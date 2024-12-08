《八犬傳》磯村勇斗暖心喊「我愛你」 感謝影迷沒去大巨蛋下水道

琅琅悅讀／ 原創娛樂
《八犬傳》特別放映場，導演與勇斗看到現場粉絲十分開心。圖/原創娛樂
《八犬傳》特別放映場，導演與勇斗看到現場粉絲十分開心。圖/原創娛樂

12月7日《八犬傳》特別放映場於台北熱烈登場，導演曾利文彥攜手主演磯村勇斗現身，吸引大批粉絲齊聚一堂。磯村勇斗以幽默開場「謝謝大家來看《八犬傳》，而不是去大巨蛋的下水道！」瞬間炒熱現場氣氛，全場爆笑不斷，粉絲們更驚嘆他對台灣時事的熟悉，以及親和力。

在映後座談中，磯村展現對台灣影迷的深厚情感，提到過往台灣粉絲對他的支持總令他難忘。台灣影迷常常自發性包場支持他演出的，甚至將場地布置得相當隆重。他笑著打趣：「像極了告別式，但說真的，真的很感謝！」粉絲們掌聲不斷，而磯村更用中文熱情喊出：「我愛你！」瞬間引來尖叫聲四起，氣氛推至高潮。

《八犬傳》特別放映場，導演與勇斗兩人十分熱情和粉絲打招呼。圖/原創娛樂

《八犬傳》中，磯村勇斗飾演的宗伯是一位體弱多病的角色。磯村透露，為了貼近角色，他刻意地瘦身，每天跑步，並戰勝想吃東西的慾望。他幽默表示：「瘦身的秘訣就是不要輸給自己的食慾！」言語間展現敬業態度，讓影迷更佩服他的專業精神。

導演曾利文彥則提到，拍攝《八犬傳》時，他一開始便鎖定日本影帝役所廣司擔任主演。「役所廣司是我非常喜歡的演員，所以一開始就決定要由役所廣司飾演主角。」此外，曾利文彥也表達了對台灣電影的熱愛，提到很崇拜李安與侯孝賢，近期也有觀賞《青春18*2》後非常喜歡，並表示希望未來有機會能來台拍攝。

《八犬傳》自經典，講述八位擁有寶珠的劍士聯手對抗詛咒的，並融入江戶時代作家瀧澤馬琴與畫家葛飾北齋攜手創作的感人故事。電影將於1月10日正式上映，導演與磯村勇斗都期待更多台灣觀眾進戲院感受這場奇幻旅程。更多電影資訊，請鎖定原創娛樂粉絲專頁！

《八犬傳》特別放映場，進場時看到眾多粉絲支持的勇斗相當開心。圖/原創娛樂

《八犬傳》特別放映場，導演與勇斗和粉絲進行大合照場面壯觀。圖/原創娛樂

《八犬傳》創新雙線敘事交織虛實。圖/原創娛樂

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