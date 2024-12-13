《獵罪圖鑒2》檀健次驚艷升級 節奏飛快播放量火速破億

巧妙融合懸疑推理元素與社會議題的黑馬爆款陸劇《獵罪圖鑒》系列原班人馬相隔2年回歸，檀健次和金世佳再次聯手，透過離奇疑案直擊人性幽暗面，延續第1季緊湊的劇情以及出乎意料的推理，《獵罪圖鑒2》播出後觀眾反應熱烈，不僅強勢登上貓眼劇集熱度總榜冠軍，全網有效播放量更已破億，好評不斷的《獵罪圖鑒2》正在愛奇藝國際站獨家熱播。

《獵罪圖鑒2》描述因為一起塵封舊案而結識的模擬畫師「沈翊」（檀健次 飾）和刑警隊長「杜城」（金世佳 飾），在機緣巧合下被迫搭檔，兩人聯手偵破多起離奇疑案，共同緝凶追真相。檀健次在劇中擁有過目不忘，百分百還原人相的繪畫能力，歷經波折後加入北江分局當起模擬畫像師，他跟刑警金世佳從互看不順眼到彼此理解，成為最強破案搭檔，聊起第2季，金世佳表示，拍《獵罪圖鑒1》時，演員及團隊之間相處得特別好，而且他們也很想回應觀眾的支持與期待，能續攤拍第2季他也很開心。

《獵罪圖鑒2》刑警隊長「杜城」（金世佳 飾）。圖/iQIYI愛奇藝國際版

檀健次透露，跟金世佳再合作，感覺他變年輕了，見到他的時候，他整個人變瘦、變帥，容光煥發，感覺像是吃了仙丹，對髮型妝造也特別用心，他之前都是不化妝就直接入鏡的，所以反差特別強烈。一旁的金世佳笑回，「我沒有吃仙丹，反而是遭受生活磨練才變瘦了。這次拍戲，我跟健次之前培養的默契都還在，所以我們很快地就進入狀態，並把這段期間裡各自的演技成長也帶進角色裡」。

檀健次點頭附和表示，要給他倆默契打分數的話，應該能有9分，剩下的1分是希望留點進步空間。兩人也期許《獵罪圖鑒》能一路拍到第10季，檀健次笑稱，到時候他們肯定不只處理地球上的案子了，應該會開始跟外星人作戰，或許還會加進穿越、重生的要素。

《獵罪圖鑒2》刑警隊長「杜城」（金世佳 飾）。圖/iQIYI愛奇藝國際版

檀健次跟金世佳因為合作《獵罪圖鑒》成為好友，金世佳還因為檀健次開始有了看短影片的習慣，檀健次說：「拍第1季的時候，我發現他幾乎不碰短影片的，但在我推薦跟帶動下，這次拍第2季時我再看他的手機，裡面各種影音APP可齊全了，他很喜歡看搞笑影片。」被問起是否曾經看過彼此比較逗趣的影片時，檀健次笑說：「我有次看到佳哥走出飯店被粉絲圍堵的影片，他那手足無措的模樣真的很好笑，很像是犯人被捕後遭強押上車，我還有轉給他看。」關於兩人在劇中的關係，檀健次認為對沈翊來說杜城是掌舵人，會在關鍵時刻穩住沈翊的思緒並引領他前往正確方向。

戲外，檀健次會在拿不定主意要吃什麼的時候求助金世佳，笑稱金世佳有屬於自己的美食口袋名單，常幫他妥善安排好三餐吃哪些菜色。金世佳則佩服檀健次總有用不完的精力跟能量，「他的工作量實在太大了，他要演戲、錄歌、開演唱會做很多很多的事情，還必須全心地投入沈翊的角色裡，如果是我的話肯定做不來，這不是一般人能擁有的堅韌。」

《獵罪圖鑒2》沈翊是檀健次代表角色之一。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《獵罪圖鑒2》第一個案子就直擊娛樂圈陰暗面，提及集體霸凌、吸毒、偶像私聯粉絲等議題，劇中，同住一棟宿舍的4位選秀練習生竟有3人離奇死亡，臉部還被抹上詭異的小丑微笑，經過沈翊跟杜城抽絲剝繭調查後，所有犯罪證據都指向一名追星狂粉，她與心儀偶像之間不為人知的秘密也一一被揭露。此外，盲童拐騙案、自殺深谷謎團等棘手案件陸續登場，都考驗著北江小分隊的破案功力，劇情燒腦反轉不斷的《獵罪圖鑒2》正在愛奇藝國際站熱播中。

《獵罪圖鑒2》刑警隊長「杜城」（金世佳 飾）。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《獵罪圖鑒2》刑警隊長「杜城」（金世佳 飾）。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《獵罪圖鑒2》模擬畫像師「沈翊」（檀健次 飾）。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《獵罪圖鑒2》檀健次在劇中擁有過目不忘，百分百還原人相的繪畫能力。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《獵罪圖鑒2》檀健次金世佳兩人默契高分，發願拍到第10季。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《獵罪圖鑒2》檀健次跟金世佳再度聯手破疑案。圖/iQIYI愛奇藝國際版

《獵罪圖鑒2》。圖/iQIYI愛奇藝國際版