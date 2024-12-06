《LAST MILE：全面引爆》網購驚魂！包裹連環爆炸物流系統崩潰

由《法醫女王》《MIU404》導演塚原亞由子、編劇野木亞紀子攜手打造，滿島光、岡田將生主演的懸疑大片《LAST MILE：全面引爆》（英文片名：LAST MILE）將於12月20日在台上映，本片故事描述11月，分銷業界最大的活動之一「黑色星期五」前夕，發生世界級購物網站發送的紙箱接連爆炸的事故，最終演變為讓全日本陷入恐慌的神祕連續爆炸事件。

剛上任的物流中心負責人舟渡艾蓮娜（滿島光 飾）必須和團隊經理梨本孔（岡田將生 飾）共同收拾這前所未有的局面。兇手究竟是誰、他又是為了什麼目的而設置炸彈？剩下的炸彈還有幾個、它們現在又都在哪裡？《LAST MILE：全面引爆》將於12月20日全台大銀幕震撼上映。

《LAST MILE：全面引爆》。圖/車庫娛樂

《LAST MILE：全面引爆》在日本引發現象級觀影熱潮，不僅拿下五週票房冠軍，累積票房突破58億日圓！同時也是今年日本最賣座的原創電影。《LAST MILE：全面引爆》以物流公司作為故事背景，關於為何採用這個題材，塚原亞由子表示，新冠肺炎疫情之後，大家對於網路購物越來越依賴，她意識到，如果沒有物流業者在運送貨物，到處都會產生巨大的恐慌，醫院患者的性命也可能會受到威脅，「如果物流因為炸彈事件而停止的時候會怎麼樣……我對此一直都很好奇。」

《LAST MILE：全面引爆》裡的恐怖攻擊是發生在西方的購物節「黑色星期五」期間，剛好台灣的「雙12購物節」也即將到來，網路購物將更加熱絡，還能透過電影一窺物流公司的樣貌。

《LAST MILE：全面引爆》。圖/車庫娛樂

野木亞紀子走訪各地取材，深入研究關於物流的知識，才終於完成《LAST MILE：全面引爆》的劇本。在片中飾演物流中心團隊經理「梨本孔」的岡田將生表示，因為很少看到描寫物流業者的電影，所以讀到劇本時嚇了一跳，「我對物流的事情了解不多，在接受講解和聽故事的過程中，我漸漸意識到物流的重要性。要說日本是靠他們在支撐的也完全不誇張。非常感謝有機會飾演如此重要的角色。」

《LAST MILE：全面引爆》的一大特色，就是它與同樣由塚原亞由子、野木亞紀子打造的熱門日劇《法醫女生》《MIU404》是處於相同時間線的「共同宇宙電影」，因此，影迷們可以看到演出這兩部劇的石原聰美、窪塚正孝、松重豐、綾野剛、星野源等人登場，卡司華麗程度堪稱是「賀歲片等級」。

關於為什麼要把這些作品設定成共同宇宙，塚原亞由子坦言，是因為《LAST MILE：全面引爆》的企劃本身很難通過，「當我們在思考如何讓手中的牌看起來更有吸引力時，我們稱之為『復仇者聯盟計畫』（笑），想到如果讓《法醫女王》《MIU404》裡的每個人登場的話……同時我也想知道當時的大家『現在』過得怎麼樣。」因為跟這些演員太久沒見面，塚原亞由子在為石原聰美試裝的時候，兩人甚至還相擁而泣，她笑道：「我們沒有見面的這段時間她變成了『媽媽』，是不是很神奇？」

《LAST MILE：全面引爆》。圖/車庫娛樂

不光是幕前的卡司，《LAST MILE：全面引爆》的幕後工作人員也有很多是來自《法醫女生》《MIU404》的團隊，讓塚原亞由子感嘆「真的很像同學會」。編劇野木亞紀子更透露：「利用自己的休假來幫忙的人好像還蠻多的呢。」塚原亞由子說：「他們是懷抱著『無論如何都要參加』的心情參加的。」讓野木亞紀子讚嘆「根本是祭典」。

另外，雖然沒看過《法醫女王》《MIU404》，也不會影響對《LAST MILE：全面引爆》劇情的理解，但塚原亞由子強調：「如果先看過電視劇的話，你會得到更多的樂趣。」《LAST MILE：全面引爆》將於12月20日全台大銀幕震撼上映。

《LAST MILE：全面引爆》。圖/車庫娛樂

《LAST MILE：全面引爆》。圖/車庫娛樂

《LAST MILE：全面引爆》。圖/車庫娛樂

《LAST MILE：全面引爆》。圖/車庫娛樂

《LAST MILE：全面引爆》。圖/車庫娛樂

《LAST MILE：全面引爆》。圖/車庫娛樂