）在臺上映！

《第一聖拳》池承炫《第一聖拳》巫覡演技媲美《破墓》金高銀。圖/車庫娛樂

《第一聖拳》吳代煥飾演偽裝成牧師的黑道分子。圖/車庫娛樂

《第一聖拳》池承炫近期以《好搭檔》中張娜拉的「渣男丈夫」一角備受關注。圖/車庫娛樂

《第一聖拳》。圖/車庫娛樂