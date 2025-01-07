《懼裂》62歲黛咪摩爾金球獎封后 激動落淚：我是值得的

第82屆金球獎頒獎典禮於1月6日盛大舉行，好萊塢女星黛咪摩爾Demi Moore在肉體恐怖新經典《懼裂》(The Substance)中飾演過氣女星伊莉莎白，為了重回舞台不惜走上「追求完美，面目全非」的毀滅之路，片中大膽、犧牲、瘋狂又悲傷的精湛演出，終於為出道多年的黛咪摩爾奪下首座金球獎影后！

這位新科影后以一襲香檳金華麗禮服和她標誌的黑長髮登台領獎，她震驚表示這是自己出道45年來第一次以演員的身分獲得獎項，她激動地說：「30年前有個製片告訴我，我是爆米花女星，好像我不配擁有這一刻。我可以拍成功的商業片賺大錢，但我的演技不會被認可，當時的我相信了他的話。幾年前，我曾以為這就是終點，也許我已經完成了該做的事。就當我陷入低潮的時候，一個瘋狂大膽、突破常規的劇本《懼裂》出現在我的桌上，就像宇宙在告訴我：你還沒玩完呢！」

《懼裂》黛咪摩爾。圖/CATCHPLAY+

黛咪摩爾接著哽咽地說：「我要感謝導演相信我能勝任這個角色，感謝瑪格麗特飾演我不可或缺的共同體，我也要謝謝身旁這30年來，在連我都不相信自己的時刻，卻始終願意相信我的人們。最後我想說的也是這部電影想傳達的，當我們覺得自己不夠聰明、不夠漂亮、不夠瘦、不夠成功，或者總是覺得自己不夠好的時候，有一位女性對我說了一句話：你永遠不可能足夠，但只要你放下那把衡量的尺，你就能找到屬於自己的價值。今天我以這座獎項慶祝並象徵此刻完整的我，是愛推動我往前進，並有幸能從事我熱愛的事物，最後也提醒自己：我是值得的，我屬於這裡。」一席感人肺腑的致詞，引起全場鼓掌尖叫！黛咪摩爾華麗回歸封后神作👉《懼裂》(The Substance)1月17日將於CATCHPLAY+獨家上架，千萬別錯過！

《懼裂》黛咪摩爾。圖/CATCHPLAY+

《懼裂》黛咪摩爾。圖/CATCHPLAY+

黛咪摩爾獲金球獎影后。圖/擷取自IMDb

《懼裂》中文版正式海報中曝光了何謂「血淋淋剖析人性慾望與普世審美價值觀。圖/CATCHPLAY