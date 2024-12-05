《照明商店》正式開幕 陰陽交界帶你踏入生死之門

改編自姜草神作網漫的Disney+ 年度壓軸韓劇《照明商店》重磅登場。《照明商店》除了原漫畫擁有1.5億次驚人閱讀量，更由《MOVING異能》姜草親自攜手超大咖卡司，包括朱智勛、朴寶英、金雪炫、嚴泰九、李姃垠等人聯手打造。而曾在《MOVING異能》中飾演體育老師一角的導演金熙元花費兩年心血投入製作，自信發下豪語希望《照明商店》成為「全世界觀看人數最高的電視劇」。演員們於近日的宣傳活動中更是大讚導演金熙元對演員無微不至的照顧，除了朴寶英透露每次收工後都會接到導演的關心電話，朱智勛更笑稱和金熙元合作都能準時上下班，直言他根本是「導演教科書」！

《照明商店》由超夢幻卡司強強飆戲，其中金雪炫與嚴泰九在首播故事中揭開了一段既驚悚又懸疑感滿滿的「豔遇」故事。一個是總守在公車站、並拖著詭異行李箱的神祕白衣女子，一個是在同情心的驅使下、將這名白衣女子在滂沱大雨中帶回家的上班族，讓粉絲相當期待這兩個人將在劇中交織出怎樣的火花、又將帶來什麼曲折離奇的故事。

表現備受期待的朱智勛也透露與金熙元的合作祕辛：「金熙元有一天突然打給我說，有個適合我的劇本，雖然這是他第一次執導戲劇，但我100% 相信他，而且隨著我們開始討論拍攝細節，我對這次的成品就越來越充滿信心」。朴寶英也加碼分享：「我本來就是姜草的粉絲，私下又跟金熙元是很要好的朋友，我完全是毫不猶豫的就答應參演他的導演處女秀！」

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》囊括豐沛的情感與懸疑、生死等元素，從逐漸揭開真相的過程之中，同時帶來滿滿的共鳴與感動。劇情圍繞六位陌生人展開，他們被困在一個神秘的黑暗街區且失去部分記憶，為了逃離這個詭異的地方，他們將努力拼湊出事情的全貌。

《照明商店》將帶來超強大的卡司陣容，包括朱智勛（曾出演《支配物種》、《屍戰朝鮮》、《北風》）飾演「照明商店」的神秘店長；朴寶英（曾出演《大力女子都奉順》、《Oh 我的鬼神君》）飾演一位因瀕死經歷而改變命運的護士；裴晟佑（曾出演《辣手警探》、《金權性內幕》）飾演試圖解開這場謎團的警探；李姃垠（曾出演《寄生上流》）飾演因為失去孩子、心裡悲痛欲絕的母親；金敏荷（曾出演《柏青哥》、《檢法男女》）則飾演一位拼命掙扎、想要走出過去創傷的編劇。《照明商店》由姜草親自改編，並由《MOVING異能》「體育老師」金熙元執導。超自然懸疑韓劇《照明商店》於12月4日在Disney+ 獨家上線，首播一次公開前四集，並將於每週三持續更新最新集數。

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+

《照明商店》。圖/Disney+