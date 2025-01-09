《國色芳華》楊紫x李現 以花喻人展現芳華氣韻

琅琅悅讀／ LINE TV
古裝劇《國色芳華》改編自意千重創作的同名小說。圖/擷取自微博
古裝劇《國色芳華》改編自意千重創作的同名小說。圖/擷取自微博

LINE TV最新強檔《國色芳華》登場，由「童顏CP」楊紫、李現兩人二搭主演，這回將時空背景拉到大唐盛世，講述擅長培育牡丹的商戶之女何惟芳（楊紫 飾）如何擺脫封建思維、利益婚姻，並靠自己的力量逆境翻身，與被稱作「天下第一貪官」（花鳥使）的蔣長揚（李現 飾）組成匠人與投資人的絕妙搭檔，並在相知相惜中相愛，譜寫盛世繁華的勵志傳奇故事。

楊紫、李現戲外談起二搭認了默契十足，但當談起印象最深刻的戲時，李現竟表示是大婚後幫楊紫脫去頭飾及衣服的過程，害羞講法一時間引發全場騷動，讓李現連忙澄清：「不是，我想說的是狀態！」楊紫也趕緊跳出來救場說：「不能播！」引發一陣爆笑。《國色芳華》1月8日起，LINE TV每天晚上8點全網首播。

劇中，商戶之女何惟芳（楊紫 飾）以千金之軀嫁入官家劉宅，只為換取貢藥為救活病重母親，殊不知成親當天，不僅沒有被依禮制接待，無設宴、不從正門入，公婆還當面清點他的嫁妝，新郎劉暢（魏哲鳴 飾）更是喝得酩酊大醉被拖來成親，洞房花燭夜時，劉暢向何惟芳烙下狠話「我們就是有名無實」便揚長而去，何惟芳原以為隱忍度日便能安生，但傾盡一切換來卻是種種欺騙與不公對待，真相揭露後讓何惟芳全然心死，在蔣長揚（李現 飾）的協助下設局和離，當眾抓姦丈夫劉暢與舊愛郡主行不軌之事，明快的劇情節奏及精湛演技，光是預告就讓觀眾大讚「真的是年度大劇！」

談起二搭，楊紫大讚李現變得更加成熟，「五年前我們可能嘻嘻哈哈的那種，但現在現場，我們兩個更多討論一些比如技術上的東西，或是這一場戲怎麼走，會給我很多不一樣的火花，發現彼此更加進步了。」李現則誇楊紫：「她還是跟五年前一樣認真專業，在現場的心態都沒有變，這麼多年一路合作過來，不遲到、不早退、對詞的熟悉程度、專業態度，綜合得分最高的就是楊紫，不忘詞又表演得好，這一定是下了很多功夫。」互相稱讚對方敬業，能彼此激勵，重燃CP火花。

《國色芳華》自意千重創作的同名，為忠實呈現風華，劇組斥資搭建佔地7萬坪、百棟建築的拍攝現場，耗費近一年的時間製作1500套戲服，各個演員也都在「禮儀姿態」上下足功夫，楊紫透露：「我們去學插花、包括學習焚香，他（李現）還去學古箏、書法，禮儀老師拿了壁畫，讓我們去看，那個手勢是怎麼樣擺的，盡力去還原當年的一些東西。」也讓外界更加期待劇集呈現。《國色芳華》1月8日起，LINE TV每天晚上8點全網首播。

《國色芳華》。圖/LINE TV

《國色芳華》。圖/擷取自微博

《國色芳華》。圖/擷取自微博

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
小說 改編 古裝劇 陸劇 唐朝

逛書店

創新高投資法：一天10分鐘，學會億級大戶選股、進場、出場的不敗法則

NT$ 280

打造第二大腦實踐手冊：用PARA整理你的第二大腦，什麼都記得牢、想得通、做得到！

NT$ 224

全家擇食指南：最完整的飲食計畫，讓你瘦、美、亮，裡外兼顧的百分百健康

NT$ 322

動能致富：每月2分鐘，創造超額報酬！99啪教你活用動態資產配置，打造最高效投資組合

NT$ 300

延伸閱讀

《國色芳華》楊紫x李現 以花喻人展現芳華氣韻

《白月梵星》白鹿x敖瑞鵬 凡人少女對失憶妖皇愛情詐騙

《亂馬1/2》天道茜來了 日高法子台北動漫節見面會1/6開賣

《喵的奇幻漂流》2025金球獎最佳動畫 零台詞卻說盡千言萬語

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。