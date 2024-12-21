《哈爾濱》玄彬x李棟旭雙帥聯袂 重現抗日烽火歲月

網銀國際影視發行的韓國戰爭史詩鉅片《哈爾濱》將於春節賀歲檔期1月29日在台大銀幕上映，全片斥資300億韓幣重金打造，由名導禹民鎬執導，磅礡場面宛如亞洲版《神鬼獵人》，集結玄彬、李棟旭、朴正民、全余贇、趙祐鎭、朴勳、劉在明以及中川雅也同台飆戲。

《哈爾濱》即將在韓國12月24日上映，令韓國全網直呼期待，台灣粉絲也迫不及待要進戲院見證玄彬從影生涯最強代表作。網銀國際影視今宣布台灣獨家預售套票即日起於博客來開賣，推出獨家典藏預售套票組，每套590元，內含獨家典藏男神明信片五張以及兩張電影預售票，粉絲千萬別錯過。

《哈爾濱》博客來獨家販售典藏套票。圖/網銀國際

農曆開春大片《哈爾濱》劇情圍繞在韓國獨立運動家安重根與同袍的革命故事，玄彬坦言演出這位真實歷史人物的壓力不小，因為想傳達對先烈的感謝，背負著這樣的心情與責任感，玄彬為戲做足大量功課，宣傳上更是全力以赴。

玄彬向來低調，睽違多年沒有上綜藝節目的他為宣傳電影，破天荒出席劉在錫、曹世鎬所主持的訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，侃侃而談拍片歷程，想像安重根年紀僅僅30歲就決心為國犧牲，策畫暗殺任務時，感性說道：「我在30歲會有那樣的想法嗎？我能做到嗎？」，更公開感謝孫藝真：「她做的一切非常了不起，讓我尊敬、感謝。因為我在國外拍戲，這段時間全靠她自己默默撐下來，非常感謝她！」，難得分享內心真實情感，讓劉在石也不禁說很少看到這麼多話的玄彬。

《哈爾濱》李棟旭、玄彬有許多精彩對手戲。圖/網銀國際

電影《哈爾濱》集結兩大男神夢幻共演，片中玄彬飾演韓國獨立運動家安重根，率領獨立軍組織對抗日本軍隊，和同袍李棟旭、朴正民、趙祐鎭、劉在明有許多考驗演技實力的對手戲，其中李棟旭更因為對日本戰俘的立場不同而和玄彬有衝突，男神對上男神，令粉絲相當期待。

電影《哈爾濱》劇情敘述韓國獨立運動家安重根率領獨立軍組織，當他們得知日本政治家暨韓國首任日本統監伊藤博文即將前往滿洲與俄羅斯展開談判後，旋即決定前往哈爾濱進行暗殺任務，日軍獲得情報後追捕，不僅面臨敵人威脅，組織內部也暗藏危機，安重根面臨內憂外患的嚴峻考驗，獨立軍夾雜著依賴與懷疑的衝突，除了磅礡場面，心理攻防也帶來極大戲劇張力，劇情高潮不斷。電影《哈爾濱》2025年1月29日春節賀歲檔期全台上映。更多詳情👉【WANIN Visual MOVIE】官方粉絲團

《哈爾濱》以全實景自然光拍攝。圖/網銀國際

《哈爾濱》李棟旭、玄彬有許多精彩對手戲。圖/網銀國際

《哈爾濱》演員們前進實地拍攝，冰天雪地相當考驗體能。圖/網銀國際

《哈爾濱》片中李棟旭也展現與過去不同的演技。圖/網銀國際

《哈爾濱》玄彬飾演真實歷史人物安重根，深感背負著重大責任。圖/網銀國際