《八犬傳》磯村勇斗暖心喊「我愛你」 感謝影迷沒去大巨蛋下水道
12月7日《八犬傳》特別放映場於台北熱烈登場，導演曾利文彥攜手主演磯村勇斗現身，吸引大批粉絲齊聚一堂。磯村勇斗以幽默開場「謝謝大家來看《八犬傳》，而不是去大巨蛋的下水道！」瞬間炒熱現場氣氛，全場爆笑不斷，粉絲們更驚嘆他對台灣時事的熟悉，以及親和力。
在映後座談中，磯村展現對台灣影迷的深厚情感，提到過往台灣粉絲對他的支持總令他難忘。台灣影迷常常自發性包場支持他演出的電影，甚至將場地布置得相當隆重。他笑著打趣：「像極了告別式，但說真的，真的很感謝！」粉絲們掌聲不斷，而磯村更用中文熱情喊出：「我愛你！」瞬間引來尖叫聲四起，氣氛推至高潮。
《八犬傳》中，磯村勇斗飾演的宗伯是一位體弱多病的角色。磯村透露，為了貼近角色，他刻意地瘦身，每天跑步，並戰勝想吃東西的慾望。他幽默表示：「瘦身的秘訣就是不要輸給自己的食慾！」言語間展現敬業態度，讓影迷更佩服他的專業精神。
導演曾利文彥則提到，拍攝《八犬傳》時，他一開始便鎖定日本影帝役所廣司擔任主演。「役所廣司是我非常喜歡的演員，所以一開始就決定要由役所廣司飾演主角。」此外，曾利文彥也表達了對台灣電影的熱愛，提到很崇拜李安與侯孝賢，近期也有觀賞《青春18*2》後非常喜歡，並表示希望未來有機會能來台拍攝。
《八犬傳》改編自經典文學，講述八位擁有寶珠的劍士聯手對抗詛咒的奇幻冒險，並融入江戶時代作家瀧澤馬琴與浮世繪畫家葛飾北齋攜手創作的感人故事。電影將於1月10日正式上映，導演與磯村勇斗都期待更多台灣觀眾進戲院感受這場奇幻旅程。更多電影資訊，請鎖定原創娛樂粉絲專頁！
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