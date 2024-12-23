《航海王》尾田榮一郎2025預告：那個男人即將攪動世界！請大家深呼吸

日本漫畫家尾田榮一郎創作的《航海王》（ONE PIECE／ワンピース）漫畫自1997年連載以來，已成為無數粉絲心目中的經典之作。隨著故事步入新章節，動畫版迎來25週年，真人版亦獲得全球讚譽，這部作品持續在不同領域掀起熱潮。集英社每年年末舉辦的Jump Festa活動，是《航海王》粉絲翹首以盼的盛會，尾田榮一郎也會以寄語的形式向粉絲們問好，並分享最新進展與未來展望。以下讓我們一同感受尾田老師對2025年的期待與熱情！

📌尾田榮一郎2025年寄語（中文翻譯）

我永遠忘不了矢尾帶我去人妖酒吧的那一天！

感謝你多年來為弗蘭奇的演出付出的努力！無論你身處何方，我們永遠是夥伴！

昴桑，接下來也請多多指教！

——回到正題

來到 Jump Festa 現場的觀眾朋友，大家好！

我是擁有超健美（Physical）、超原始（Primitive）、超有魅力（Glamorous）特質的尾田榮一郎。

今年是《航海王》動畫 25 週年，展開了許多精彩活動！從原宿店的開幕到 ONE PIECE BASE 的啟動，2024 年就在這樣一系列熱鬧活動中結束了。在此我要感謝所有的工作人員！也很感謝粉絲寄來的信件，我看得非常開心！

此外，我還第一次參觀了真人版拍攝地——南非，真的非常感動！我親身感受到當地的工作人員和演員對《航海王》的深厚愛意，讓我十分振奮。

有人問：「《航海王》已經是全球聞名的漫畫了，為什麼還要拍真人版？」

我的回答是：沒錯，《航海王》在動漫界已經相當知名，但如果有人告訴你「世界上還有更廣闊的公園」，你一定會想去探索吧！

所以，不管是漫畫原作、動畫、電影還是真人版，我們都全力以赴，認真創作！

總之，明年也為大家準備了更多企劃和新內容！請期待動畫的再度播出，並期待我們以更符合時代潮流的方式，帶來更加豐富的體驗！

——關於原作的進展

在漫畫方面，我們終於抵達了「艾爾巴夫」！這是一個充滿悠閒氣息的國家，但某個男人的登場將徹底顛覆這一切！

與此同時，其他海域也開始發生異變——那個男人終於，開始攪動世界！

請大家深呼吸，因為接下來的故事可能會讓你緊張到喘不過氣！

請SUPER期待明年的《航海王》！

尾田榮一郎.2024.12JF

《航海王》尾田榮一郎JF2025寄語。圖/擷取自x.com/OnePieceAnimeUS

《航海王》第110卷《時代的浪潮》發佈於2024年11月1日。圖/擷取自one-piece.com