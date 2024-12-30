《【我推的孩子】電影版》他們來演 火爆全球動漫拍真人版

★ 轟動全球人氣動漫，萬眾期盼真人電影化邁向最終完結！

★ 漫畫銷量累計突破2000萬冊，動畫暨主題曲引爆日本現象級話題！

★ 揭開演藝圈深藏內幕，勾勒峰迴路轉推理復仇、打造動容情感故事！

★ 揭露傳奇偶像遇害事件真凶，以及主角身世之謎的集大成必看之作！

★ 人氣MV導演史密斯執導 ×【東京愛情故事2020】北川亞矢子編劇！

◆ 「Mr. Children」主唱櫻井和壽兒子櫻井海音，踏上星二代復仇之路！

◆ 「乃木坂46」前成員齋藤飛島，神還原演繹傳奇偶像「星野愛」！

◆ 齊藤渚 × 原菜乃華 × 人氣歌手ano共組新生代「B小町」成員！

◆ 「嵐」二宮和也驚喜現身，以壓倒性演技詮釋關鍵角色「神木輝」！

◆ 【怪物】日本奧斯卡、藍絲帶獎最佳新人黒川想矢演繹「神木輝」少年時期！

◆ 國際版權熱銷52國，網友大讚「年度最佳日片之一！」「真人漫改的成功典範！」

轟動全球人氣動漫，真人電影化邁向最終章

讓全世界為之瘋狂的現象級動漫作品《【我推的孩子】》，在大量討論與期盼之下，終於真人化登上大銀幕。本作主要描繪一個追查傳奇偶像「小愛」死亡真相的故事，而擁有前世記憶、轉生成小愛子女的雙胞胎兄妹「阿奎亞」與「露比」，則追循著小愛身影，投身到演藝圈當中，並逐漸被其中的光明與黑暗所吞噬。

本作從2020年開始，由知名漫畫家赤坂明與橫槍萌果，以共同名義在《週刊YOUNG JUMP》上連載，透過「轉生成偶像之子」的奇幻設定與寫實描繪，配上扣人心弦的懸疑轉折，以及義無反顧踏入名為「演藝圈」的複雜世界等前所未見的衝擊劇情，在各個年齡層間注入大量人氣。截至2024年12月的漫畫累積銷量更突破2000萬冊，並在2023年開播第一季動畫版，由YOASOBI演唱的動畫版主題曲〈Idol〉更締造驚人爆紅成績，成為第一首登上美國告示牌（Billboard）全球排行榜冠軍的日本歌曲。

《【我推的孩子】電影版》。圖/采昌國際

對於原作漫畫的熱愛，以及為了將《【我推的孩子】》的精湛劇情魅力，透過不同媒介表現出來，製作團隊也推出真人化戲劇與電影。戲劇版著重刻畫天生自帶明星光芒，瞬間就能擄獲人心的「小愛」慘遭殺害，讓她的兒子阿奎亞為了復仇，與妹妹露比各自懷抱不同的心情踏入演藝圈，在在都將原作完美轉化並繼承下來。這也讓戲劇版在2024年12月5日於Prime Video播出後大獲好評，各大社群都滿載「太棒了」、「太真實了」、「完程度比我想像中高太多」等優秀評價。來到接下來的電影版，則專注描繪小愛遇害事件的真凶，以及阿葵亞跟露比的生父之謎，可說是系列作品的集大成之作。

本片也齊聚日本當代最佳的演出陣容，飾演男主角「阿奎亞」的，是以樂團並經營YouTube頻道等活動，近年還演出【VIVANT】與【閃爍的青春】第一季等劇，甚至是日本天團「Mr. Children」主唱櫻井和壽之子的櫻井海音擔綱，本片也是他的大銀幕處女作。至於偶像團體初代「B小町」不動C位，擁有天生光芒的傳奇偶像「小愛」，則由曾為「乃木坂46」成員的齋藤飛島飾演。而阿奎亞的雙胞胎妹妹、夢想成為如同母親小愛那般偶像的「露比」，則由偶像團體「=LOVE」前成員、並因為戲劇【明天，我會成為誰的女友】獲得巨大迴響的齊藤渚飾演。兩人在片中扮演母女，如何將自身就擁有的偶像魅力更加昇華，也是全片一大看點。

《【我推的孩子】電影版》。圖/采昌國際

此外，自小就以當紅童星身份從事演藝工作，與露比一同繼承「B小町」之名展開偶像活動的「有馬佳奈」，則由2009年以童星出道，曾參與【鈴芽之旅】主角配音、NHK大河劇【怎麼辦家康】、電影【勿說是推理】等話題大作，並在各大作品中展現過人演技與存在感的原菜乃華飾演。而隸屬「劇團Lalalai」的實力派女演員，並演出戀愛實境節目的「黑川茜」，則由在戲劇【教祖的女兒】以神秘魅力吸引無數目光，以及在【最好的教師】飾演反派引發熱議的茅島水樹飾演；這也讓佳奈與小茜這兩位極需演技的角色，透過兩人實至名歸地詮釋。

另一方面，以人氣YuTuber身份活動，後來跟露比與佳奈組成偶像團體的「MEM CYO」，由交由橫跨藝術家、藝人、演員、聲優、模特兒等多重身份的ano飾演，說服力更是不言而喻。值得一提的是，片中重要角色、同時也涉及許多角色命運的「神木輝」，找來國民天團「嵐」成員二宮和也驚喜詮釋。消息一出，瞬間在社群上引發熱議，甚至一度登上X趨勢榜。不少日本網友對他演出這個角色感到驚訝，更期待他會如何詮釋角色的複雜情感，電影版也將賦予他更多的演技發揮空間，讓他過足戲癮。

《【我推的孩子】電影版》。圖/采昌國際

演員之外，本片幕後團隊也匯集各路新銳創作菁英。導演找來曾為生物股長、決明子、Snow Man、NMB48等人氣團體拍攝MV的史密斯執導。首度挑戰長片導演的他，對畫面美感備受讚揚的極致追求，也將透過本片完美發揮。至於編劇則由曾為【約飯】系列、【東京愛情故事2020】、【自行車店的高橋】真人版、【搖曳露營△】系列、【我的第二青春】等多部話題作品進行編劇的北川亞矢子負責，她也將充分展現寫作實力，透過深刻描繪角色心理與提升角色魅力的無數台詞，讓觀眾為之狂熱。

音樂部分，由曾負責戲劇【信用詐欺師JP】系列、【重啟人生】等眾多熱門作品的「fox capture plan」打造。舞蹈則起用曾為SnowMan〈Brother Beat〉與Vaundy〈花瓣占卜〉MV編舞的「yurinasia」負責。至於片中的華麗偶像服裝，則由曾負責過蘋果女孩與NANIMONO等偶像服飾，在偶像粉絲間擁有深厚支持度的「成田Ayano」設計。尤其片中過目難忘的演唱會橋段，是只有真人版才得以享受到的醍醐味，更是不容錯過。

《【我推的孩子】電影版》。圖/采昌國際

在演藝圈裡，謊言就是武器

任職偏遠醫院的婦產科醫生雨宮吾郎（成田凌飾演），是超人氣偶像星野愛（齋藤飛鳥）的忠實粉絲。他萬萬沒想到，小愛某天竟現身在他面前看診，更告知他懷有一對雙胞胎，讓吾郎下定決心要好好守護小愛的孩子。然而，吾郎卻在小愛準備分娩那天，被不明人士推下懸崖殺害。以為自己已經死亡的吾郎，赫然發現自己意外轉生成小愛生下的雙胞胎兄妹中的阿奎亞（櫻井海音飾演）。

不明原因成為偶像之子的他，原以為從此可以跟小愛與妹妹露比（齊藤渚飾演）過著幸福快樂的生活，沒想到某天卻再度出現變故，讓阿奎亞決定展開復仇並找出凶手…。此時，一部以小愛為主角，並奠基在她人生故事的改編電影《15年的謊言》即將開拍，讓阿奎亞的復仇齒輪再度轉動…。《【我推的孩子】電影版》1月17日全台上映。

《【我推的孩子】電影版》櫻井海音Sakurai Kaito 飾演 阿奎亞。圖/采昌國際

《【我推的孩子】電影版》齊藤渚Saito Nagisa 飾演 露比。圖/采昌國際

《【我推的孩子】電影版》原菜乃華Hara Nanoka 飾演 有馬加奈。圖/采昌國際

《【我推的孩子】電影版》ano 飾演 MEM CYO。圖/采昌國際

《【我推的孩子】電影版》茅島水樹Kayashima Mizuki 飾演 黑川茜。圖/采昌國際

《【我推的孩子】電影版》二宮和也Ninomiya Kazunari 飾演 神木輝。圖/采昌國際

《【我推的孩子】電影版》。圖/采昌國際