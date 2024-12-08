請回答！韓國近代史經典電影選：15部精選之作韓國電影大師來台開講

國家影視聽中心首次跨國與韓國映像資料院（Korean Film Archive，KOFA）合作，於十一、十二月推出主題節目「請回答！韓國近代史經典電影選」。為能讓影迷深入認識韓國電影發展的一路走來，中心特別邀請到KOFA院長金弘準親自來台分享！上週末11月30日、12月1日連續兩天，接連以「韓國電影大師講堂：金弘準」、「韓國近代史經典電影選：放映座談」等五場系列活動與現場觀眾互動。金弘準院長作為資深電影人的幽默感與個人魅力吸睛，過去曾在業界當電影導演的他，分享韓國當地電影人自稱「在寫劇本了」，等同是「遊手好閒」的意思，趣味發言讓現場笑聲不斷！

金弘準院長在從學生時代就投入首爾大學的校內電影社「亞拉松」拍攝短片，之後師從「韓國電影教父」林權澤進入業界，擔任《西便制》等作之副導及工作人員。首次執導長片即獲青龍電影獎最佳新導演，後續擔任韓國電影振興委員會委員、富川奇幻影展總監、韓國綜合藝術大學影視學院院長等職位，現為韓國映像資料院院長的他，在「韓國電影大師講堂：金弘準」暢談自身對於韓國近代影壇的觀察。

國家影視聽中心首次與韓國映像資料院合作主題節目「請回答！韓國近代史經典電影選」，並邀請院長金弘準親自來台分享！（國家影視聽中心提供）

呼應本次「請回答！韓國近代史經典電影選」的15部以二戰後歷史為背景的精彩選片，他表示：韓國觀眾觀看有歷史背景設定的電影，其實並不會只侷限在討論歷史詮釋的正確與否；同時，這類型的電影受眾層非常廣泛，年輕觀眾也會買票進戲院關注。「對韓國觀眾來說電影是否好看、是否表達了想表達的議題，是比較重要的。而且反而會激發好奇心，讓觀眾去搜尋更多的相關資訊。」

金院長進一步分析，他認為台灣跟韓國的確在文化發展上有很大的相似度，因為歷史背景影響，台、韓都有「混合性」的特質存在，若能有電影資料館這樣保存文化記憶的地方，好好爬梳自己國家過去的故事，對各世代的創作者都是很重要的養分。「90年代韓國電影很衰落的時候，《悲情城市》得到威尼斯金獅獎，全韓國的電影人都羨慕到捶心肝，那時大家都在說，做藝術電影的話，標竿就是台灣了！」一語道出台灣電影曾在世界舞台上不可取代的地位。

金弘準院長擔任副導的電影《西便制》為主題節目「請回答！韓國近代史經典電影選」選片之一。（韓國映像資料院提供）

初次造訪影視聽中心的金院長，也對中心的影廳設備印象深刻。「我在大影格看完了自己第一次當副導演的《西便制》，由於這部電影是一個需要強調聲音的作品，在大影格呈現的效果，才是當時所有工作人員所希望的模樣，我感到十分幸福！」並讚美台灣觀眾聚精會神觀賞、散場前還有滿席的掌聲，讓作品欣賞的體驗感非常飽滿。

此外，金院長不諱言的表達對主題節目「請回答！韓國近代史經典電影選」的喜愛，「本來有點擔心台灣觀眾會不會很難接受時代那麼久遠的韓國片，但最後看到的片單與脈絡論述，是目前我看過以時代為背景的韓國影展中，最棒的一次選片。」他私心推薦影迷務必觀賞《共同警戒區JSA》，「作品完成度高、演員頗具知名度，且有一定的娛樂性質！看完之後會有動力去了解南北韓相關事件，認識李炳憲等演員，和朴贊郁導演的其他作品，會對韓國電影更有興趣。」

金弘準院長（前排右一）在「韓國電影大師講堂：金弘準」暢談自身對於韓國近代影壇的觀察。（國家影視聽中心提供）

金院長將自己的生活經歷融合時代背景，溫馨輕鬆的帶著與談觀眾一起回顧韓國近代社會與電影發展。他經歷過底片時代、也投入過教學生涯及營運影展，對技術、業界及公部門都有一定的涉獵，「如果百年之後有人在歷史資料上看到我的名字出現在各種地方，一定想說『這個人到底是在幹嘛』吧？」他也幽默自嘲，很多人都問他第三部電影什麼時候要拍，他一律回答「在寫劇本了」，「但實際上在韓國電影業界中，說自己『在寫劇本』等於『遊手好閒』的意思。」引起全場哄堂大笑！影視聽中心十二月每週末持續推出👉「請回答！韓國近代史經典電影選」精彩作品放映

台灣觀眾聚精會神觀賞韓國經典電影、散場前還有滿席的掌聲，讓金弘準院長印象深刻。（國家影視聽中心提供）

金弘準院長大讚主題節目「請回答！韓國近代史經典電影選」：「是目前我看過以時代為背景的韓國影展中，最棒的一次選片。」（國家影視聽中心提供）

金弘準院長溫馨輕鬆的帶著與談觀眾一起回顧韓國近代社會與電影發展，魅力圈粉讓影迷在會後包圍要求簽名留影。（國家影視聽中心提供）