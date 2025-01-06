《圓圈》堂本剛與螞蟻的奇遇 畫出了一個奇妙的◯

《圓圈》畢業於美術大學的男子

生活受到了◯的束縛

《圓圈》(Maru)故事講述澤田（堂本剛 飾）是個畢業於美術大學的男子，卻無法靠藝術安身立命，只能擔任人氣現代美術家的助理。在他身上，既看不出有要獨立創作的跡象，他自己也失去了獨立創作的慾望，只能淡然做著別人要他做的工作。有一天，他在上班途中發生意外，造成他的手受傷，而這也讓他丟了工作。他回到房間，發現地板上有一隻螞蟻，他則像是受到螞蟻引領似地畫出了一個◯。而這個◯在不知不覺間於社群網路瘋傳，更讓他在一瞬間成名，變成了來歷不明的藝術家「澤田」。這個「澤田」突然變得家喻戶曉，卻也漸漸開始受到了◯的束縛…

單飛發展後依然闖出一片天的堂本剛，大約在兩年前接獲本片的演出邀約，並對此邀約心動不已，因而在27年後，再度單獨擔任電影的主演。此外，他這次還以音樂人的身分首度挑戰電影配樂。本片的編劇、導演是荻上直子，她所撰寫的數個原創劇本都引發了諸多話題，前作《波紋》獲得日本電影影評人大獎最佳導演獎一事，相信大家都還記憶猶新。荻上的創作風格向來是在一個獨特的世界觀當中去描繪一群奇妙且荒誕滑稽的人，本片的主題可說是荻上創作精華的集大成，更成功讓她與堂本剛這樣的夢幻搭配得以實現。本片於2月21日上映。

《圓圈》。圖/天馬行空

堂本剛睽違27年再登大銀幕主演

荻上直子最新電影力作，以堂本剛為繆斯量身打造原創劇本

《圓圈》(Maru)為曾獲柏林影展大獎的知名導演荻上直子，與製作人山田雅子繼2021年日劇《要來杯咖啡嗎》後，再次攜手企劃之作。過程中，導演荻上直子經常表示：「我對堂本剛先生很感興趣！」，之後兩人開始摸索，希望打造一個「讓遠離戲劇演出許久的堂本剛看到後會食指大動的企劃」。在經過多次的腦力激盪之後，她們逐步完成了《圓圈》的原型故事，內容講述「一個男人被一起荒誕的事件牽著鼻子走，最後終於慢慢找回真正的自己」。

兩人完成企劃後，便向堂本剛提出了邀約，並得到堂本剛積極的回應。堂本剛也提出了自己的點子加入其中，最終發展出一個原創劇本，而劇中的主角「澤田」，也可說是為堂本剛量身打造的角色。此外，導演荻上直子在撰寫劇本的過程中，常常會將堂本剛的第一首個人單曲「街」當作背景音樂放出來聽，而這首歌曲也成了本片的主題曲。此外，堂本剛也以「.ENDRECHERI.／堂本剛」的名義首次挑戰電影配樂。他分享，「這是我第一次幫電影配樂，這是一項難度很高的工作，但也讓我學到了與平常創作音樂時截然不同的東西，對我而言是一段非常珍貴的經歷。」

《圓圈》。圖/天馬行空

綾野剛、吉岡里帆、小林聰美 等實力派豪華卡司加盟演出

底片拍攝，獻給年輕世代的新概念之作

本片採底片拍攝，導演荻上直子表示，第一顆鏡頭的表演通常都比較新鮮自然，因此比較喜歡使用第一顆鏡頭，所以同一場戲都傾向不會反覆拍攝太多次。故事的重要場景，主角澤田的房間則是位於橫濱的某棟老公寓中，由美術組的工作人員精心佈置而成的，是一個集畫室與住家於一身的空間。故事起因於澤田發現一隻螞蟻闖到這個房間裡，並繞著牠畫了一個「圓相」。

這場戲不僅反映了《圓圈》這部電影的核心概念，更是故事的轉折點，因此拍攝現場的氣氛格外緊張。堂本剛更被要求必須用自己的非慣用手左手，畫出一個美麗的「圓相」。在經過好幾次練習後，荻上導演最後決定要以一鏡到底的方式拍攝他連續畫出兩個圓的過程，讓堂本剛直呼「很挑戰」！

此外，實力派影星綾野剛、吉岡里帆、小林聰美、森崎溫、柄本明、吉田鋼太郎也在片中以各種獨特姿態出現，為主角澤田的瘋狂人生注入更多魔幻色彩。對於這部特別的作品，堂本剛表示，「試片後我們收到很多年輕人寫下的心得。他們提到這部電影和自己的日常生活，以及內心所出現的糾葛都很有連結，也能感受到這部片好像在替他們加油打氣。這讓我覺得，這部電影應該會成為年輕世代的一股重要力量！」本片將於2月21日上映。

《圓圈》。圖/天馬行空

《圓圈》。圖/天馬行空

《圓圈》。圖/天馬行空

《圓圈》。圖/天馬行空

《圓圈》。圖/天馬行空