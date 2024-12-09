《一部未完成的電影》婁燁導演金馬獎雙獎得主 疫情中的人性探索

♞ 榮獲 第61屆金馬獎 最佳劇情片、最佳導演

♞ 第61屆 金馬獎 最佳剪輯 提名

★ 2024 坎城影展 特別放映

★ 2024 多倫多影展 榮耀入選

「一首獻給電影靈光的頌歌」—— Variety

「對一個未竟時代的深邃描繪」—— Screen Daily

「一部極為獨特且意義非凡的電影」—— The Guardian

「一部引人入勝、極具創意的傑作」—— IONCINEMA

一個未竟的時代

一部 婁燁 的電影

《一部未完成的電影》。圖/好威映象

《一部未完成的電影》(An Unfinished Film)劇情簡介

一顆塵封十年的硬碟裡，躺著一部未完成的電影。十年過去，一場未竟之夢將被重啟，沒料到迎來的會是一個時代的劇變。2020年初，導演曉睿的劇組在武漢附近重聚，準備繼續拍攝那部十年前沒拍完的電影，卻碰上意想不到的疫情來襲，各地瞬間進入封城狀態，未知的恐慌爆發蔓延。

有些人幸運地在酒店被封鎖前離開，原本趕著回北京與妻兒團聚的男主角江誠，卻陰錯陽差地被滯留下來，大夥都被隔離在自己的房間裡，與外界的聯繫只能透過手機。眼看農曆春節就要到來，宛如被黑暗吞噬的日子，究竟何時才能結束？

國際名導婁燁第十二部劇情長片，再度攜手秦昊、齊溪、黃軒等演員老班底，以獨特的視角與手法巧妙結合《春風沉醉的夜晚》未曝光的片段，虛實交織的文本帶入疫情期間被消失的網路短影音，彷彿一幀又一幀地見證歷史、召喚記憶、悼念恐懼、抵抗暴戾。就算是一部還未完成的電影，也要堅定地說出他們的故事。12月20日上映。

《一部未完成的電影》。圖/好威映象

《一部未完成的電影》(An Unfinished Film)導演介紹

「我希望把當時的那個狀況保留在影片裡面，包括那些很傻的事情、很愚蠢的事情，然後很高興的事情，還有非常悲傷的事情。」——— 金馬獎最佳導演 婁燁 Lou Ye

婁燁，北京電影學院導演系畢業。曾以《蘇州河》獲鹿特丹影展金虎獎，《紫蝴蝶》、《頤和園》、《春風沉醉的夜晚》等皆入選坎城影展正式競賽。《推拿》、《風中有朵雨做的雲》入選柏林影展，《推拿》更獲金馬獎最佳劇情片等六項大獎，2019年《蘭心大劇院》入選威尼斯影展。《一部未完成的電影》為婁燁第四度提名金馬獎最佳導演，也是首度獲得此獎項殊榮。

本片以獨特的視角、生猛的影像風格，藉由一個電影劇組的人物群像，引領觀眾回望非常時期的銘心歲月與人性煎熬，無論是對電影製作或社會現象都有多重指涉，是極具時代意義的精湛作品。

《一部未完成的電影》金馬獎最佳導演 婁燁 Lou Ye。圖/好威映象

《一部未完成的電影》。圖/好威映象

《一部未完成的電影》。圖/好威映象

《一部未完成的電影》。圖/好威映象

《一部未完成的電影》。圖/好威映象

《一部未完成的電影》。圖/好威映象

《一部未完成的電影》。圖/好威映象