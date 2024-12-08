請回答！韓國近代史經典電影選：15部精選之作韓國電影大師來台開講
國家影視聽中心首次跨國與韓國映像資料院（Korean Film Archive，KOFA）合作，於十一、十二月推出主題節目「請回答！韓國近代史經典電影選」。為能讓影迷深入認識韓國電影發展的一路走來，中心特別邀請到KOFA院長金弘準親自來台分享！上週末11月30日、12月1日連續兩天，接連以「韓國電影大師講堂：金弘準」、「韓國近代史經典電影選：放映座談」等五場系列活動與現場觀眾互動。金弘準院長作為資深電影人的幽默感與個人魅力吸睛，過去曾在業界當電影導演的他，分享韓國當地電影人自稱「在寫劇本了」，等同是「遊手好閒」的意思，趣味發言讓現場笑聲不斷！
金弘準院長在從學生時代就投入首爾大學的校內電影社「亞拉松」拍攝短片，之後師從「韓國電影教父」林權澤進入業界，擔任《西便制》等作之副導及工作人員。首次執導長片即獲青龍電影獎最佳新導演，後續擔任韓國電影振興委員會委員、富川奇幻影展總監、韓國綜合藝術大學影視學院院長等職位，現為韓國映像資料院院長的他，在「韓國電影大師講堂：金弘準」暢談自身對於韓國近代影壇的觀察。
呼應本次「請回答！韓國近代史經典電影選」的15部以二戰後歷史為背景的精彩選片，他表示：韓國觀眾觀看有歷史背景設定的電影，其實並不會只侷限在討論歷史詮釋的正確與否；同時，這類型的電影受眾層非常廣泛，年輕觀眾也會買票進戲院關注。「對韓國觀眾來說電影是否好看、是否表達了想表達的議題，是比較重要的。而且反而會激發好奇心，讓觀眾去搜尋更多的相關資訊。」
金院長進一步分析，他認為台灣跟韓國的確在文化發展上有很大的相似度，因為歷史背景影響，台、韓都有「混合性」的特質存在，若能有電影資料館這樣保存文化記憶的地方，好好爬梳自己國家過去的故事，對各世代的創作者都是很重要的養分。「90年代韓國電影很衰落的時候，《悲情城市》得到威尼斯金獅獎，全韓國的電影人都羨慕到捶心肝，那時大家都在說，做藝術電影的話，標竿就是台灣了！」一語道出台灣電影曾在世界舞台上不可取代的地位。
初次造訪影視聽中心的金院長，也對中心的影廳設備印象深刻。「我在大影格看完了自己第一次當副導演的《西便制》，由於這部電影是一個需要強調聲音的作品，在大影格呈現的效果，才是當時所有工作人員所希望的模樣，我感到十分幸福！」並讚美台灣觀眾聚精會神觀賞、散場前還有滿席的掌聲，讓作品欣賞的體驗感非常飽滿。
此外，金院長不諱言的表達對主題節目「請回答！韓國近代史經典電影選」的喜愛，「本來有點擔心台灣觀眾會不會很難接受時代那麼久遠的韓國片，但最後看到的片單與脈絡論述，是目前我看過以時代為背景的韓國影展中，最棒的一次選片。」他私心推薦影迷務必觀賞《共同警戒區JSA》，「作品完成度高、演員頗具知名度，且有一定的娛樂性質！看完之後會有動力去了解南北韓相關事件，認識李炳憲等演員，和朴贊郁導演的其他作品，會對韓國電影更有興趣。」
金院長將自己的生活經歷融合時代背景，溫馨輕鬆的帶著與談觀眾一起回顧韓國近代社會與電影發展。他經歷過底片時代、也投入過教學生涯及營運影展，對技術、業界及公部門都有一定的涉獵，「如果百年之後有人在歷史資料上看到我的名字出現在各種地方，一定想說『這個人到底是在幹嘛』吧？」他也幽默自嘲，很多人都問他第三部電影什麼時候要拍，他一律回答「在寫劇本了」，「但實際上在韓國電影業界中，說自己『在寫劇本』等於『遊手好閒』的意思。」引起全場哄堂大笑！影視聽中心十二月每週末持續推出👉「請回答！韓國近代史經典電影選」精彩作品放映
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