《祝你們幸福》獲「日本恐怖電影大獎」首獎 祖父母和鄰居的詭譎日常

★「日本恐怖大師」清水崇監製

★《仇雲殺機》《幽遊白書》古川琴音首度主演恐怖片

★日本恐怖電影大獎 獲獎作品改編

★第56屆 西班牙錫切斯影展 正式入選

★第27屆 富川國際奇幻影展 最佳亞洲電影

第27屆富川國際奇幻影展最佳亞洲電影、《幽遊白書》古川琴音主演的恐怖片《祝你們幸福》（英文片名：Best Wishes to All）1月3日在台上映，由榮獲「日本恐怖電影大獎」首獎的下津優太親自擔任導演，《祝你們幸福》入圍多項國際影展，可謂是驚豔全世界，更被日本業界譽為「改寫J-Horror的歷史」。

《祝你們幸福》故事描述就讀護理系的孫女（古川琴音 飾）久違地回到祖父母居住的鄉下，與家人們共度了一段幸福的時光，但是，她總覺得祖父母和鄰居的行為舉止有點奇怪，祖父母家似乎存在著「什麼」……《祝你們幸福》將於1月3日全台大銀幕戰慄上映。

《祝你們幸福》。圖/車庫娛樂

2021年，KADOKAWA舉辦「日本恐怖電影大獎」，這是日本唯一以恐怖片為主題的競賽，拿下首獎的導演下津優太，從104部作品中脫穎而出榮獲首獎。在頒獎典禮上，身為評審團主席的清水崇大讚該作品：「這部片擁有大眾都能體會的毛骨悚然的恐懼感，還隱含全世界都能理解的訊息。」

2021年，KADOKAWA舉辦「日本恐怖電影大獎」，這是日本唯一以恐怖片為主題的競賽片，拿下首獎的導演下津優太，從104部作品中脫穎而出榮獲首獎。在頒獎典禮上，身為評審團主席的清水崇大讚該作品：「這部片擁有大眾都能體會的毛骨悚然的恐懼感，還隱含全世界都能理解的訊息。」

《祝你們幸福》。圖/車庫娛樂

談到《祝你們幸福》的故事起源，導演下津優太表示，本片發想自名為「地球上的幸福守恆定律」的都市傳說，這個都市傳說認為，世界上不幸的人跟幸福的人數量是相等的，「如果這個法則是真的，那我們可不可以故意製造出不幸的人，來讓自己獲得幸福呢？「地球上的幸福是有限的」這就是這個故事的起點。」

曾演出過《花束般的戀愛》、《偶然與想像》等名片的古川琴音是近年在日本逐漸竄紅的演技派女星，她近期最知名的角色就是Netflix影集《幽遊白書》裡的「牡丹」。《祝你們幸福》是古川琴音首度主演恐怖片，她認為跟其他類型的電影最大的不同就是非常累人，「因為我的角色是屬於『被嚇』的那一方，所以我要哭、要叫、要逃跑、要生氣、要受到驚嚇……這些情緒都需要大量的體力。我很驚訝地發現『原來恐怖片需要這麼多體力啊』！」古川琴音透露，為了幫大家恢復體力，現場有很多美味的食物，把老房子租給他們拍片的當地人還準備了豬肉火鍋跟咖哩給劇組享用。

《祝你們幸福》。圖/車庫娛樂

為了讓表演更真實，古川琴音透露，劇組打造出了一個真的會讓她感到害怕的環境。片中有一場戲，古川琴音要在山中的房子裡掀開一塊布，但沒有人告訴她布的後面是什麼，劇組成員都很期待她的反應，「在我見到『那個』的時候，在意識到那是什麼東西之前，我就先叫了出來。如果你事先準備好，就不會有這種反應，他們真的打造出了一個會讓人感到害怕的環境。」

《祝你們幸福》在福井縣鄉下實地取景，也因此發生了一些趣事。下津優太透露，片中有一段戲是孫女在探索祖母房子時，看到窗外有某個東西在田裡亂跑，「那其實是只穿著內褲的助理導演在跑來跑去。當我們在遠處進行拍攝時，有人報警說有可疑人士，結果出現了一輛警車。從遠遠的地方看著只穿著內褲的助理導演在跟警察道歉，實在很有趣。」

談到對《祝你們幸福》的期許，下津優太表示：「監製清水崇先生曾跟我說，『你創造了一種全新的恐怖類型呢』，希望各位也能來體驗全新的感受。」古川琴音則說：「我也覺得我從來沒有看過這樣的恐怖片。我認為它帶給各位與以往的恐怖片截然不同的感覺。如果從未看過恐怖片的的人也願意觀賞它，我會很開心。」《祝你們幸福》1月3日全台大銀幕戰慄上映。

《祝你們幸福》。圖/車庫娛樂

《祝你們幸福》。圖/車庫娛樂

《祝你們幸福》。圖/車庫娛樂

《祝你們幸福》。圖/車庫娛樂

《祝你們幸福》。圖/車庫娛樂